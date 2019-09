Een geheime deal tussen de VS en Iran over de olievoorziening van Syrië

Door Elijah J. Magnier:

De Verenigde Staten en Iran sloten, via een derde partij, een geheime overeenkomst om de mogelijkheid te scheppen dat de Iraanse supertanker Adrian Darya 1 (voorheen Grace 1) zijn 2,1 miljoen vaten olie aan de Syrische regering kon leveren. Gedurende vijf dagen pompten kleinere tankers de olie over om hem daarop in de Syrische haven van Tartous te lossen.

Bronnen dicht bij het onderhandelingsteam zeiden dat “de VS vastbesloten was om de Iraanse supertanker ervan te weerhouden Syrië te bereiken omwille van de strategie van de VS en de EU om de Syrische president Bashar al-Assad economisch te sanctioneren en de Syriërs tegen hun leider te keren”. De landen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog van 2011-2019, zijn er echter niet in geslaagd om militair een regimewisseling door te voeren en een mislukte staat op op poten te zetten. Nu proberen ze hun doel te bereiken door het land te omsingelen en te voorkomen dat het weer normaal functioneert.. De VS verhinderden de Golfstaten om opnieuw betrekkingen aan te gaan met Damascus en dwongen Jordanië ertoe om de handelsstromen van en naar Syrië te beperken. De grensovergang van al-Tanaf met Irak werd gesloten en het (olierijke!) noordoostelijke gebied van Syrië, dat niet bepaalde van strategisch belang is voor de Verenigde Staten is, werd bezet. Desondanks is Iran vastbesloten zijn bondgenoten te steunen.



Volgens bepaalde bronnen zou de Adrian Darya 1enkele dagen zonder eindbestemming in het Middellandse-Zeegebied hebben rondgevaren. Dat in afwachting van het einde van onderhandelingen. Er werden afspraken gemaakt om te beginnen met de vrijlating van 7 bemanningsleden van de onder de Britse vlag varende Stena Impero. Zodra de Adrian Darya 1de levering heeft beëindigd, zullen naar verwachting meer bemanningsleden worden vrijgelaten. En van zodra de tanker dan in veiligheid is zal de Stena Impero, zonder eis voor bijkomende financiële compensatie, worden vrijgegeven.



Tijdens de vaartocht van de Adrian Darya 1 in de buurt van de Syrische wateren, bevestigden bronnen de dagelijkse aanwezigheid van een Israëlische ‘Super Heron’-drone boven de Iraanse supertanker. De drone verdween op de dag dat de overeenkomst werd bereikt, waardoor het schip onbelemmerd naar de Syrische haven van Tartous kon varen.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei dat hij “geen plannen had om de Adrian Darya 1 in beslag te nemen” en dat zijn regering indirect met Iran onderhandelde. Ondertussen probeerde de speciale gezant van de Verenigde Staten voor Iran, Brian Hook, kapitein Akhilesh Kumark van de Iraanse supertanker met 15 miljoen dollar om te kopen om het schip in beslag te kunnen nemen. Hij eindigde ermee hem met sancties te bedreigen als hij de lading in Syrië afleverde. Uiteindelijk kregen de Britse en de Amerikaanse regering de Iraanse belofte om de bemanning van de Stena Imperovrij te laten en het schip vrij te geven wanneer de Iraanse supertanker in veiligheid is gebracht De inhoud van die onderhandelingen was verre van wat een discussie over de nucleaire deal is.

Iran slaagde erin om het in de Perzische Golf op te nemen tegen de VS en het VK. Dagelijks stuurt het zijn drones uit over de Britse oorlogsschepen die in de Straat van Hormuz en tegenover de Iraanse kust patrouilleren. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Perzische Golf, is er in geslaagd de VS en het Verenigd Koninkrijk het hoofd te bieden en zijn veiligheid en financiële belangen te verdedigen.

Iran heeft bij de onderhandelingen over de zaak Adrian Darya 1 ook laten zien dat het in staat en bereid is de spanningen te reduceren. De Iraniërs zijn echter niet van plan om voor de verkiezingen van 2020 de gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump te hervatten.

Iran heeft daarmee ook zijn belofte aan zijn bondgenoten, die essentiële bouwstenen van zijn nationale veiligheid zijn, waargemaakt. De Adrian Darya 1vervoerde maandenlang genoeg olie om Syrië en zijn bondgenoten te ondersteunen. De Amerikaanse sancties tegen Syrië en Hezbollah zijn perfect te overkomen en daardoor ondoeltreffend gebleken.

