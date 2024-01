Attaques stratégiques iraniennes : des messages qui résonnent dans toute la région

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

En réponse aux récents attentats terroristes et assassinats, l’Iran a lancé une série de frappes stratégiques en Syrie, en Irak et au Pakistan. Ces actions interviennent dans le sillage d’un attentat meurtrier commis dans la région de Kerman, qui a coûté la vie à 100 personnes la semaine dernière, et du ciblage de membres du personnel des Gardiens de la Révolution par diverses organisations en Syrie. L’Iran a utilisé 24 missiles balistiques lors de ces attaques, qui ont pris pour cibles ce qu’il a qualifié de « bases d’espionnage israéliennes » au Kurdistan irakien, ainsi que l’« Armée de la justice » (Jaish al-Adl), un groupe connu pour ses opérations dans le sud-est de l’Iran, en particulier dans les zones frontalières avec le Pakistan et l’Afghanistan dans la région du Sistan-Baluchestan. Ces tirs de missiles transfrontaliers véhiculent plusieurs messages sans équivoque de la part de Téhéran.

Le déploiement de 13 missiles balistiques vers des cibles à 1 200 km de distance (certains peuvent atteindre 1 450 km et sont alimentés par un combustible solide pour un lancement rapide) était une décision calculée. Ces missiles, connus pour la précision avec laquelle ils frappent leurs cibles, ont été lancés vers la Syrie depuis le Khuzestan et d’autres lieux non divulgués à l’aide de plates-formes mobiles. En outre, 11 missiles balistiques ont été tirés sur Erbil depuis l’Azerbaïdjan oriental et le Kermanshah. Le conflit israélien en cours à Gaza augmente l’importance de ces attaques.Le message de l’Iran est clair :

