Zuid-Afrika zet de rechters van het Internationaal Gerechtshof onder druk om de oorlog van Israël tegen Gaza te stoppen.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een ongekende stap heeft Zuid-Afrika een moedig standpunt ingenomen bij het Internationaal Gerechtshof, door de acties van Israël in Gaza aan te klagen en het gebrek aan bereidheid bij de VS om het moorden door Israël te stoppen. Tijdens de zitting, die werd geïnitieerd door de indiening van Zuid-Afrika, werd ‘s werelds hoogste gerechtelijke instantie, die deel uitmaakt van de Verenigde Naties, werd Israël beschuldigd van genocide op de Palestijnse bevolking van Gaza. Deze aanklacht is gebaseerd op de Genocide Conventie, geratificeerd door VN-lidstaten in 1948 na de Tweede Wereldoorlog. Het doel is om Israël te dwingen zijn militaire operaties onmiddellijk te staken.

Israël heeft Zuid-Afrika ervan beschuldigd op te treden als de ‘legale arm’ van Hamas, toen advocaten de genocidezaak van Pretoria tegen Israël voorlegden aan het hoogste gerechtshof van de VN. De woordvoerder van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Lior Haiat, beschreef de Zuid-Afrikaanse zaak over de acties van Israël in Gaza als ‘een van de grootste vertoningen van hypocrisie in de geschiedenis’. Maar het lijkt erop dat de Israëlische protesten minder snel gehoord zullen worden dan die van de duizenden Palestijnse families en wezen die het zonder levensbehoeften moeten stellen in Gaza tijdens de laatste 95 dagen van de verwoestende oorlog.

De rechtszaak is belangrijk omdat het een rolomkering voor Israël betekent. In het verleden steunde Israël het Internationaal Gerechtshof om de eenheid van de wereld na de Holocaust te bevorderen. Nu wordt Israël geconfronteerd met soortgelijke beschuldigingen, waarbij zijn leger wordt beschuldigd van het plegen van genocide op de Palestijnse bevolking. Israël’s beschuldiging aan het adres van de rechters of de Zuid-Afrikaanse advocaten van antisemitisme naar aanleiding van zijn collectieve straffen en misdaden die zijn gepresenteerd bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), zal deze keer wellicht niet op een ontvankelijk publiek kunnen rekenen en zal waarschijnlijk tegen dovemansoren aanlopen.

De beslissing van Zuid-Afrika om de zaak aanhangig te maken bij het Internationaal Gerechtshof is een opmerkelijke demonstratie van moed en vastberadenheid, vooral gezien het feit dat geen enkel ander land in het Midden-Oosten of Azië een dergelijke stap heeft gezet. Het onderstreept de groeiende bezorgdheid dat Israël, vertrouwend op het feit dat het geen verantwoording hoeft af te leggen voor zijn daden en op de onbeperkte steun van de VS, een gevaarlijk niveau van straffeloosheid heeft bereikt. Deze situatie is geëscaleerd tot het punt waarop Israël onverschillig lijkt te staan tegenover de noodzaak van zelfbeheersing, wat een aanzienlijke uitdaging vormt voor de internationale vrede en stabiliteit. De stoutmoedige juridische actie van Zuid-Afrika is een cruciaal moment, dat duidelijk maakt dat deze ernstige zorgen dringend internationaal moeten worden aangepakt en dat de internationale wetten zonder uitzondering op alle naties moeten worden toegepast.

Zuid-Afrika, een prominent lid van de BRICS-organisatie, die Brazilië, Rusland, India en China omvat, samen met andere belangrijke naties zoals Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een belangrijk standpunt ingenomen tegen Israël en zijn bondgenoot, de Verenigde Staten. De stap komt als een uitdaging voor de belangrijkste bondgenoot van Israël, de VS, en als reactie op meer dan 200 verklaringen van Israëlische functionarissen en VN-instellingen die actief zijn in of verantwoordelijk zijn voor Gaza en de acties van het Israëlische leger tegen onschuldige burgers. Bovendien bevatte de zaak de verklaring van de Secretaris-generaal van de VN Antonio Guteres dat Gaza “is veranderd in een groot kerkhof voor de Palestijnen”. Het initiatief van Zuid-Afrika om de zaak aanhangig te maken bij het Internationaal Gerechtshof werd bekritiseerd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, die de zaak omschreef als “onnodig en nutteloos” en beweerde dat het zou afleiden van dringender zaken.

Toch heeft de beslissing van Zuid-Afrika veel internationale steun gekregen. De 22 leden tellende Arabische Liga en de 65 landen tellende Organisatie van Islamitische Samenwerking steunen het besluit. Daarnaast heeft een diverse groep landen, waaronder Colombia, Saoedi-Arabië, Pakistan, Brazilië, Marokko, Nicaragua, Turkije, Jordanië, Maleisië, Bolivia, Venezuela, de Malediven en Namibië, ook hun steun uitgesproken voor de juridische actie van Zuid-Afrika. Deze brede steun onderstreept de wereldwijde bezorgdheid over de situatie in Gaza. Het weerspiegelt een collectieve roep om verantwoording en gerechtigheid in de internationale arena.

Zuid-Afrika’s onmiddellijke doel om zijn zaak tegen Israël voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) te brengen is om een voorlopige uitspraak te krijgen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, ruim voor een definitieve beslissing die jaren zou kunnen duren. Deze aanpak is niet ongewoon in het internationaal recht. In een vergelijkbare context spande Gambia in 2017 bijvoorbeeld een zaak aan tegen Myanmar voor de genocide op 740.000 Rohingya. Het ICJ reageerde relatief snel: het deed er slechts anderhalve maand over om een eerste uitspraak te doen en de uiteindelijke beslissing wordt verwacht in januari 2020.

In een andere parallel diende Oekraïne in februari 2022 een zaak in tegen Rusland, en binnen een paar weken deed het ICJ een voorlopige uitspraak. Als blijk van solidariteit en om beschuldigingen van passiviteit of nalatigheid te voorkomen, sloten 32 landen zich uiteindelijk aan bij de zaak van Oekraïne.

Geïnspireerd door deze precedenten hoopt Zuid-Afrika op een even snelle eerste uitspraak van het ICJ. Andere landen, die niet graag als medeplichtig of passief willen worden gezien bij Israëls acties tegen de Palestijnen, zullen zich naar verwachting bij de zaak aansluiten. Het belangrijkste doel is om de militaire operaties onmiddellijk te stoppen en verdere burgerslachtoffers te voorkomen. Deze strategie onderstreept de urgentie waarmee Zuid-Afrika en zijn medestanders de situatie zien en de noodzaak van onmiddellijke internationale juridische interventie om een einde te maken aan het bloedbad onder de burgerbevolking.

In zijn uitgebreide juridische aanklacht van 84 pagina’s heeft Zuid-Afrika nauwgezet verklaringen van meer dan 200 Israëlische functionarissen en van verschillende VN-organisaties die in Palestina werken, verzameld. Een cruciaal onderdeel van de zaak is de verklaring van VN-secretaris-generaal António Guterres, die Gaza beschreef als een ” gigantische begraafplaats ” als gevolg van de Israëlische militaire actie.

De procedure om deze zaak te berechten bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) vereist dat ten minste 8 van de 15 rechters in het gerechtshof het eens zijn over de voorlopige en definitieve uitspraken. Gezien de ernst van de verklaringen die zijn afgelegd door hoge VN-functionarissen, waaronder de secretaris-generaal, leden van de Israëlische regering en functionarissen van de Knesset, wordt verwacht dat de rechters deze verklaringen serieus in overweging zullen nemen. Deze verklaringen gaan over kwesties van collectieve bestraffing en misdaden tegen de menselijkheid die naar verluidt plaatsvinden in Gaza.

Hoewel de zaak misschien niet zal leiden tot een unanieme vaststelling van “genocide”, vormen de diepte en breedte van het gepresenteerde bewijs, in het bijzonder de perspectieven en getuigenissen van gezaghebbende figuren en instellingen, een aanzienlijke uitdaging voor de rechters. Van hen wordt verwacht dat ze het heel moeilijk vinden om zulke substantiële en invloedrijke getuigenissen en rapporten te veronachtzamen of te verwerpen. Deze factor voegt een laag complexiteit toe aan het besluitvormingsproces. Het zal waarschijnlijk de beraadslagingen van het Hof en de uitkomst van de zaak beïnvloeden.

Gezien de overtuigende aard van het bewijsmateriaal en de getuigenissen in de Zuid-Afrikaanse zaak, lijkt het zeer waarschijnlijk dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) kort na het afronden van zijn voorlopig onderzoek zal oproepen tot een staking van de vijandelijkheden. Een dergelijke beslissing, die oproept tot een onmiddellijk einde van het conflict om humanitaire redenen, zou een belangrijke terugslag zijn voor Israël. Dit geldt met name in de context van Israëls historische houding ten opzichte van internationale resoluties.

Israël wordt al sinds zijn oprichting in 1948 gezien als een land dat talloze internationale besluiten ten gunste van de Palestijnse zaak naast zich neerlegt – een punt dat in het Zuid-Afrikaanse betoog wordt onderstreept. Dit patroon van niet-naleving omvat ook Israëls reactie op een resolutie van de Veiligheidsraad uit 2004 over de controversiële muur die in Palestina wordt gebouwd. De resolutie riep op tot specifieke maatregelen, waaronder het stopzetten van de bouw, het ontmantelen van reeds gebouwde delen van de muur en compensatie voor het veroorzaakte leed – eisen die Israël grotendeels heeft genegeerd.

In 2004 verzocht de Algemene Vergadering van de VN het Internationaal Gerechtshof (ICJ) door middel van resolutie ES-10/14 om een advies uit te brengen over de wettigheid van de muur die Israël bouwt in de bezette Palestijnse gebieden, waaronder Oost-Jeruzalem. Dit verzoek, dat werd gedaan in het kader van een speciale spoedzitting, was bedoeld om te beoordelen of de muur in overeenstemming was met het internationaal recht, in het bijzonder de Vierde Conventie van Genève en andere relevante VN-resoluties.

Het advies van het Internationaal Gerechtshof over de muur ging in op vier belangrijke aspecten: de rechtmatigheid van de bouw van de muur volgens het internationaal recht, procedurele overwegingen met betrekking tot het verzoek van de Algemene Vergadering, de rechtsbevoegdheid en discretionaire bevoegdheid van het Internationaal Gerechtshof bij het uitbrengen van het advies, en de bredere context waarin Israël en Palestina het internationaal humanitair recht moeten naleven, met de nadruk op het streven naar een oplossing voor een Palestijnse staat via onderhandelingen. Het ICJ concludeerde dat het bevoegd was om het advies uit te brengen en dat het verzoek van de Algemene Vergadering binnen zijn bevoegdheid viel, waarbij het opmerkte dat de politieke aard van een kwestie het juridische karakter ervan niet ondermijnt.

Het Internationaal Gerechtshof oordeelde dat de bouw van de muur door Israël illegaal was volgens het internationaal recht en dat Israël verplicht was om de bouw te stoppen, bestaande delen te ontmantelen en compensatie te betalen voor de veroorzaakte schade. Het Hof benadrukte ook dat alle staten de illegale situatie die door de muur is gecreëerd niet mogen erkennen, dat ze ervoor moeten zorgen dat Israël het internationaal humanitair recht naleeft en dat ze niet mogen meewerken aan de instandhouding van de muur. De VN, met name de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad, werd geadviseerd om verdere maatregelen te overwegen om een einde te maken aan de illegale situatie. Hoewel het advies niet bindend was, had het belangrijke gevolgen voor het internationaal recht en het Israëlisch-Palestijnse conflict en leidde het internationaal tot gemengde reacties. Desondanks ging Israël door met de bouw van de muur, die afwijkt van de Groene Lijn en de rechten en levensomstandigheden van de Palestijnse samenleving aantast. De Europese Unie en haar lidstaten erkenden het advies, maar oefenden geen druk uit op Israël om de muur te ontmantelen of het land ter verantwoording te roepen voor schendingen.

Bovendien wordt het belang van deze mogelijke uitkomst onderstreept door te herinneren aan het Goldstone-rapport.. Dit rapport was een onderzoek naar de acties van 2008 en 2009 na de 22-daagse oorlog tegen Gaza. Het Goldstone-rapport beschreef talrijke schendingen die Israël beging tijdens zijn militaire operaties, waaronder oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het rapport benadrukte het doelbewust aanvallen van burgers en ernstige schendingen van de Vierde Conventie van Genève, evenals het gebruik van onevenredig geweld.

Het Goldstone-rapport, dat het gedrag van Israël onderzocht tijdens het Gazaconflict van 2008-2009, vond een reeks ernstige schendingen die niet verschilden van de schendingen begaan door de Israëlische bezettingstroepen sinds oktober 2002. Het rapport stelde vast dat het rechtstreeks aanvallen en willekeurig doden van Palestijnse burgers door Israël een schending van het recht op leven vormde. Het rapport veroordeelde ook acties zoals het aanvallen van industrieterreinen en watervoorzieningen, het gebruik van Palestijnse burgers als menselijk schild, het gebruik van buitensporig geweld en de vernietiging van civiele eigendommen en infrastructuur. Deze bevindingen schetsten een somber beeld van de situatie. Ze benadrukten ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, die Israël leek te negeren.

Toen het Goldstone-rapport werd ingediend bij de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), was dat een belangrijk moment. Toch temperde de niet-bindende aard van dergelijke rapporten over Israël de verwachtingen over de impact ervan. Toch was het nieuws cruciaal voor de vorming van de wereldwijde en publieke perceptie van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het droeg bij aan een verhoogd bewustzijn van vermeende Israëlische schendingen en de benarde situatie van de Palestijnen. Het bracht ook het begrip verantwoording – of het gebrek daaraan – in het internationaal recht en bestuur onder de aandacht.

De situatie rond het Goldstone-rapport en soortgelijke onderzoeken heeft geleid tot een groeiend scepticisme over de effectiviteit van internationale instellingen en de gelijke toepassing van het internationaal recht. Deze scepsis wordt gevoed door de perceptie dat machtige landen of bondgenoten ervan vaak worden beschermd tegen de gevolgen van hun acties, in schril contrast met de behandeling van minder invloedrijke landen.

In het geval van Gaza 2023, als het ICJ een uitspraak zou doen in lijn met het verzoek van Zuid-Afrika, en Israël zou doorgaan met zijn patroon van niet-naleving, zou dit de reputatie van Israël als een paria die in strijd met internationale wetten en normen handelt, verder kunnen versterken. Dit scenario zou aanzienlijke juridische implicaties hebben en invloed hebben op Israëls internationale status en relaties met andere naties en mondiale organen.

Een uitspraak van het ICJ ten gunste van de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben, vooral voor landen die wapens leveren aan Israël, zoals de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Een dergelijke uitspraak zou deze landen in een positie brengen waarin hun voortdurende steun zou kunnen worden geïnterpreteerd als een schending van de mandaten van de Verenigde Naties, waardoor mogelijk het hele kader van het internationaal recht zou worden ondermijnd. Deze situatie zou kunnen leiden tot een paradigma waarin mondiale relaties worden beheerst door de ‘wet van de jungle’, gekenmerkt door de dominantie van de sterken over de zwakken, met weinig aandacht voor juridische of ethische consequenties. Een dergelijk scenario zou een herwaardering van het mondiale diplomatieke en handelsbeleid vereisen, vooral met betrekking tot conflictgebieden en de bescherming van mensenrechten.

Als gevolg daarvan is er een groeiend wijdverbreid gevoel van ontgoocheling over internationale juridische mechanismen en hun vermogen om naleving af te dwingen, vooral wanneer het gaat om beschuldigingen van genocide, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. Deze ontgoocheling is ook duidelijk in de publieke reacties, waar men zich steeds meer bewust wordt van het onrecht dat de mensen in het Midden-Oosten wordt aangedaan door de door de VS geleide westerse oorlogen en het historische onrecht waar het Palestijnse volk onder lijdt. De kritiek op landen die de acties van Israël steunen of vergoelijken en het beschermen, zoals de VS en haar westerse bondgenoten, neemt ongekend toe.

De reputatie van Israël als “democratische staat” is onder vuur komen te liggen vanwege zijn acties, die alom worden gezien als een criminele, ruwe entiteit die uit is op wraak en uitroeiing van de Palestijnen. De openheid waarmee deze acties zijn uitgevoerd en verkondigd, heeft het aanzien van Israël in de ogen van de wereldgemeenschap aanzienlijk verder aangetast. Deze verschuiving in de perceptie is verergerd door de onwrikbare steun van zijn bondgenoot, de Verenigde Staten, die ook is bekritiseerd vanwege zijn associatie met dit beleid en deze acties.

In deze context is de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël van groot belang. Door Israëls acties juridisch aan te vechten in een internationaal forum, probeert Zuid-Afrika niet alleen om verantwoording te vragen, maar raakt het ook de kern van Israëls internationale imago en legitimiteit. De zaak staat symbool voor een bredere wereldwijde ontevredenheid over het beleid van Israël, vooral wat betreft de Palestijnse kwestie.

De potentiële impact van deze rechtszaak gaat verder dan de directe juridische implicaties. Het vertegenwoordigt een belangrijk moment in de internationale betrekkingen en benadrukt de groeiende bereidheid van landen om machtige staten te confronteren en uit te dagen via juridische en diplomatieke kanalen. Deze verschuiving weerspiegelt een veranderende dynamiek in de internationale politiek, waar de publieke opinie en morele overwegingen steeds meer invloed krijgen.

Het herinnert ons ook aan het belang van het respecteren van internationale wetten en normen. Het onderstreept het principe dat geen enkele natie boven de wet staat, ongeacht haar macht of bondgenootschappen. De uitkomst van deze zaak kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor Israël en zijn bondgenoten, maar ook voor het internationale rechtssysteem en de handhaving van wereldwijde gerechtigheid.

