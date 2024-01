Israël amorce une nouvelle guerre contre le Hezbollah qu’il prépare pour Gaza

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Israël passe d’une guerre terrestre totale à Gaza, jugée infructueuse, à une approche plus ciblée impliquant des assassinats et des opérations spéciales. Ce changement fait suite à l’annonce de la fin des opérations dans le nord, où les objectifs n’ont pas été atteints, et qui devrait être suivie d’une annonce similaire dans le sud au cours des prochaines semaines. Malgré ce changement, les principaux objectifs d’Israël, notamment la libération des prisonniers et l’élimination du Hamas, n’ont toujours pas été atteints, et Israël n’est pas à veillede déclarer sa victoire sur le Hamas et les autres groupes de résistance palestiniens. Le Hamas continue d’opposer une résistance farouche en tirant régulièrement des roquettes sur Tel-Aviv, envoyant ainsi lemessage sans équivoque qu’Israël n’a pas réussi à réduire les capacités de la Résistance après presque 100 jours de guerre.

La nouvelle stratégie vise à prolonger le conflit, à minimiser les pertes humaines et à apaiser les membres extrémistes du gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou. Ce dernier, apparemment prisonnier du programme de son gouvernement, se concentre sur son maintien au pouvoir plutôt que sur la réalisation des objectifs qu’il s’était fixés à l’origine. Dans le même temps, Israël est passé à une vitesse supérieure au Liban, en ciblant particulièrement les unités spéciales et les dirigeants du Hezbollah. Cette situation pousse le Hezbollah à envisager de nouvelles règles d’engagement plus efficaces pour protéger ses membres des assassinats israéliens.

