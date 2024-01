Israël begint een nieuwe oorlog tegen Hezbollah en bereidt deze voor op Gaza.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Israël verschuift van een grootschalige grondoorlog in Gaza, die als niet succesvol werd beschouwd, naar een meer gerichte aanpak met moordaanslagen en speciale operaties. Deze verschuiving volgt op de aankondiging van het einde van de operaties in het noorden, waar de doelstellingen niet werden gehaald, en een soortgelijke aankondiging wordt de komende weken verwacht in het zuiden. Ondanks deze wijzigingen blijven de belangrijkste doelstellingen van Israël, waaronder de vrijlating van gevangenen en de eliminatie van Hamas, onvervuld en is Israël nog ver verwijderd van een overwinning op Hamas en de andere Palestijnse verzetsgroepen. Hamas blijft zich hevig verzetten door regelmatig raketten op Tel Aviv af te vuren, wat een sterk signaal is dat Israël er niet in geslaagd is om de capaciteiten van het verzet na minder dan 100 dagen oorlog uit te schakelen.

Deze nieuwe strategie is gericht op het verlengen van het conflict, het minimaliseren van het aantal menselijke slachtoffers en het sussen van extremistische kabinetsleden binnen de regering van premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu, schijnbaar een gevangene van de agenda van zijn regering, is er meer op gericht om aan de macht te blijven dan om zijn oorspronkelijk gestelde doelen te bereiken. Tegelijkertijd heeft Israël zijn tactiek in Libanon opgevoerd, met name gericht tegen de gespecialiseerde eenheden en leiders van Hezbollah. Dit zet Hezbollah ertoe aan na te denken over nieuwe en effectievere gevechtsregels om haar leden te beschermen tegen Israëlische moordaanslagen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...