Israel og Hizbollah: Avskrekkingspolicy bekreftes

I det øyeblikket et israelsk missil treffer en Hizbollah-bil på Jdaidet Badous i Syria

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Den israelske ledelsen har ikke gått lei av å prøve å endre stridsreglene (ROE) overfor Hizbollah siden nederlaget i krigen i 2006, i håp om å eliminere organisasjonen som har nådd statlig nivå av militær kapasitet (og medisinske ferdigheter, som den demonstrerte under forberedelsene for å konfrontere det gryende COVID-19-viruset). Israel har prøvd å treffe mål inne i Syria for å stoppe konvoier som kommer inn i Libanon lastet med avanserte våpen. Etter å ha fulgt en ikke-provokasjonspolitikk med Hizbollah i mange år, bestemte Israel seg imidlertid for å improvisere og forsøke et snikangrep mot Beirut med droner, i håp om å innføre en ny stridsregel og treffe Hizbollah-mål. Hizbollah svarte imidlertid på det israelske forsøket ved å skape en annen balanse av avskrekking og latterliggjøring av Israel og dets hær. Men det virker som om det ikke avskrekket Israel, som lette etter metoder for å bryte de eksisterende stridsreglene. Bruddet kom på grensen i nord. Ga spenningen dette skapte en økt risiko for en større opptrapping mellom Israel og Hizbollah?

Siden begynnelsen av den syriske krigen i 2011 og Hizbollahs deltakelse i denne krigen gjennom hele den syriske geografien siden 2013, har Israel ikke truffet noe Hezbollah-mål som har forårsaket havari i deres rekker, med to unntak. Den første var i 2015 da de traff to biler i Quneitra – det okkuperte Golan-området – og drepte en iransk offiseres vakthavende offiser og personen som var ansvarlig for å beskytte VIP-er i “Hizbollah”, Jihad Imad Mughniyeh, og deres følgesvenner. Hizbollah svarte med å ramme en israelsk konvoi i Shebaa Farms-området, drepe en israelsk kaptein og sersjant og såret 7 andre. Tel Aviv aksepterte «tit-for-tat»-reaksjonen og avsto fra eskalering.

Samme år ble Samir al-Quntarin drept av Israel i den syriske hovedstaden, Damaskus. Al-Quntar hadde ansvaret for å organisere og rekruttere blant de syriske druserne i Suweida og i det okkuperte Golan. Etter disse to hendelsene, når Israel ønsket å treffe en lastebil på vei mot Libanon, ville den bombe veien foran lastebilen for å tvinge den til å stoppe og gi tid for passasjerene til å evakuere til sikker avstand, før de sendte nok en rakett for å sprenge lasten. Dette innførte en akseptabel stridsregel mellom Israel og Hizbollah, siden det ikke ville foreligge noen menneskelige tap, men bare utstyr som gikk tapt som til syvende og sist ville bli erstattet.

Israelske soldater som reparerer et gjerde ved grensene til Libanon

Etter at han kom tilbake fra et besøk i Washington, innrømmet den israelske forsvarsministeren Naftali Bennett at “Israel rammer en Hizbollah-lastebil lastet med våpen og overser samtidig ytterligere fem lastebiler uten å avskjære dem.” Dette indikerer at Israel er klar over at den ikke har klart å redusere Hizbollahs evner og forhindre tilførsel av avanserte våpen og presisjonsmissiler. Israel ønsker å eliminere Hizbollah permanent og jobber fortsatt hardt for å gjøre det, men ønsker å gjøre dette uten å bryte “avskrekkingsligningen” som generalsekretær Hassan Nasrallah har pålagt dem, og uten å utløse en større konflikt som Israel ikke er klar for.

Det siste forsøket var i august i fjor da Israel sendte selvmordsdroner til den sørlige forstaden Beirut. En av dronene eksploderte og en annen mislyktes og ble beslaglagt. Denne uvanlige israelske overtredelsen krevde svar fra “Hizbollah”, som generalsekretæren lovet, på et enestående nivå, og slo ikke bare til ved de okkuperte Shebaa-gårdene, men langs hele den libanesiske grensen på 125 km.

Dette ydmyket Israel og landets sterke hær, som trakk seg tilbake og evakuerte sine militære og observasjonsposter fra en dybde på 5 km langs grensene. Ikke bare det, men Israel ga i tillegg Hizbollah falske mål for å få slutt på “fortvilelsen” i Tel Aviv og dermed også få slutt på forlegenheten som rammet den politiske og militære ledelsen.

A blue bag containing an old vacuum cleaner with visible cables to confuse the Israeli soldiers, thrown on the other side of the borders.

Dette skapte en balanse som effektivt avskrekket Israel, som ikke ville våge å angripe Hizbollah etter en så tøff og ydmykende opplevelse. Hizbollah ønsket å forhindre innføringen av en ny oppskalert avskrekkelses-ligning, som Israel søkte, nemlig å starte operasjoner via styrte droner mot flere mål. Denne nye syklusen ble brutt før den ble etablert.

Nylig i Jdeidet Yabous inne på syrisk territorium stoppet et Cherokee-kjøretøy som tilhører Hizbollah-medlemmer hvis enhet opererer i Quneitra, foran Al-Haidari stasjon. Det er ikke utelukket at Israel hadde truffet veien foran bilen først for å advare passasjerene om å forlate. En annen metode Israel ofte har brukt har vært å hacke mobiltelefonene til personellet inne i bilen og sende en melding på arabisk der de ba dem om å forlate før bilen ble ødelagt. Bilen ble stoppet foran stasjonen, og passasjerene, som ikke fikk panikk, kom seg ut på grunn av deres kjennskap til den israelske metoden som ble brukt i årevis, som har som mål å ikke forårsake menneskelige tap for å forhindre en asymmetrisk respons.

Etter at operatøren av dronen bekreftet at alle passasjerer hadde evakuert kjøretøyet og fjernet deres personlige eiendeler og individuelle våpen, ble en rakett avfyrt som slo ned svært nærme, for å ødelegge målet. Missilet traff ikke kjøretøyet direkte på grunn av den sterke vinden som blåste på dette tidspunktet i grenseområdet mellom Syria og Libanon.

One of the three locations on the Lebanese borders where the fence has been cut, indicating a possible crossing.

Hizbollah, som ennå ikke offisielt har erklært ansvar for operasjonen, avstod fra å kommentere. Dagen etter fant Israel imidlertid tre brudd på grensegjerdet sitt kuttet på tre forskjellige steder som faller inn under ansvaret til tre forskjellige israelske bataljoner på grensen til Libanon. Også tre lukkede blå poser med elektriske ledninger inne ble lagt igjen på den andre siden av gjerdene for at israelerne skulle finne dem.

Målet med operasjonen var ikke å få israelske snikskyttere til å skyte posene (de viste seg å inneholde en gammel støvsuger, en tomkasse og en pose med vann). Målet var heller ikke å se roboter og droner som undersøkte de mistenkelige posene. Snarere var det for å fortelle Israel at tunnelene som de avdekket i fjor som krysset grensene, ville være ubrukelige. Hizbollah viste at kryssing av grensen over bakken er enkel og enkel mange steder under nesen til de elektroniske overvåkingsenhetene og sensitive kameraene som er installert av Israel, veldig nær åstedet for bruddene på grensegjerdene.

Den andre meldingen er klar: enhver provokativ handling mot Hizbollah vil bli møtt med et svar i det Hizbollah kaller “okkupert Palestina” og ikke bare i de okkuperte Shebaa-gårdene på libanesisk territorium.

The fences were cut under the watchful control of the most sophisticated electronic cameras of the Israeli towers spread along the borders.

Den tredje meldingen er at ethvert forsøk på å gjøre trusselen om til en mulighet til å endre stridsreglene vil bli besvart med et direkte svar som tilsvarer størrelsen på det israelske anslaget. Videre vil eventuell fremtidig israelsk aggresjon følges av et mulig angrep på de nærliggende bosetningene, eller av at andre tiltak blir vedtatt iverksatt, som ligger klare, planlagte og forberedt innenfor listen av mål som Hizbollah har.

Hizbollah har demonstrert eksistensen av en løs flanke som den har fjernet fra ermet, og indikerer at den har mange tilgjengelige alternativer som et passende svar på israelsk aggresjon. Prisen på Cherokee-bilen som ble truffet av Israel er rundt 4000 dollar, mens prisen på missilet som er avfyrt og tiltakene som ble gjennomført for å søke etter et mulig brudd, er mye høyere.

De tre forskjellige stedene der gjerdet på grensene ble brutt via @imadovisky11

Tror Israel virkelig at landet er en supermakt som kan takle Corona-viruset og dets spredning mens de samtidig rammer Syria, Libanon og Irak (under landenes interne krise), og mens de mangler beredskap på egne fronter innenlands, samtidig som de konfronterer den voksende styrken av Hizbollahs erfaring og avanserte evner? I så fall tar Israel feil.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

