Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A resistência em Gaza está trabalhando ativamente para garantir que os eventos de outubro permaneçam na memória coletiva dos israelenses. Mais de cem dias se passaram desde que Israel lançou sua ofensiva. No entanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, omitiu claramente qualquer referência aos 24.000 palestinos massacrados por Israel, incluindo 70% de crianças e mulheres, de acordo com relatórios das Nações Unidas de Gaza. Entre essas perdas trágicas, afirma-se que Israel teve como alvo e matou 144 funcionários da ONU e mais de 130 jornalistas. Essa dura realidade ressalta o declínio do respeito pela justiça internacional, pelos direitos humanos e pelas leis, especialmente para as nações fora da aliança ocidental.

Em seu discurso de campanha, o presidente Biden destacou seu sucesso na negociação da troca de prisioneiros israelenses por estrangeiros não combatentes nos estágios iniciais do conflito em Gaza. Ele também chamou a atenção para a situação de “mais de 100 prisioneiros israelenses”, incluindo seis pessoas com dupla cidadania americana e israelense, mantidos pelo Hamas e por grupos de resistência palestinos. Essa ênfase dá a impressão de que a guerra de Gaza está ocorrendo em um mundo distante e desconectado. Ao contrário de sua defesa de um cessar-fogo, a administração dos EUA, incluindo o presidente, seus ministros e porta-vozes da Casa Branca e do Pentágono, rejeitaram abertamente a ideia de um cessar-fogo.

Os EUA parecem estar apoiando as políticas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e sua condução da guerra, que as autoridades israelenses veem cada vez mais como uma cruzada pessoal para manter seu controle sobre o poder. Após 101 dias de conflito, Israel parece não ter conseguido atingir nenhum objetivo estratégico, mas se contentou com ganhos táticos e iniciou a retirada de algumas divisões das zonas habitadas de Gaza.

