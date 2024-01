De Gaza bondgenoten hebben hun steun opgevoerd en in geheime berichten hebben de VS er bij Teheran op aangedrongen om te de-escaleren.

Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Sinds de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, waarin Israël werd bevolen de humanitaire blokkade van Gaza te beëindigen en te stoppen met het vermoorden van Palestijnen, heeft Israël volhard in zijn agressieve houding en is het doorgegaan met het aanvallen van burgers in Gaza. Naar verluidt vallen er elke dag tussen de 100 en 200 doden. Tegelijkertijd werd de door Israël gecontroleerde grensovergang Karm Abu Salem (Kerem Shalom) verzegeld en tot militaire zone verklaard na een protest van Israëli’s om te voorkomen dat voedselhulp Gaza binnenkomt totdat 130 Israëlische gevangenen zijn vrijgelaten. Bovendien riepen de ultranationalistische facties van Israël een belangrijke vergadering bijeen om te pleiten voor de terugkeer van kolonisten naar Gaza na de volledige annexatie ervan.

Dit komt neer op etnische zuivering, een begrip dat erkend en veroordeeld is door het Internationaal Gerechtshof in zijn bevel om dergelijke acties onmiddellijk te stoppen. Als gevolg hiervan escaleerden de bondgenoten van Gaza in Libanon, Irak en Jemen hun militaire reactie. Deze escalatie omvatte het gebruik van geavanceerdere en dodelijker wapens, gekoppeld aan intensievere aanvallen die voor het eerst slachtoffers maakten onder Amerikaanse troepen. Dit was een scherpe reactie op het niet nakomen van de beloften van de Verenigde Staten aan Iran, die de afgelopen maanden waren gecommuniceerd in geheime correspondentie over de Israëlische aanval op Gaza.

