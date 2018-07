Suwaida-angrepet til IS er en melding til Quneitra-avdelingen, og til Russland og Damaskus   

I en av de blodigste massakrene etter Speichermassakren (Irak) angrep over 150 ISIS-terrorister provinsen og byen Suweida, og drepte over 220 bønder (menn, kvinner, barn) og medlemmer av den syriske hæren og de lokale forsvarsstyrkene/milits. Det største slaget var imidlertid rettet mot Russland og Damaskus, som er i ferd med å invitere og oppfordre alle syriske flyktninger til å vende tilbake fra nabolandene.

På onsdag klokka 05:00 lokal tid, krysset ISIS-terrorister, ombord 35 til 40 kjøretøyer, al-Badiya (den syriske steppen) for å bryte gjennom etter lange timer med reise, til den regjeringskontrollerte Suweida-provinsen. De første landsbyene som ble angrepet av terroristgruppen, var Rami, Chbeke, al Mushannaf, Rami, Tima, Doma, al-Ghida, al-Sharihe før de nådde byen Suwaida, drusernes hovedstad.

ISIS-konvoien etterlot seg død og ødeleggelse, og drepte bønder og deres familier i deres hjem. Mange hus ble plyndret, noe som indikerer at konvoien reiste lett og raskt, en slags etteraping av Napoleon Bonaparte sine soldater, og forsynte seg og plyndret lokalt. Dette ble observert av regjeringsstyrkene som fulgte terroristene.

Det er ingen tvil om at IS’ planlegging var svært effektiv, og viste kunnskap om landområdet og de begrensede styrkene som beskyttet målene der. Slagkraften hos styrkene i Suweida by som konfronterte ISIS tvang gruppen til å trekke seg ut og hindret dem fra å begå en massakre som var mye verre.

Farid Sharafeddine som rømte fra massakren fortalte meg: “ISIS visste om innbyggerne og familiene. De tok unge menn til fange og tok med disse for å banke på hos deres slektninger i nærheten for å få dem til å åpne døren og deretter bli drept av terroristene.

Åtte syriske regjeringssoldater ble drept, og 28 medlemmer av de nasjonale forsvarsstyrken mistet livet sitt mens de konfronterte ISIS i byen. Sammenstøtene varte i fire timer og etterlot 32 drepte IS-terrorister. Sikkerhetsstyrkene fanget et par ISIS-medlemmer i live.

Det syriske luftvåpenet intervenerte i den siste delen av trefningen med å bombe IS-barrikader. ISIS etterlot selvmordsbombere for å forsinke jakten på dem selv og dekke tilbaketrekningen deres. Noen ble tatt til fange og henrettet av lokalbefolkningen.

Kilder i Damaskus sa at ISIS hadde flere strategiske mål i dette vellykkede angrepet:

1. Å vise sin tilstedeværelse og styrke, vise evne til å ta initiativet basert på god etterretning og en evne til å slå til svært hardt til tross for tap av territorium og de fleste av sine soldater.

2. ISIS sender en melding til gruppens siste bastion i Quneitra, for tiden under massivt angrep av den syriske hæren og dens allierte. Meldingen er at de må holde stand og at “basen” fortsatt kan støtte mennene som er omringet i Quneitra. De har forsøkt (forgjeves) å øke moralen og fortelle dem at de ikke er overlatt alene i sin kamp. Det er imidlertid en falsk melding fordi Quneitra snarlig vil bli underlagt Damaskus, uansett.

3. ISIS viste en evne til å utføre rekognosering før angrepet, med lokale støttespillere som informerte dem om sikkerheten i området og de svake punktene. Det var ikke mulig for de lokale styrkene å reagere umiddelbart: ISIS angrep det lokale markedet med to selvmordsbombere med ti minutters intervall og deretter et annet selvmordsangrep 200 meter unna, minutter etter den andre eksplosjonen da de fleste som våknet hadde hastet til gjerningsstedet for å bistå. ISIS visste at det var mulig for konvoien deres å nå helt fram til Suweida til tross for at en supermakt (USA) observerte dem med sine satellitter og utstyr.

4. ISIS klarte å ramme Russland, hvis utsendinger har reist rundt til Syrias naboland (Jordan, Libanon, Tyrkia og andre) for å invitere flyktninger til å komme tilbake til et trygt og frigjort Syria (unntatt den nordlige delen under tyrkisk og amerikansk okkupasjon). Damaskus har startet prosedyrene for å motta returnerte flyktninger, og ISIS-meldingen tar sikte på å si til disse: «Det er for tidlig å vende tilbake».

5. IS har dratt fordel av den amerikanske sikkerhetssonen rundt militærbasen ved al-Tanaf, som forhindrer den syriske og irakiske hæreni å bryte inn i denne sonen for å forfølge IS når det er nødvendig. IS benyttet seg av USAs tilstedeværelse og brukte området til å krysse nordover hvor de har størstedelen av det gjenværende styrkene. Videre visste ISIS at USA ikke var villig til å eliminere sine styrker og tilstedeværelse i Syria (nordøst i Al-Hasaka-provinsen) og brukte denne avgjørelsen til sin fordel.

Dette er muligens en pessimistisk vinkling av et tidligere godt planlagt angrep av ISIS. Det er ingen tvil om at mange omstendigheter hjalp ISIS til å krysse gjennom ubemerket av den kontinuerlige amerikanske tilstedeværelsen i al-Badiya-området, overvåking av hver eneste bevegelse (USA slo to ganger ut en syrisk styrke som brøt grensen til sikkerhetssonen få minutter etter hendelsen). Det er også problematisk med russernes manglende evne til å oppdage flere ISIS-kjøretøyer som beveger seg i området som dermed kan angripe et område under russisk kontroll. Det er også et symptom på manglende og feilaktige sikkerhetsvurderinger fra de syriske styrkene som følte seg for trygge i et frigjort område og undervurderte IS sine gjenværende styrker.

Denne massakren beviste at det fins IS-ledere som kan planlegge og gjennomføre et komplisert taktisk angrep, med styrker fra to supermakter tilstede i området (USA og Russland). Det utgjør et sterkt alarmsignal for syriske tropper til å holde seg årvåkne og fjerne IS fra alle frigjorte områder, og beskytte disse. De utallige seirene de siste 12 måneden gjorde at hæren senket guarden, og så bort fra den amerikanske faktoren, som innebærer slag under beltestedet når man minst venter det. Dette var en mulighet for USA til å vise verden at Damaskus og Moskva ikke klarer å holde på og sikre sine seire. If you read this reporting and you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small will help ensure its continuity. Thank you.

Share this: Email

Tweet











Print

Pocket

Telegram