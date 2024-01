Een bitterzoete overwinning: Palestina bij het ICJ en het onzekere lot van UNRWA

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft het Zuid-Afrikaanse verzoekschrift aanvaard waarin wordt gemeld dat Israël genocide wil plegen. In tegenstelling tot het standpunt van Israël heeft het ICJ opnieuw bevestigd dat het bevoegd is om de zaak in overweging te nemen en hierover advies uit te brengen. De voorlopige aanbevelingen van het Hof zijn vatbaar voor verschillende interpretaties door de partijen in het geschil, gezien de inherente controversiële aard van wetten die nog niet definitief zijn vastgesteld. Hoewel een definitieve uitspraak van het Hof nog jaren kan duren, markeert de recente procedure een cruciaal moment. Het is historisch belangrijk omdat het Israël voor een rechtbank brengt die in 1948 werd opgericht, na de Tweede Wereldoorlog, in eerste instantie als reactie op de Joodse Holocaust en het wijdverspreide antisemitisme in Europa. Opmerkelijk genoeg is dit hetzelfde hof waar vertegenwoordigers van de moderne Joodse heersers worden beschuldigd van het plegen van genocide en Holocaust-achtige wreedheden tegen het Palestijnse volk. Tijdens de toekomstige beraadslagingen van het ICJ zal worden getracht de juistheid van deze beschuldigingen vast te stellen.

Toch is deze episode een symbolische triomf voor Palestina, die de vermeende onkwetsbaarheid van Israël ondermijnt. Het ontmaskert de landen die Israël zouden kunnen steunen, met name in het leveren van wapens voor voortdurende vijandelijkheden tegen burgers, en stelt hun houding in internationale arena’s op de proef. De situatie wordt verder bemoeilijkt door de opschorting door de VS en andere landen van de financiering van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA), een actie die wordt opgevat als een maatregel om de ogenschijnlijke tegenslag van Israël bij het Internationaal Gerechtshof te maskeren.

Internationaal wordt algemeen erkend dat Israël uitspraken van het Internationaal Gerechtshof negeert die niet in zijn belang zijn. Deze situatie is een morele overwinning voor de Palestijnen, omdat het de erkenning van hun zaak door ‘s werelds hoogste juridische autoriteit bevestigt. De daadwerkelijke uitvoering van de beslissingen van het Hof hangt echter af van de consensus van de permanente leden van de Veiligheidsraad.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalsim €10.00

One-Time Monthly Yearly Make a one-time donation Make a monthly donation Make a yearly donation Choose an amount €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 €5.00 €15.00 €100.00 Or enter a custom amount Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. Your contribution is appreciated. DonateDonate monthlyDonate yearly

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...