La Résistance à Gaza gravera le souvenir du 7 octobre dans la mémoire des Israéliens

Par Elijah J. Magnier :

La Résistance à Gaza fait tout pour que les événements d’octobre restent gravés dans la mémoire collective des Israéliens. Plus de cent jours se sont écoulés depuis qu’Israël a lancé son offensive sur Gaza. Pourtant, le président américain Joe Biden a ostensiblement omis toute référence aux 24 000 Palestiniens massacrés par Israël, dont 70 % d’enfants et de femmes, selon les rapports des Nations unies en provenance de Gaza. Parmi ces pertes tragiques, Israël aurait pris pour cible et tué 144 travailleurs de l’ONU et plus de 130 journalistes. Cette dure réalité souligne le déclin du respect de la justice internationale, des droits de la personne et des lois, plus particulièrement à l’égard des pays qui ne font pas partie de l’alliance occidentale.

Dans son discours de campagne, le président Biden a dit qu’il avait réussi à négocier l’échange de prisonniers israéliens contre des non-combattants étrangers au début du conflit à Gaza. Il a également attiré l’attention sur la situation de « plus de 100 prisonniers israéliens », dont six ayant la double nationalité américaine et israélienne, que détiennent le Hamas et les groupes de la Résistance palestinienne. Cette insistance donne l’impression que la guerre de Gaza se déroule dans un monde lointain et détaché. En contradiction avec son plaidoyer en faveur d’un cessez-le-feu, l’administration américaine, y compris le président, ses ministres et les porte-parole de la Maison-Blanche et du Pentagone, a ouvertement rejeté l’idée d’un cessez-le-feu.

Les USA semblent soutenir la politique du premier ministre Benjamin Netanyahou et sa conduite de la guerre, que les responsables israéliens considèrent de plus en plus comme une croisade personnelle pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Après 101 jours de conflit, Israël semble n’avoir atteint aucun objectif stratégique, s’est contenté de gains tactiques et a commencé à retirer certaines divisions des zones habitées de Gaza.

