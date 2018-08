Saudi-Arabia spotter verden med hjelp av sin rikdom … og Trump 

Translated by: Abu Hedda

Lederne i Saudi-Arabia går høyt på banen for å håne vestlige verdier, med bakgrunn i sin pengemakt. Demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rett til å protestere er normer pålagt av Vesten overfor alle de landene som ikke har råd til å betale for å krenke de samme hellige prinsippene.

Ved å utnytte sin oljebaserte økonomiske styrke, sa Saudi-Arabias president imot Obama da kongressen godkjente JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act)i 2016 og truet med å trekke hundrevis av milliarder dollar ut av USA dersom Saudi-Arabia ble anklaget for å spille en rolle i Al Qaidas terrorangrep den 11. september 2001. Det er kjent at Osama Bassnan, som de nedgraderte 28 sidene av 9/11-kommisjonens rapport identifiserer som en finansiell støttespiller til to av 9/11-terroristene i San Diego, mottok penger fra den saudiske ambassadøren til Washington, Bandar, og Bassnans kone fikk også penger fra Bandars kone.

Kongedømmet trosset også FN da en gruppe vestlige land i september 2017 forsøkte å etablere en undersøkelseskommisjon for å undersøke menneskerettighetsbruddene i Jemen, et av de fattigste landene i Midtøsten, hvor millioner av mennesker opplever død, sykdom og hungersnød på grunn av vestlig-støttet saudiarabisk bombing. Og sist men ikke minst, ser det ut som en saudiarabisk Twitterkonto, som fremmer det saudiske informasjonsdepartementets propaganda og ofte blir retweetet av departementet, har truet i kjent 9/11-stil med angrep mot en skyskraper i Toronto, Kanada. Tweeten var sendt som et svar på en tweet av det kanadiske utenriksdepartementet, som uttrykte alvorlig bekymring rundt de siste dagers arrestasjoner av forkjempere for kvinners rettigheter og andre aktivister i det saudiske sivilsamfunn.

Saudi-Arabia beskylder Kanada for det de kaller innblanding i deres hjemlige saker. Dette fra det samme landet hvis utenriksminister Adel al-Jubeir stadig gjentok at president Bashar al-Assad “vil bli fjernet med makt», i forbindelse med krigen i Syria. Saudiarabiske ledere har tatt til orde for regimskifte i Iran (den samme Twitter-kontoen ønsket den øverste lederen av Iran død tidligere på dagen), har holdt den libanesiske statsministeren Hariri som gissel (den franske presidenten grep inn for å få han sluppet løs) og bomber Jemen daglig mens en verden full av handlingslammelse ser på, dreper tusenvis av sivile og ødelegger et land som nekter å underkaste seg den saudiske regjeringen og Wahhabi-ideologi.

Kanada oppfordret Saudi-Arabia til umiddelbart å frigjøre alle menneskerettighetsaktivister. Fengslingen av kritikere har preget den unge kronprinsen Mohammad Bin Salmans (MBS) regime. Hans første ofre var kongelige familiemedlemmer og den libanesiske statsministeren Saad Hariri, som alle ble holdt som gisler i kongedømmet. Bin Salman forsøker å undertrykke enhver stemme som motsier ham i det oljerike kongedømmet; Han har allerede arvet absolutt makt fra sin far Kongen, som sliter med helseproblemer.

MBS har forsøkt – med liten åpenbar suksess, til tross for støtte fra vestlige medier – å framstille kongedømmet som et land som gjennomfører reformer. Men han har ikke vært i stand til å sette et moderne ansikt på den ekstremistiske Wahhabist-doktrinen, Saudi-Arabias offisielle religion. Denne doktrinen er “hovedkilden til global terrorisme” og den samme læren grupper som al-Qaida og den islamske staten (IS) følger. Disse gruppene deler den såkalt Takfir-ideologien med de fleste av kongerikets innbyggere. Denne læren er kjent for sin rigiditet, intoleranse og viljen til å drepe vantro, enten definert som tilhengere av andre religioner, sekulært innstilte mennesker, eller til og med muslimer som ikke er enige om målet om å vende tilbake til en Islam som hevder seg ved sverdets makt og vold.

Den saudiarabiske makten og ideologien kunne ikke opprettholdes av seg selv, uten ved ubegrenset støtte fra det nye amerikanske establishment ledet av Donald Trump. «Land som er i området, hvorav noen er enormt velstående, ville ikke vært der uten USA … De ville ikke vare en uke. Vi beskytter dem.» Slike ofte gjentatte kommentarer fra Trump viser at Washington tolererer al Qaida, ISIS og Saudi-doktrinen i bytte for penger; for, som han fortsatte: “Disse landene må nå melde seg til tjeneste og betale for det som skjer.”

På disse vilkårene har Saudi-Arabia – som behørig betaler beskyttelsespenger til Trump, frie hender til å ødelegge Jemen, det fattigste landet i Midtøsten, og drepe så mange sivile som jagerflyene deres kan nå. I tillegg sulter store deler av befolkningen eller dør av sykdom takket være den saudiske ødeleggelsen av landets infrastruktur. Videre har Saudi-Arabia truet med å stoppe alle økonomiske bidrag til FN hvis de blir anklaget for menneskerettighetsbrudd. Ingen upartisk observatør kan unngå å legge merke til at saudiarabiske penger i dag leder verdens stormakter ved nesen. De hyllede vestlige verdiene er tydeligvis til salgs på markedet. Faktisk har verdens stilltiende holdning – inkludert Kanadas – i forhold til den fryktelige menneskelige katastrofen som oppstår i forbindelse med den daglige bombingen av Jemen, og støtten til terrorister (dvs. al-Qaida i Syria og Jemen og IS i Syria) økt den saudiske selvtilliten når det gjelder å håne såkalte vestlige verdier.

Når vesten sier “diktatoriske regimer som bryter ytringsfriheten, respekterer menneskerettighetene og fyller fengsler med borgere som er anklaget for å motsette seg herskere”, er det bare en indikasjon på at disse regimene ikke vil eller har råd til å betale deres løsepenger til Donald Trump og andre ledere av «den frie verden».

Åpenbart er vestlige ledere hovedsakelig opptatt av å selge flere våpen til og signere flere handels- og handelskontrakter med oljerike land. Ikke rart at propagandaen til grupper som al-Qaida og ISIS finner solid dekning for å kritisere Vesten for hykleri, tyveri av muslimsk lands rikdom og selektive verdier og prinsipper.

Fordi Teheran unnslipper rekkevidden av Trumps dominans, hadde den nye bøllen i Washington og hans krigshissende ansatte ikke problemer med å si opp et offisielt dokument (JCPOA / Atomavtalen), undertegnet av Obama og andre verdensledere. Iranere er et folk med en spesiell evne til forhandling; Det er for eksempel et meget stort og imponerende marked i hjertet av hovedstaden Teheran. For iranske ledere ville det ha vært bedre å kjøpe Trump, som Mohammad Bin Salman gjorde, for å dermed kjøpe seg en plass i Midtøsten. Selvfølgelig vil det nødvendige beløpet måtte ha oversteget summen betalt av Saudi-prinsen, Mohammad Bin Salman.

Den offisielle twitterkontoen knyttet til det saudiarabiske informasjonsministeriet,(@ Infographic_ksa), med over tre hundre tusen følgere, har blitt suspendert for å la stormen av reaksjoner å blåse over. Verken Twitter eller kanadiske myndigheter kommenterte denne direkte trusselen, heller ikke fordømte de den eller ba om at de ansvarlige ble strafferettslig siktet . USA og Saudi-Arabias felles anti-terrorismesenter i Saudi-Arabia hadde ingen reaksjon; Informasjonsdepartementet sa at de har bedt den ansvarlige for Twitterrkontoen suspendere den mens man venter på videre etterforskning.

Saudiarabiske Twitterkontoer angrep deretter det kanadiske utenriksdepartementet om saker om kvinner med urfolkbakgrunn som var savnet og drept i Kanada, og dermed gjengjelde hva de anser som innblanding i deres egne interne saker. Saudiaraberne forstår ikke at den canadiske regjeringen rett og slett aksepterer denne kritikken og samtidig fordømmer denne typen handlinger.

Tilhengere av det saudiske monarkiet finner det vanskelig å forstå at en vestlig regjering kan akseptere en slik kritikk. Advokater for menneskerettigheter blir generelt godt mottatt i Vesten, mens det ikke er tillatt med slik kritikk i Saudi-Arabia og straffes med lange fengselsopphold. I det minste utføres det ingen offentlig henrettelser i kanadiske byer, noe som er vanlig praksis i Saudi-Arabia, en praksis som ISIS og al-Qaida er stolte av å utøve i områder de kontrollerer.



Den saudiske eskaleringen (tilbakekalling av ambassadøren og at de ba den kanadiske ambassadøren om å forlate landet, kansellering av alle fly til og fra Kanada, tilbakekalling av tusenvis av studenter fra Kanada og suspensjon av stipender, frysing av kommersiell aktivitet og investeringssamarbeid) overfor Kanada er ikke en tilfeldighet. Mens Saudi-Arabia leverer olje til Irving-raffineriet i Saint John, New Brunswick, importerer Canada bare 10% av sin olje fra Saudi-Arabia og de to landene har begrenset handelssamkvem (til tross for deres våpenavtale i 2014). Ifølge Bloomberg har Saudi-Arabia investert kun 6 milliarder dollar i kanadiske bedrifter siden 2006. I år, ifølge Kanada, har de eksportert varer til en verdi av 1,08 milliarder dollar til Saudi-Arabia og importert varer for 1,5 milliarder dollar fra landet. Volumet på handelen mellom de to landene er erstattelig for Saudi-Arabia.

Penger kan kjøpe alt og alle … unntatt kanskje de av oss som insisterer på å påpeke at våre verdier ikke er til salgs i den saudiske basaren og bare er bindende for de som ikke har råd til å betale overpris.

Gratulerer til Saudi-Arabia med kjøpet av den frie verdens ledere.

