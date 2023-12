Gaza’s bondgenoten bereiden geleidelijke oorlogsstappen voor om de Israëlisch-Amerikaanse oorlog te stoppen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De voortdurende acties van Israël in Gaza, die volgens sommigen neerkomen op etnische zuivering en in strijd zijn met het internationaal recht, hebben tot grote bezorgdheid geleid. Het delen van inhoud op sociale media door Israëlische soldaten, zoals de executie van gevangenen en de vernietiging van meer dan 50 gebouwen met explosieven, wordt gezien als bewijs van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Desondanks zijn bondgenoten van het Palestijnse verzet doorgegaan met het bestoken van Israël om een einde te maken aan de militaire operaties in Gaza, die nu al 78 dagen duren.

In hun zoektocht naar manieren om de militaire campagne van Israël en zijn onuitgesproken plannen voor Gaza te stoppen, zijn het Palestijnse verzet en zijn bondgenoten betrokken geweest bij tientallen aanvallen, maar zijn er niet in geslaagd om de Israëli’s en hun Amerikaanse bondgenoten te overtuigen om de oorlog te stoppen. De vrienden van het Palestijnse verzet zullen een andere aanpak moeten overwegen om deze oorlog te beëindigen of om de VS te dwingen om positief in te grijpen namens de kinderen en vrouwen van Gaza, zelfs als dit contraproductief kan zijn voor de komende Amerikaanse presidentiële campagne. Het is een delicate taak voor de verzetsleden om te voorkomen dat de aandacht van de wereld wordt afgeleid van de Palestijnse zaak en om de focus in de eerste plaats op Gaza te houden.

