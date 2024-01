Quem se beneficia com a turbulência no Mar Vermelho? Explicando os papéis do Irã, EUA e da China

Elijah J. Magnier:

Trad. Alan Dantas

Em vez de pressionar Tel Aviv a acabar com o bloqueio de Gaza e cessar as hostilidades, os Estados Unidos buscaram a ajuda da China para impedir os ataques do Ansar Allah (Houthi) a navios com destino a Israel ou que transportam mercadorias israelenses e tentam atravessar Bab el-Mandeb. Essa abordagem parece favorecer o envolvimento de parceiros internacionais para tratar de aspectos específicos do conflito em vez de abordar diretamente as questões subjacentes da guerra israelense contra os palestinos como o verdadeiro problema a ser resolvido. Em resposta, a China pediu aos EUA que interrompam a guerra israelense e parem todos os bombardeios no Iêmen.



O trânsito contínuo de navios chineses, russos e de outras nações pelo Mar Vermelho em meio a essas tensões ressalta a importância global dessa rota marítima. A relutância de muitos países em interromper seu comércio vital, apesar dos riscos, destaca o papel crucial do Mar Vermelho como uma artéria para o comércio internacional, especialmente para o movimento de mercadorias da Ásia para o Oriente Médio e a Europa.



O papel do Irã é demonstrado por suas garantias à China de que garantirá o fornecimento de produtos asiáticos por meio do Mar Vermelho, e sua promessa de não atacar os navios chineses ressalta a natureza multifacetada do conflito. O envolvimento do Irã reflete seu interesse estratégico em manter a estabilidade regional e as rotas comerciais e, ao mesmo tempo, apoiar seus aliados no Iêmen. Essa ação faz parte da estratégia regional mais ampla do Irã, que busca equilibrar o apoio ao Ansar Allah e manter relações favoráveis com os principais parceiros comerciais, como a China.

Esses acontecimentos pintam um quadro de uma complexa tapeçaria de interesses geopolíticos, com cada nação navegando pelos desafios apresentados pelo conflito no Mar Vermelho de acordo com suas prioridades estratégicas. Os EUA parecem estar concentrados nas preocupações imediatas de segurança de Israel, a China em proteger suas rotas comerciais e o Irã em equilibrar alianças regionais com interesses econômicos e o apoio a seus aliados em Gaza, Iêmen, Iraque e Líbano.



O Mar Vermelho está se tornando cada vez mais um ponto focal de tensões geopolíticas, transformando-se em uma zona de batalha contenciosa com implicações de longo alcance, especialmente para a Europa. A questão crítica é “Cui bono?” ou “Quem se beneficia” com essa situação?

