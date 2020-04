USA utlover dusør for Hizbollah-lederne: Hvordan påvirker det organisasjonen?

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Den amerikanske regjeringen tilbyr økonomiske dusør til de som hjelper til med å arrestere en Hizbollah-leder eller som avslører detaljer om deres aktiviteter som fører til deres arrestasjon. Disse belønningene varierer fra fem til ti millioner dollar. Så langt har ingen vært i stand til å skaffe en eneste dollar av disse dusøren fra USA siden 1985, da Hizbollah offisielt ble dannet i Libanon. Hvordan påvirkes organisasjonen og dens ledere av disse fristende millionene som tilbys av Washington?

Det er ingen tvil om at “motstandsaksen” i Libanon opererer utenfor det amerikanske systemet. Hizbollah eier ingen eiendom utenfor Libanon, og ingen bankkontoer i noen lokale banker i eller utenfor landet, særlig ikke i noen vestlige land. Familiemedlemmer og barn av Hizbollah-ledere er ikke til stede i vestlige land, derfor befinner de seg utenfor USAs utpressingssfære. Derfor er ikke beslutningen om å plassere Hizbollah-ledere på den amerikanske terrorlisten og konfiskere deres ikke-eksisterende midler ikke mye mer enn en kampanje som tar sikte på å markedsføre USA som verdens politimann.

Washington mener at etterlysningen av Hizbollah-lederne kan gi drivkraft til USAs allierte i Libanon. Amerikanske allierte i Libanon er for svake – selv om de er varige og har en viss innflytelse – til å konfrontere Hizbollah i utgangspunktet. Viktigst er at USAs sanksjoner ikke kan være effektive i et land som Libanon – eller i andre land under paraplyen “Motstandsaksen” – en suveren stat utenfor USAs direkte kontroll.

Dette fører oss til Irak, en festning i Motstandsaksen, under valgkampen for parlamentsvalget i 2018. Før valget besøkte den amerikanske presidentutsendingen (mot IS) ambassadør Brett McGurk, den nasjonale sikkerhetsministeren Faleh Al-Fayyad på sitt kontor i Bagdad. McGurk klaget over at Fayyad hadde møtt Sheikh Muhammad Kawtharani, en Hizbollah-tjenestemann som var på USAs terrorliste. Al-Fayyad svarte: “Det er ikke tillatt å blande seg inn i interne irakiske forhold, heller ikke med hva en irakisk statsborger gjør. Sheikh Kawtharani er en irakisk statsborger, og USA har ingen myndighet eller jurisdiksjon over oss til å diktere hvem vi kan eller ikke kan ta imot. “

Kilder i “Motstandsaksen” bekrefter at “Sheikh Muhammad Kawtharani aldri var en militær leder, men en del av den politiske ledelsen. I kraft av studiene og tilstedeværelsen av sin far, en lærd og jurist, i Najaf i mange år, vokste Sheikh Mohammed opp i den hellige byen, hvor han også er født. Sheikh Kawtharani giftet seg med en irakisk kvinne fra Bagdad, behersket språket og den irakiske mentaliteten, noe som gjorde ham veldig dyktig på håndtering av den irakiske «porteføljen» og kommunikasjon med irakiske ledere. Han hadde tilbrakt tid i Saddam Husseins fengsler og var en nær følgesvenn av Sayyed Abbas Al-Mousawi, generalsekretæren for Hizbollah som ble drept av Israel i 1992. Han var i stand til å knytte nære forbindelser med irakiske ledere under deres tilstedeværelse i Libanon i eksil som flyktninger, i Saddams Husseins dager som irakisk president. Han er den Hizbollah-tjenestemannen som kjenner Irak best, fra Marjaiya i Najaf til hvert eneste politiske medlem fra Erbil til Basra. “

“Sjeik Kawtharani har ingen fiender blant irakiske ledere fordi hans måte å håndtere dem på aldri er nedlatende. Han pålegger dem ikke sin agenda eller vilkår. Snarere er hans mål å forene irakiske grupper og legge til rette for enighet om beslutninger, og å lytte til deres klager når de synes det er vanskelig å kommunisere med hverandre. Han er en koordinator og en mekler, en av de vanskeligste funksjonene å inneha – spesielt blant irakiske sjiamuslimske partier “, sa kilden.

“USA vet at Sheikh Kawtharani ikke har en rolle innenfor sikkerhetsapparatet til Hezbollah, men er en utsending for generalsekretær Sayyed Hassan Nasrallah for Irak-saker. Sayyed Nasrallah er leder for” motstandsaksen “og har utmerkede forhold til Palestinere, syrere, irakere, jemenitter og forskjellige ledere i de ulike landene. Derfor ønsket USA å hindre hans retur til Irak for å hindre utviklingen av irakisk sjiamuslimsk solidaritet, spesielt etter hans suksess med å gjenforene irakere etter attentatet på den iranske generalmajoren Qassem Soleimani “, ifølge kilden.

Sjiamuslimske partier var ikke fornøyd med valget av president Barham Saleh av Adnan al-Zurfi som statsminister. Irak sto overfor alvorlig innenrikspolitisk uro mellom sjiamuslimer, sunnier og kurderne. Ved å velge Mustafa Kazemi, dempet man spenningen, ved hjelp av Sheikh Kawtharani og den iranske ledelsen som meklet for å hjelpe irakerne med å finne den mest passende kandidaten for alle.

Kilden hevder at “Sheikh Kawtharani har bedre forhold til de fleste irakiske politikere enn noen irakisk eller ikke-irakisk leder eller enkeltperson. Det er dette som har gjort han i stand til å jobbe for å støtte Irak; amerikanske økonomiske belønninger på 10 millioner dollar vil ikke hindre ham i å reise til Irak når han ønsker det. “

Når det gjelder de amerikanske økonomiske insentivene, generelt sett, skaper det et positivt resultat for alle Hizbollah-tjenestemenn: jo høyere beløp USA tilbyr på hodet deres, jo mer prestisje tilfaller den enkelte. Dette opphøyer de etterlyste lederne til en privilegert sosial status i Libanon, Syria, Irak, Iran, Yemen og Palestina, fordi amerikanske trusler forstås som indikasjon på USAs frykt, et bevis på en Hezbollah-lederes makt til å irritere den amerikanske administrasjonen.

Jo høyere beløp, desto viktigere er den etterlyste Hizbollah-lederen for andre embetsmenn, selv om disse belønningene ikke har skadet Hizbollah i løpet av de 35 årene organisasjonen har eksistert. Den etterlyste lederens økonomiske godtgjørelse øker, og ekstra budsjetter, vakter og sikkerhetsstyrker blir tildelt for å beskytte ham. Flere biler står til hans disposisjon for å brukes, og mer enn en leilighet tilbys for hans bekvemmelighets skyld og for å øke sikkerheten. Forhåndsregler ved valg av leilighet inkluderer krav om en elektrisk heis til kjelleren for å dekke hans ankomst, avgang og bevegelser inn og ut av bygget.

De amerikanske belønningene fremkaller sjalusi blant Hezbollah-tjenestemenn som ennå ikke har oppnådd nivået hvor de har en amerikansk dusør på sitt hode. De med en lavere belønning ønsker at USA kunne tilby flere millioner på hodene sine for at de skulle få en høyere anseelse. De tjenestemennene som er høyest på USAs «Wanted-liste» får ytterligere tyngde og makt. Deres troverdighet og innflytelse øker blant utenlandske politiske ledere og allierte, slik at de allierte konkurrerer om å la seg avbilde med dem når de møtes.

For lenge siden satte USA Imad Mughniyeh på sin liste og utlovde en belønning for ham. Deretter nådde han nivået for militærsjef i Hizbollah-ledelsen og viseadministrerende generalsekretær for Jihad-rådet. Dette er bare ett eksempel på opprykk takket være USAs opposisjon.

Hvis USA bestemmer seg for å ramme ledere som er plassert på disse listene med attentat, blir Hizbollahs svar også viktig fordi det blir en del av en ny avakrekkingsberegning. Det som amerikanske tjenestemenn bedømmer som hard straff for Hizbollah-ledere, tjener dem egentlig ganske direkte i Hizbollahs samfunn.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

