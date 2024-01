Israels militärische Ziele führen zu Führungsschwierigkeiten

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH.

“Das jüngste Militärmanöver im Norden des Gazastreifens ist beendet und wird bald auch im Süden des Streifens enden”, erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant. Auf diese Ankündigung reagierte der palästinensische Widerstand schnell mit Gewalt und feuerte an einem einzigen Tag 50 Raketen aus dem nördlichen Gazastreifen ab, insbesondere aus Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens. Darüber hinaus meldete Israel erneute Zusammenstöße in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen, wo Israel in den begrenzten Gebieten, die es noch an der Grenze des Streifens besetzt hält, Opfer zu beklagen hat. Diese Aktionen sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die vermeintlichen militärischen Erfolge Israels den Widerstand, der im gesamten Gazastreifen weiterhin aktiv ist, nicht gebrochen haben. Dies veranlasste die israelische Armee, wenige Stunden nach ihrem Rückzug ihre Absicht anzukündigen, gezielte Angriffe in Richtung Norden zu starten und die Artillerie-, Luft- und Seebombardements der ursprünglich zu Beginn des Krieges besetzten Gebiete wieder aufzunehmen. Israel räumte auch ein, dass sich der palästinensische Widerstand neu formiert hat, obwohl er in Wirklichkeit seine Position nie aufgegeben hatte. Der Diskurs in der israelischen Führung verlagerte sich auf die mögliche Notwendigkeit einer Wiederbesetzung des nördlichen Gazastreifens.

Israel steht nun vor einem kritischen existenziellen Dilemma angesichts eines Widerstands, der nicht bereit ist, irgendeine Form des Sieges einzugestehen, wie groß er auch sein mag. Israels Optionen sind klar: Sich zurückzuziehen bedeutet zu verlieren, während ein Verbleiben sie anhaltenden und starken Angriffen des Widerstands aussetzt, was eine verlängerte Besatzung unhaltbar macht, ohne die Ziele der Beendigung des Widerstands und der Befreiung der israelischen Gefangenen zu erreichen.

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevy erklärte, dass “die Hamas ihre zuvor abgebauten Fähigkeiten wieder aufbaut und dass das Fehlen klarer Ziele seitens der politischen Führung ein ernsthaftes Problem für die Sicherheit Israels darstellt”. Verteidigungsminister Gallant schloss sich diesen Worten an und erklärte, dass “Israels Versagen, einen endgültigen Sieg zu erringen, eine existenzielle Bedrohung darstellt, da die Zukunft der Nation vom Ausgang des Krieges abhängt”. Diese Äußerungen führender israelischer Militärs signalisieren eine tiefe Besorgnis über die Unfähigkeit der israelischen Armee, ehrgeizige und als unrealistisch bezeichnete Ziele zu erreichen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

One-Time Monthly Yearly Make a one-time donation Make a monthly donation Make a yearly donation Choose an amount €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 Or enter a custom amount Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. DonateDonate monthlyDonate yearly

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...