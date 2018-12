“Đèn xanh” đã “bật”, Nga đồng ý cho Syria “ăn miếng trả miếng” với Israel nếu bị tấn công?

Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Khi sự hào phóng của Nga không được Israel coi trọng đúng mức, sẽ không có sự “ân xá” nào cho máy bay của Tel Aviv tiếp tục tấn công Syria hay Iran trong thời gian tới.

Syria sẽ áp dụng quy tắc mới trong việc ứng phó với Israel giữa bối cảnh Nga đã có lập trường cứng rắn và rõ ràng hơn về cuộc xung đột giữa Israel với những thế lực ở Syria, bao gồm: Iran, chính quyền Damascus, Hezbollah…, cây bút Elijah J. Magnier viết trên South Front.

Tác giả này cho rằng, Damascus giờ đây sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel. Trong trường hợp một cuộc tấn công của Tel Aviv gây thiệt hại cho một mục tiêu quân sự cụ thể, Syria sẽ trả lời bằng một cuộc tấn công chống lại mục tiêu tương tự.

Giới lãnh đạo Damascus nhấn mạnh, Syria sẽ không ngần ngại đánh vào một sân bay của Israel nếu trước đó sân bay nào đó của Damascus bị Israel tấn công. Điều này đã được quân đội Nga “bật đèn xanh”.

Quyết định này của Syria dựa trên lập trường cứng rắn của Nga sau khi trinh sát cơ Il-20 bị bắn rơi hồi tháng 9 vừa qua.

Điều khiến sự trung lập của Nga phai nhòa

Vào năm 2015 khi quân đội Nga đổ bộ vào Syria, Moscow đã thông báo cho Syria, Iran và Israel rằng: Nước này không có ý định can thiệp vào cuộc xung đột giữa các bên với nhau, trong đó không cản trở các máy bay của Tel Aviv ném bom đoàn xe quân sự Hezbollah trên đường đến Lebanon hoặc kho quân sự của Iran được cho là đang xây dựng ở Syria.

Đây là một cam kết đứng ngoài cuộc của Nga. Tuy nhiên, nước này cũng thông báo cho Israel rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các đồng minh của mình (Syria, Iran, Hezbollah) trong các hoạt động tham chiến với khủng bố IS và các lực lượng khủng bố khác.

Israel tôn trọng quan điểm của Moscow cho đến đầu năm 2018, khi nước này bắt đầu tấn công các căn cứ của Iran và kho quân sự của Syria, mặc dù chưa bao giờ tấn công vào vị trí quân sự của Hezbollah.

Israel biện minh cho cuộc tấn công là để chống lại căn cứ của Iran, nói rằng đối thủ của mình đã gửi máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ Israel. Tel Aviv coi sự vi phạm chủ quyền của các nước láng giềng là điều buộc họ phải ra tay.

Damascus và Iran đã đáp trả sau đó bằng cuộc tấn công khiến ít nhất một chiếc F-16 của Israel bị bắn hạ. Israel bắt đầu tấn công các nhà kho vũ khí của Syria, phần lớn trong đó là nơi cất giữ tên lửa của Iran. Iran đã thay thế mọi nhà kho bị phá hủy bằng các tên lửa chính xác tinh vi khác, có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào ở Israel.

Cùng với diễn biến mới này, sự trung lập của Nga đối với Israel ở Syria đã không còn có thể duy trì được như trước. Trong những cuộc tấn công của Tel Aviv, Moscow thậm chí phải đón nhận thiệt hại nhiều hơn cả Iran, đặc biệt là sau khi trinh sát cơ IL-20 bị bắn hạ, khiến cho 15 sĩ quan được đào tạo chuyên sâu để sử dụng các hệ thống liên lạc và gián điệp tiên tiến nhất của nước này cũng thiệt mạng.

Sau đó, Nga đã mang tới Syria tên lửa S-300 tiên tiến và giao chúng cho quân đội Syria trong khi vẫn duy trì sự phối hợp điện tử và chỉ huy radar. S-300 chỉ gây nguy hiểm cho máy bay Israel khi những chiếc chiến đấu cơ nước này vi phạm không phận Syria. Hiểu được điều đó, Tel Aviv đã giữ máy bay của mình tránh xa khỏi vùng trời Syria kể từ tháng 9 nhưng đã phóng tên lửa tầm xa chống lại một vài mục tiêu.

Trong nhiều tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chỉ sau khi bị đưa vào thế ép buộc, ông Putin mới chấp nhận có cuộc gặp ngắn với ông Netanyahu trong bữa trưa bên lề một sự kiện ở Pháp, mà không đồng ý bất kỳ thỏa hiệp hay hòa giải nào.

Nga hiện đã có một lập trường rõ ràng và không có ý định mở rộng vòng tay hay ân xá cho Israel. Nga cảm thấy rằng sự hào phóng của mình (bằng cách nhắm mắt làm ngơ các hoạt động của Israel ở Syria) đã không được Tel Aviv công nhận và không được coi trọng đúng mức.

Tuần này, Moscow đã đồng ý tiếp một phái đoàn quân sự Israel do Thiếu tướng Aharon Haliva dẫn đầu, sau khi Israel thể hiện sự quyết tâm về việc phá vỡ lớp băng ngăn cách giữa hai nước. Tuy nhiên, lập trường của Nga dự kiến ​​sẽ không thay đổi ở Syria và không có vụ tấn công nào của Israel vào các mục tiêu Syria hay Iran giờ đây sẽ được Moscow dung thứ như trước.

Theo một nguồn tin gần đây, Nga được cho là đã thông báo với Israel rằng, với việc các sĩ quan Nga có mặt ở mọi căn cứ quân sự của Syria và Iran, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu của Syria hoặc Iran cũng đồng nghĩa với việc tấn công lực lượng Nga.

Tổng thống Putin sẽ không cho phép binh lính và sĩ quan của mình bị thương hoặc thiệt mạng đến từ chiến dịch ném bom trực tiếp hoặc gián tiếp của Israel .

Hơn nữa, nguồn tin này cũng khẳng định, Nga đã “bật đèn xanh” cho Syria tấn công Israel bất cứ lúc nào trong trường hợp các máy bay của Tel Aviv tiến hành các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu quân sự của Syria hoặc phóng tên lửa tầm xa.

Nguồn tin xác nhận rằng – trái với những gì Israel tự tin tuyên bố – Syria hiện đang sở hữu những tên lửa có độ chính xác cao, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào bên trong Israel. Theo đó, các lực lượng vũ trang Syria đã nhận được các tên lửa tầm trung và tầm xa chưa rõ tên từ Iran.

Chúng hoạt động trên hệ thống định vị GLONASS – tên viết tắt của Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema, phiên bản GPS của Nga. Do đó, việc chuyển giao của Iran và sản xuất tên lửa bên trong Syria (và Lebanon) trên thực tế hiện đã hoàn tất.

Trong khi Israel tuyên bố họ đã phá hủy hết khả năng tên lửa của Syria, bao gồm cả tên lửa do Iran giao, thì theo nguồn tin này, Damascus vẫn kiểm soát một số lượng rất lớn tên lửa chính xác mà không quan tâm đến số lượng tên lửa bị Israel phá hủy.

Quy tắc tham gia mới của Syria – theo nguồn tin – hiện tại như sau: Một sân bay sẽ bị tấn công nếu Israel đánh vào sân bay và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào doanh trại hoặc trung tâm chỉ huy và kiểm soát sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào mục tiêu tương tự ở Israel. Có vẻ như quyết định đã được đưa ra ở cấp cao nhất và một “ngân hàng mục tiêu” đã được thiết lập.

Các quy tắc giữa Syria và Israel đang thay đổi và tình hình trong khu vực đang trở nên nguy hiểm hơn; đối đầu khu vực và quốc tế đang có nhiều nguy cơ xảy ra.

Trung Đông sẽ không im lặng trừ khi chiến tranh Syria kết thúc – một cuộc chiến tranh trong đó có hai siêu cường, cùng với châu Âu, Israel, Jordan, Saudi Arabia và Qatar đóng vai trò thiết yếu. Các chương cuối của cuộc xung đột vẫn chưa được viết xong.

Published here: https://www.nguoiduatin.vn/den-xanh-da-bat-nga-cho-phep-syria-an-mieng-tra-mieng-voi-israel-neu-bi-tan-cong-a415051.html

