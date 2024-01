Iranische strategische Angriffe: Durchschlagende Botschaften in der gesamten Region

Von Elijah J. Magnier

Übersetzt von CHH.

Als entschiedene Reaktion auf die jüngsten Terroranschläge und Attentate hat der Iran eine Reihe strategischer Angriffe in Syrien, Irak und Pakistan gestartet. Diese Maßnahmen folgen auf einen tödlichen Anschlag in der Region Kerman, der in der vergangenen Woche 100 Menschenleben forderte, und auf die Angriffe verschiedener Organisationen auf Angehörige der Revolutionsgarden in Syrien. Der Iran setzte bei diesen Angriffen 24 ballistische Raketen ein, die sich gegen so genannte “israelische Spionagebasen” in der irakischen Kurdenregion und gegen die “Armee der Gerechtigkeit” (Jaish al-Adl) richteten, eine Gruppe, die für ihre Operationen im Südosten des Iran, insbesondere in den Grenzgebieten zu Pakistan und Afghanistan in der Region Sistan-Baluchestan, bekannt ist. Diese grenzüberschreitenden Raketenangriffe vermitteln mehrere kritische Botschaften aus Teheran.

Die Stationierung von 13 ballistischen Raketen mit einer Reichweite von 1.200 km (einige davon reichen bis zu 1.450 km und werden mit Feststofftreibstoff für einen schnellen Start betrieben) war ein kalkulierter Schachzug. Diese Raketen, die für ihre Treffsicherheit auf Ziele in Syrien bekannt sind, wurden von mobilen Plattformen aus von Khuzestan und anderen ungenannten Orten aus gestartet. Darüber hinaus wurden 11 ballistische Raketen aus Ost-Aserbaidschan und Kermanshah auf Erbil abgefeuert. Die Bedeutung dieser Angriffe wird durch den anhaltenden israelischen Konflikt in Gaza noch verstärkt.

Die Botschaft des Irans ist klar:

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

One-Time Monthly Yearly Make a one-time donation Make a monthly donation Make a yearly donation Choose an amount €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 Or enter a custom amount Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. DonateDonate monthlyDonate yearly

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...