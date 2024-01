De fata morgana van de Palestijnse onafhankelijkheid in de schaduw van het Israëlische beleid.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een belangrijke toespraak tijdens de bijeenkomst van de Niet-Gebonden Beweging in Kampala, Oeganda, benadrukte secretaris-generaal António Guterres, de Voorzitter van de Verenigde Naties “het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk om een eigen staat op te richten” en stelde dat het ontkennen van dit recht fundamenteel onaanvaardbaar is. Zijn standpunt was in directe tegenstelling met de bewering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat “Israël de veiligheidscontrole moet behouden over al het grondgebied ten westen van de rivier de Jordaan”. Dit gebied omvat historisch Palestina, inclusief de gebieden waar een door het Westen gesteunde onafhankelijke Palestijnse staat wordt beoogd..

Netanyahu’s standpunt dook op in reactie op de bewering van de Amerikaanse president Joe Biden dat hij met de Israëlische premier had gesproken, die blijkbaar “geen bezwaar had tegen de oprichting van een Palestijnse staat”. De onthulling heeft ingrijpende gevolgen in de context van Biden’s trouwe steun aan Israël, vooral nu hij een zware presidentiële campagne tegemoet gaat tegen Donald Trump, wiens populariteit deels toeneemt door het standpunt van de huidige Amerikaanse regering over de oorlog in Gaza.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

support Independent Journalism €10.00

One-Time Monthly Yearly Make a one-time donation Make a monthly donation Make a yearly donation Choose an amount €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 Or enter a custom amount Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. DonateDonate monthlyDonate yearly

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...