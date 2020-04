100 giorni dopo l’assassinio di Soleimani: Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi? 2/2

Di Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Il presidente Donald Trump ha compiuto l’assassinio dell’iraniano IRGC-Quds Brigade Major General Qassem Soleimani su incoraggiamento del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Israele non aveva mai osato assassinare Soleimani, anche se l’ufficiale iraniano era sotto il radar in tutti i suoi movimenti avanti e indietro dall’Iran verso Beirut, Damasco, Baghdad, Erbil e altri Stati.

La notte del 1° gennaio Soleimani era tornato a Damasco da Beirut dopo una visita al segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Come ogni mattina, quando era in Siria, chiese a tutti i suoi ufficiali di base nel Levante di incontrarsi subito dopo le preghiere del mattino. Quella mattina ha tenuto insolitamente tutti i suoi ufficiali per oltre 12 ore prima di partire per l’aeroporto di Damasco per un volo per Baghdad.

Netanyahu è troppo astuto per aver assassinato direttamente Soleimani o per acconsentire al suo assassinio a Beirut o a Damasco; sapeva che i missili sarebbero caduti un minuto dopo su Israele. Sia Netanyahu che Trump – secondo le fonti – credevano che l’arena irachena stesse “bruciando sotto i piedi” degli iraniani.

In Iraq, le manifestazioni stavano coprendo tutta la parte meridionale del Paese sotto il dominio della maggioranza sciita, compresa la capitale Baghdad. Gli Usa potrebbero aver pensato che l’Iran non avesse più privilegi in Iraq, soprattutto dopo che una dozzina di giovani avevano bruciato i suoi consolati a Karbalaa e Najaf. Ma la gente in strada protestava contro la corruzione dei politici iracheni, la mancanza di opportunità di lavoro e la mancanza di infrastrutture di base, non contro l’Iran.

Gli Stati Uniti hanno erroneamente creduto che i giorni della Forza di mobilitazione popolare (PMF) – grata per il pronto sostegno militare dell’Iran nei primi giorni di occupazione di un terzo dell’Iraq da parte dell’ISIS, quando gli Stati Uniti hanno rifiutato di affrettarsi a sconfiggere il gruppo terroristico e hanno negato la consegna di armi a pagamento a Baghdad – fossero contati. L’amministrazione statunitense immaginava che a 10.000 km dall’Iraq avrebbe potuto mantenere un’egemonia incontrastata, incontestata e riconosciuta come l’unica autorità in Medio Oriente. Ha organizzato una campagna mediatica di “successo” contro il PMF, descrivendola come una “milizia iraniana”.

Manifestazioni nelle città sciite dell’Iraq sono state incitate per ostacolare l’obiettivo dell’Iran di rendere l’Iraq più stabile. Sono state efficaci al punto che anche la più alta autorità religiosa irachena, Sayyed Ali Sistani, ha assecondato le loro richieste e ha chiesto – e ottenuto – le dimissioni del Primo Ministro Adil Abdul Mahdi. Il potere costituzionale è stato minato, e la stabilità del Paese è stata messa a rischio. I leader sciiti non riuscirono a trovare un accordo su una sola persona designata a guidare il Paese. Soleimani non riuscì a convincerli a scegliere un candidato che godesse del sostegno della maggioranza. Questo è stato il momento in cui gli Stati Uniti hanno assassinato Soleimani e al-Muhandes.

L’assassinio ha spinto oltre un milione di manifestanti iracheni nelle strade, protestando contro la presenza statunitense in Iraq e piangendo il loro leader al-Muhandes che per anni aveva combattuto contro l’ISIS. Per la prima volta, tutti i gruppi, i partiti politici e le organizzazioni sono stati uniti sotto un unico slogan: le forze statunitensi devono lasciare l’Iraq. Il parlamento iracheno si è riunito e 173 membri hanno votato per il ritiro delle truppe. Così il prezzo dell’assassinio di Soleimani e Muhandes è stato tutt’altro che economico. I tavoli sono stati rovesciati sul presidente Trump e sul suo alleato Netanyahu. Nessun manifestante è sceso in piazza dopo quella data.

Trump ha dato involontariamente al PMF e all’Iran una vera e propria spinta di sostegno, lo stesso Trump che credeva che gli alleati iraniani sarebbero rimasti orfani senza i due leader. In effetti, diverse organizzazioni irachene sono sorte nelle ultime settimane e hanno dimostrato le loro capacità militari condividendo le immagini video dei droni dell’ambasciata americana a Baghdad e della base americana di Ayn al-Assad, pesantemente sorvegliata. Un altro gruppo ha mostrato due ordigni esplosivi improvvisati che esplodono con un intervallo di un minuto contro i camion che trasportano veicoli militari statunitensi.

Dal punto di vista politico, il presidente Barham Saleh ha colto per primo l’opportunità di scegliere un candidato anti-iraniano e pro-americano, Adnan al-Zurfi. Fu allora che il leader del Consiglio nazionale iraniano, l’ammiraglio Ali Shamkhani, seguito da Ismail Qaani, visitò l’Irak. Poi Al-Zurfi è stato rimosso e sostituito da un primo ministro accettabile per Teheran. Le truppe statunitensi si sono ritirate da 6 basi e centri, e nessun soldato statunitense può ora camminare per le strade dell’Iraq o guidare senza essere un bersaglio mobile.

Sul fronte palestinese, Qaani ha incontrato Hamas, la “Jihad islamica”, il Fronte popolare palestinese e tutti i gruppi palestinesi che operano a Gaza. Il primo incontro si è svolto a Teheran, seguito da altri raduni a Damasco e Beirut. Qaani è più che mai determinato a sostenere i palestinesi. Israele è consapevole delle capacità militari palestinesi, consapevole che ogni confronto futuro sarà costoso.

Trump voleva che l’assassinio di Soleimani fosse una svolta a favour suo. Ha finito per mietere il mulinello: guerra aperta con gli alleati dell’Iran in Iraq. Il segretario generale di Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah ha detto: “Il prezzo dell’assassinio di Soleimani sarà l’uscita forzata delle truppe Usa dall’Iraq”. Questo significa che tutti i soldati Usa sono diventati potenziali bersagli. Questa è la “gloriosa” politica di Trump in azione in Medio Oriente! Un fallimento totale.

Trump ha voluto cambiare le regole di ingaggio e ha voluto “avere tutto” a favore suo e contro l’Iran. Ha raggiunto il momento di chiedere agli iracheni un “onorevole ritiro” dalla Mesopotamia. L’assassinio di Soleimani ha offerto all'”Asse della Resistenza” quello che altrimenti l’Iran non avrebbe mai potuto ottenere dagli ufficiali Irakeni – il ritiro degli Stati Uniti. La perdita di Soleimani e Muhandes ha rafforzato la posizione dell’Iran su diversi fronti. L’Iran è tornato alla sua precedente “migliore politica”, una collaudata tradizione di raccogliere successi dai passi falsi degli Stati Uniti in Medio Oriente.

