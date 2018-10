Irak vil få en president og statsminister som balanserer iranske og amerikanske interesser

Av Elijah J. Magnier : @ejmalrai

traslated by: Abu Hedda

Irakiske politikere har blitt enige om en ny statsminister, Adel Abdel Mahdi, som erstatter Haidar al-Abadi, etter over fire måneder med hardt arbeid. Ifølge kilder nær den iranske general Qassem Soleimani har den amerikanske utsendingen Brett McGurk “gjort alt for å motvirke irakiske politikere, sunnier, sjiaer og kurdere, fra å vedta en kandidat i som harmonerer med Irans ønsker”. Adel Abdel Mahdi er en erfaren politiker som nesten ble statsminister i på 2000-tallet, da Moqtada al-Sadr plutselig vendte seg mot ham og, over natten, istedet fremmet Nuri al-Maliki for hans første statsministerperiode.

Fram til nå har den kurdiske lederen Masoud Barzani ikke godkjent Barham Saleh for presidentskapet, en posisjon som er forbeholdt kurdere (Parlamentets president for sunniene og statsministerposten for sjiaene).

Valget av Barham Saleh er bestridd av de mange selv i Talbani-fraksjonen (PUK) og Barzani-klanen som støtter Fouad Hussein for presidentskapet. Dette embedet er det mest frustrerende for alle leirene, blant annet Iran og USA i deres forsøk på å utforme den nye regjeringen. Barham Saleh har blitt fremmet av Brett McGurk (under hans siste besøk til den avdøde Jalal Talabanis kone) og av general Qassem Soleimani ifølge kilden. Ikke desto mindre forsøker Iran og Hizbollahs utsendinger til Irak å unngå å irritere Masoud Barzani.

Forholdet er komplisert. Til tross for tilstedeværelsen av en amerikansk base og etterretningssenter i Kurdistan, og det israelske forholdet til irakisk kurdistan, håper Iran fremdeles på å øve innflytelse overfor Barzani. Derfor fortsetter en maraton av forhandlinger for å overbevise den kurdiske lederen om å akseptere et viktig embede, som gjenytelse for å akseptere Barham Saleh som president, slik at Iraks lederskap kan utgjøre et harmonisk lag akseptert av alle spillere.

Den fremtidige presidenten vil mest sannsynlig bli valgt av parlamentet, slik det var tilfelle for nasjonalforsamlingens president, når det ikke foreligger en tidligere avtale om et enkelt navn. Det er 7 kandidater så langt, men bare tre forventes å få støtte, med mindre alle kurderne blir enige om Barham i siste øyeblikk.

I motsetning til hva politikere i Irak med bånd til amerikanerne påstår, forsøker ikke Iran å pålegge irakerne en kandidat som er helt på sin side og en fiende av USA. Iran motsatte seg den amerikanske kandidaten Haidar Abadi. Soleimani og Hizbollah hadde som mål å fremme kandidaten Adel Abdel Mahdi, som er akseptert av Marjaiya (sjia-ledelsen) og av irakiske politikere (selv om Nuri al-Maliki nektet å støtte ham for noen dager siden), samt av Iran og USA.

“Tjenestemenn fra De forente nasjoner, diplomater og mange irakiske politikere hadde ulike indirekte beskjeder fra USA til Soleimani i Irak, om at USA ikke har som mål å lamme Iran i Mesopotamia, men er villig til å tillate en smidig irakisk regjering”, sa en kilde innen Soleimanis krets.

På den annen side sa den samme kilden at irakiske politikere “ble truet av de amerikanske diplomatene i Irak om at de ville svartelistes, at all økonomisk og humanitær støtte og samarbeid ville stoppes, å konfiskere deres rikdom i utlandet eller til og med å fjerne amerikansk beskyttelse fra noen provinser slik at sjiaenes PMU-militser kan drepe dere alle “. Alt dette hvis de ikke ville støtte Abadi eller partilisten han ledet. Ledende amerikanske tjenestemann i Irak som ble spurt om de fiendtlige truslene, nektet for at de hadde blitt fremsatt.

Kilden nær Soleimani mener at “USAs utsending til Irak har mislyktes i sitt forsøk på å vri de irakiske politikernes armer og ben for å fremme en kandidat som var fiendtlig mot Iran. Abadi plasserte alle kortene sine i den amerikanske kurven. Det brakte ham ned som en stein. Han prøvde å trekke Moqtada Al-Sadr med på sin side, men han satt til slutt igjen med Sayyed Ammar al-Hakim, mannen som allerede hadde valgt leiren til USA og gulflandene for lenge siden, sa kilden.

Sayyed Moqtada al-Sadr inntok en fiendtlig stilling mot Qassem Soleimani, selv om han møtte ham like etter parlamentsvalget. Han har lidd av å se sin gruppe – som han arvet fra sin avdøde far – oppdelt (Asaeb Ahl al-Haq, Kataeb sayyed al-Shuhada ‘, Harakat al-Nujabaa og andre) og finansiert av Iran. Likevel er han ikke imot Iran til fordel for USA eller et annet land i Midtøsten. Faktisk er det kontinuerlig innsats og fremtidige planer om å forsone Moqtada med Iran snart, spesielt etter starten av USAs fullstendige embargo mot Iran neste november, initiert av president Trump. Situasjonen i Midtøsten krever at irakiske politikere ikke lenger står splittet og gjenoppbygger et sterkere land til fordel for sine regionale allierte. Irans mål var valget av en ny statsminister som har gode relasjoner med Frankrike og Europa, og aksepteres av USA.

Abdel Mahdi er kjent for å være trofast mot sitt land, og vil opprettholde et balansert forhold mellom Iran og USA. Abdel Mahdi forventes å be parlamentet om å avgjøre landets innstilling til de ensidige amerikanske sanksjonene mot Iran, en av de viktigste avgjørelsene som venter, og som har forhindret Abadi fra å vinne en andre periode da han støttet USAs ensidige embargo mot Iran.

For noen år siden tilbrakte jeg en kveld med visepresident i Irak Abdel Mahdi på en privat tilstelning i Karbala den 15. i måneden Shaaban, i nærvær av noen få ledende irakiske politikere. Han var veldig kritisk over hvordan al-Maliki drev regjeringen og sa: “Vi ville få det bedre ved å gjenåpne våre kontorer i Damaskus fordi irakiske politikere i dag ikke vet hvordan de skal styre, men er gode til å late som de er opposisjonen.”

Valget av Abdel Mahdis bestrides ikke av Marjaiya i Najaf, som han har et utmerket forhold til. Som økonom har han ved en anledning reddet den tidligere irakiske finansministeren Rafi al-Issawi, som ved en middag hjemme hos meg fortalte: “Al-Maliki ringte meg og ba om få noen milliarder dollar til å være umiddelbart til rådighet i kommende dager. Jeg fortalte ham at det er umulig fordi jeg ikke har en bank med penger for å gjennomføre et uttak på et et par milliarder for deg, heller ikke en lomme som er stor nok til å inneholde disse pengene “, fortalte al-Issawi meg. Da ingen sluttføring av diskusjonen var mulig, søkte al-Issawi hjelp fra Adel Abdel Mahdi. Abdel Mahdi forklarte al-Maliki den lange prosedyren med å presentere et godkjent budsjett, og at dette ikke var noe som kunne gjennomføres på noen få dager eller uker. “Adel reddet livet mitt. Al-Maliki forstod ikke noe, jeg satset på det, men i hvert fall er han ‘ikke på ryggen min nå’, sa Rafei.

Det ser endelig ut til at USA ikke vil legge press på Irak, og det er usannsynlig at Trump vil pålegge sanksjoner mot den irakiske regjeringen i november parallelt med sanksjonene mot Iran. Trump, eller rettere sagt administrasjonen hans, ønsker ikke å miste Irak helt til Iran, og dermed forventes det at de tillater Iran å handle med Irak. Dette er allerede en triumf, et hull i Trumps sanksjonsplaner!

If you read this reporting and you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.