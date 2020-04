Os Estados Unidos lançarão uma guerra contra o Iraque?

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

A administração dos EUA vê o Iraque como uma arena de confronto com o Irã, com o objetivo de subjugar o país à sua hegemonia e seu domínio. Os EUA impõem duras sanções ao Irã e estão tentando fechar o mercado iraquiano para impedir Teerã de contrabandear seu petróleo através da Mesopotâmia e impedir a venda de gás, mesmo que isso signifique reduzir o fornecimento de eletricidade ao sul do Iraque. Todos os meios usados pelos EUA estão válidos para o atual governo esmagar o Irã com sanções e encerrar seu acesso aos países vizinhos. Também se diz que os EUA estão preparando uma campanha militar contra o Kataeb Hezbollah no Iraque, aparentemente convencidos de que esse grupo é o ramo iraquiano do Hezbollah Libanês. Mesmo que os dois grupos tenham o mesmo objetivo – opor-se à hegemonia dos EUA -, diferem na liderança e na abordagem e relacionamento com o Irã. No entanto, deve-se ter em mente que as consequências do efeito devastador da COVID-19 no território nacional dos EUA criou um declínio econômico sem precedentes e esse ônus também recai sobre o exército enviado ao exterior. Além disso, a história mostra que os EUA não entram em guerra se a vitória não é garantida.



Existem muitas razões pelas quais os EUA nem sequer estão perto de iniciar uma guerra no Iraque. Não há dúvida de que os Estados Unidos têm o poder militar para travar qualquer guerra que desejarem contra qualquer país pequeno ou médio. No entanto, Washington pode começar uma guerra à vontade, mas não é capaz de detê-la facilmente. Também não tem idéia dos danos que uma guerra no Iraque poderia causar. As guerras no Afeganistão, Iraque e Síria são a melhor evidência, se evocamos a história contemporânea, da incapacidade dos EUA de decidir quando uma guerra deve parar! Portanto, iniciar uma guerra contra o Iraque em 2020 não seria tão fácil quanto a guerra de 2003. Não obstante a sua ocupação do Iraque com dezenas de milhares de homens, os EUA falharam em subjugar o Iraque, principalmente devido ao surgimento da resistência sunita e xiita que expulsou os Estados Unidos do Iraque em 2011.



E quando as forças americanas retornaram em 2014 – a pedido do governo iraquiano – para contribuir com o combate ao ISIS, a presença dos EUA foi regulada e limitada ao combate à organização Takfiri e a oferecer treinamento militar pago. Abstiveram-se de realizar qualquer atividade militar no país sem a permissão do primeiro-ministro iraquiano. Os EUA não apenas violaram esse acordo, como atacaram o exército iraquiano, a polícia federal e as Forças de Mobilização Popular (PMF) na fronteira Iraque-Síria, matando e ferindo 56 elementos. Além disso, permitiu a Israel atacar os armazéns das forças de segurança iraquianas, segundo o que o embaixador americano no Iraque revelou ao primeiro-ministro durante uma visita particular a seu escritório em Bagdá. E coroaram sua interferência ilegal nos assuntos iraquianos com o assassinato de dois líderes, o general-general iraniano Qassem Soleimani em uma missão solicitada pelo primeiro-ministro iraquiano e Abu Mahdi Al-Muhandis, comandante das PMF. Esses atos levaram o parlamento iraquiano a solicitar formalmente a saída imediata dos EUA do Iraque. O Irã foi o primeiro a responder à necessidade de defender Bagdá e Erbil quando estes estavam sob perigo iminente do avanço do ISIS em 2014. Teerã continuou fornecendo armas aos iraquianos a pedido de Bagdá. Um tomador de decisão no Iraque disse que “um diplomata britânico sênior disse a uma importante autoridade iraquiana em Bagdá que os EUA acreditam que as PMF possui mísseis iranianos muito precisos que podem atingir qualquer país da região e é isso que preocupa a América e os países da região”.

Após o pedido do parlamento e o aumento da hostilidade em relação à presença dos EUA no Iraque, onde tropas estrangeiras são consideradas forças de ocupação, os EUA iniciaram um plano de redistribuição. Retirou seis bases e centros militares, mas equipou as bases militares de Ayn al-Assad, Balad e Harir com mísseis Patriot, desconsiderando a desaprovação de Bagdá. É por isso que os líderes iraquianos estão céticos quanto à seriedade da real intenção de retirada dos EUA.

A presença dos EUA no Iraque visa controlar o Irã e controlar o acesso ao petróleo. Portanto – fontes acreditam – a saída dos EUA não será direta. Os EUA falharam, após 17 anos de ocupação e assistência militar contra o ISIS, para conquistar os corações e mentes da população.

Os EUA assumiram erroneamente que Ismail Qaani, comandante da brigada do IRGC-Quds, não substituiria seu antecessor assassinado, Qassem Soelimani. Também não entendeu que o Irã é um país, enquanto o IRGC é uma instituição. O eixo da resistência nunca dependera de uma pessoa específica, qualquer que fosse seu status. Qassem Soleimani foi realmente um tomador de decisão, mas ele era afiliado à Brigada da Guarda Revolucionária – Al-Quds Brigade, que é chefiada por seu líder supremo Sayed Ali Khamenei. Após o assassinato de Soleimani, Sayed Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah libanês, assumiu o vazio temporário para acompanhar os assuntos dos palestinos em Gaza, o desenrolar na Síria, os iraquianos e iemenitas. Podemos ver a presença do Hezbollah libanês em todos esses eixos e países.

No Iraque, surgiram declarações de diferentes organizações mostrando competência na guerra de mídia, posse de drones e leitura de imagens aéreas, e uma semelhança com os métodos e o profissionalismo do Hezbollah libanês. Um dos mais recentes comunicados do novo grupo anônimo “Resistência Islâmica no Iraque – Cave Owners (companheiros)” agradeceu aos sunitas iraquianos por sua ajuda no ataque ao comboio dos EUA que viajava entre Erbil e Salahuddinee convidou os sunitas iraquianos a se unirem à resistência contra as forças americanas. O grupo se ofereceu para armar, treinar e entregar armas para “nossos irmãos sunitas.”

Outra razão pela qual os EUA estão longe de declarar guerra aos grupos iraquianos é o surto do Coronavírus e a decisão tomada pelo Pentágono de interromper todo movimento militar entre as bases e o destacamento militar em todo o país. Qualquer guerra é uma aventura arriscada que pode ter conseqüências pesadas para o exército dos EUA, especialmente que, no número de casos e no número de mortes causadas pela Covid-19, os EUA ocupam a primeira posição. O presidente Donald Trump não está em posição de permitir que seu exército seja atingido pelo vírus. Também já vimos como o presidente Trump se recusou a atacar o Irã em várias ocasiões. O Irã disse que defenderá o Iraque, como confirmou o almirante Ali Shamkhani, secretário-geral de Segurança Nacional. Portanto, os EUA não querem ver o Irã envolvido no campo de batalha no Iraque. O Irã derrubou os drones mais sofisticados e bombardeou a base americana de Ayn al-Assad no primeiro ataque contra as forças americanas desde Pearl Harbor, durante os dias da Segunda Guerra Mundial. Trump preferiu não responder.

Por último, mas não menos importante, o presidente Trump não travará uma guerra nos próximos meses antes das eleições presidenciais, especialmente quando os resultados de tal guerra e sua conseqüente retaliação forem imprevisíveis. Como resultado, o vazamento de informações do governo dos EUA à mídia ocidental de que o Pentágono emitiu uma ordem para se preparar para uma guerra no Iraque pode ser identificado como parte da guerra psicológica.

Os EUA violaram seus acordos com o Iraque em muitas ocasiões, implantando mísseis Patriot para proteger as bases americanas no Iraque e redistribuindo suas forças, retirando-se de bases mais vulneráveis espalhadas em várias partes do Iraque. No entanto, os Patriots já demonstraram sua incapacidade de repelir mísseis disparados do Líbano, Iêmen e Palestina. Consequentemente, é uma medida defensiva que não protegerá os EUA da decisão de várias organizações iraquianas de bombardear bases americanas quando o confronto se tornar inevitável, se os EUA insistirem em permanecer no Iraque e desconsiderar a vontade dos iraquianos. Assim, os Estados Unidos não sustentam a decisão de ir à guerra na Mesopotâmia: provavelmente os muitos grupos iraquianos serão os que estão começando. A partida dos EUA pode proteger estrategicamente os interesses dos EUA, mas, se insistirem em permanecer, o poder do governo central em Bagdá será enfraquecido. O Líbano é o melhor exemplo desse fenômeno. E as organizações de resistência iraquianas se tornarão atores quase estatais, muito mais fortes do que são agora.

Este artigo foi traduzido gratuitamente para vários idiomas por voluntários, para que os leitores possam aproveitar o conteúdo. Não deve ser mascarado pelo Paywall. Gostaria de agradecer aos meus seguidores e leitores por sua confiança e apoio. Se você gostou, não tenha vergonha de contribuir e ajudar a financiar, por apenas 1 euro. Sua contribuição, por menor que seja, ajudará a garantir sua continuidade. Obrigado.

http://www.dossiersul.com.br/os-estados-unidos-lancarao-uma-guerra-contra-o-iraque

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

