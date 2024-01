Les alliés de Gaza intensifient leur soutien pendant que les USA exhortent en secret Téhéran à calmer le jeu

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Depuis que la Cour internationale de justice a rendu son arrêt ordonnant à Israël de mettre fin au blocus humanitaire de Gaza et de cesser de tuer des Palestiniens, Israël maintient sa postureagressive et continue à prendre pour cible des civils à Gaza. Entre 100 et 200 personnes seraient tuées chaque jour. Dans le même temps, le point de passage de Karm Abu Salem (Kerem Shalom), contrôlé par Israël, a été bouclé et déclaré zone militaire à la suite d’une manifestation d’Israéliens visant à empêcher l’entrée de l’aide alimentaire à Gaza tant que les 130 prisonniers israéliens n’auront pas été libérés. En outre, les factions ultranationalistes israéliennes ont organisé une réunion importante afin de promouvoir la réinstallation des colons à Gaza après son annexion totale. Cette démarche s’apparente à un nettoyage ethnique, une notion reconnue et condamnée par la Cour internationale de justice, qui a ordonné l’arrêt immédiat de telles actions. En conséquence, les alliés de Gaza au Liban, en Irak et au Yémen ont intensifié leur réponse militaire. Cette escalade s’est traduite par l’utilisation d’armes plus perfectionnées et plus meurtrières, ainsi que par une intensification des attaques qui, pour la première fois, ont fait des victimes parmi les forces américaines. Il s’agissait en fait d’une réponse cinglante au non-respect par les USA de leurs engagements envers l’Iran, mentionnés lors d’une correspondance échangée ces derniers mois au sujet de l’attaque israélienne contre Gaza.

Des sources de renseignement de haut niveau ont révélé que les USA ont envoyé quatre messages diplomatiques aux autorités iraniennes. Le dernier de ces messages exprimait l’opinion de Washington selon laquelle « le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est un obstacle important à l’instauration de la paix et joue un rôle central dans la perpétuation du conflit en cours à Gaza ». Le communiqué soulignait que l’influence de Netanyahou s’estompait et que les USAcherchent activement à obtenir une cessation des hostilités. Il appelait également l’Iran à user de son influence auprès de ses alliés pour « désamorcer la situation et ouvrir la voie à une cessation des hostilités ».

