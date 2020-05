20 år etter den ubetingede tilbaketrekningen fra Israel fra Libanon: hva er oppnådd? 1/3

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

“Vi var Hizbollah-trenere. Det er en organisasjon som lærer raskt. Hizbollah som vi møtte i begynnelsen (1982) er vesensforskjellig fra den vi etterlot oss i 2000 ”. Dette sa den tidligere stabssjefen og tidligere utenriksminister, Gabi Ashkenazi, tjue år etter den israelske ubetingede tilbaketrekningen fra Libanon.

”For første gang møtte vi en ikke-konvensjonell hær, men også en ideologisk organisasjon med dyp tro: og denne troen seiret over oss. Vi var kraftigere, mer teknologisk avanserte og bedre bevæpnede, men hadde ikke kampånden … De var sterkere enn oss. Dette sa brigadegeneral Effi Eitam, sjef for den 91. divisjon i anti-gerilja-operasjonen i Sør-Libanon.

Alon Ben-David, seniorforsvarskorrespondent for Israels kanal 13, spesialisert på forsvars- og militære spørsmål, sa: “Hizbollah reiste seg og beseiret den mektige israelske hæren”.

Tidligere statsminister Ehud Barak, arkitekten for den israelske tilbaketrekningen fra Libanon, sa: “Tilbaketrekkingen gikk ikke som planlagt. Hizbollahs avskrekkingsevne og militære kapasitet økte sterkt. Vi trakk oss fra et mareritt ”. Barak mente at han hadde planlagt å etterlate seg en buffersone under kontroll av sine israelske allierte, ledet av ”South Lebanon Army” (SLA) -sjef Antoine Lahad. Imidlertid ble planene hans avviklet og motstanden tvang Lahads menn til å løpe mot grensene og frigjøre den okkuperte buffersonen. Da de forlot Libanon, sa de israelske soldatene: “Takk Gud for at vi drar: ingen i Israel vil vende tilbake”.

En kvinne som hånet en israelsk tank som ble etterlatt da hun trakk seg fra Sør-Libanon i 2000, og brukte kanonen sin som en kleshenger for å tørke klær. Foto av @YounesZaatari

I 1982 trodde Israel tiden var inne for å invadere Libanon og tvinge landet til å signere en fredsavtale etter å ha eliminert de forskjellige palestinske organisasjonene. Disse gruppene hadde avviket fra det palestinske kompasset og hadde blitt involvert i sekterisk konflikt med de libanesiske Falangistene (kristen-maronittisk parti), og trodde at “veien til Jerusalem gikk gjennom Jounieh” (den maronittiske festningen på Mt.Lebanon nordvest for Beirut). Israel hadde til hensikt å la Libanon bli åsted for sin konflikt med palestinerne. De klarte ikke å innse at ved å gjøre det slapp de den sjiamuslimske ånden ut av lampen. Tegn på denne ånden begynte å vises etter ankomsten av Sayyed Musa al-Sadr i Libanon og tilbakekomsten av studenter av Sayyed Muhammad Baqir al-Sadr fra Najaf til hjemlandet og bostedet i den libanesiske Bekaa-dalen. Seieren til Imam Khomeini og den “islamske revolusjonen” i Iran i 1979 ble ikke tatt med i betraktning av Israel, og de potensielle konsekvensene for de libanesiske sjiaene ble oversett.

Den israelske invasjonen i 1982 utløste fremveksten av den “islamske motstanden i Libanon”, som senere ble kjent som “Hizbollah”, og den tvang Israel til å forlate Libanon uten betingelser i 2000. Dette gjorde Libanon til det første landet som ydmyket den israelske hæren. Etter seieren over araberne i 1949, 1956, 1967 og 1973, hadde israelske embetsmenn trodd at de kunne okkupere ethvert arabisk land “med et militært korps”.

Israelske soldater dro ut gjennom “Fatima-porten” (på den libanesiske grensen) under de vakre øynene til Suzanne Goldenberg på den andre siden av grensen. Hun skrev: ”Etter to tiår og tapet av mer enn 1000 menn, etterlater den kaotiske israelske tilbaketrekningen fra Sør-Libanon den nordlige flanken farlig utsatt, med Hizbollah-geriljaer som befinner seg rett ved grensen. Omfanget av den israelske fiaskoen begynte å utfolde seg … Etter at israelerne trakk seg ut av Bint Jubayl midt på natten, ga SLA-allierte, som allerede var i en tilstand av kollaps i midten av grenseområdet, ganske enkelt opp. Stemplet som medløpere og forrædere reiste de og deres familier i eksil. De etterlot seg stridsvogner og annet tungt utstyr donert av de som hadde lånt dem ut. Shlomo Hayun, en israelsk bonde som bor på gården Shaar Yeshuv, sa om tilbaketrekningen, “Dette var første gang jeg skammet meg over å være israelsk. Det var kaotisk og uorganisert. ”

Hva oppnådde Israel og landets allierte i Midtøsten?

Snart skal vi be i Jerusalem (Portray Sayyed Hassan Nasrallah).

I 1978 okkuperte Israel en del av Sør-Libanon og i 1982 okkuperte de for første gang en arabisk hovedstad, Beirut. Under sin tilstedeværelse som okkupasjonsmakt var Israel ansvarlig for flere massakrer som utgjorde krigsforbrytelser, for eksempel massakrene i Sabra og Shatila. I 1992 trodde Israel at de kunne knekke Hizbollah ved å myrde lederen, Sayyed Abbas Al-Mousawi. Han ble erstattet av sin student, den karismatiske lederen, Sayyed Hassan Nasrallah. Nasrallah har vist seg å være mer sannferdig enn de israelske lederne, og dermed i stand til å påvirke den israelske offentligheten gjennom sine taler, slik den israelske oberst Ronen, sjef for etterretningsoffiser for sentralkommandoen for Israel Defense Forces, har sagt.

Den nye Hizbollah-lederen viste sitt potensial for å stå opp og konfrontere Israel gjennom TV-opptredener. Han mestret de psykologiske aspektene ved krigføring, akkurat som han mestret kunsten å føre geriljakrig. Han leder en ikke-konvensjonell, men velorganisert hær av væpnede menn som er “sterkere enn flere hærer i Midtøsten”, ifølge generalløytnant Gadi Eisenkot, den tidligere israelske stabssjefen.

Den israelske doktrinen er basert på prinsippet om å slå forut for det som anses som en potensiell trussel for å stoppe trusselen i sin fødsel. Israel annekterte først Jerusalem ved å erklære byen som en integrert del av den såkalte “hovedstaden i staten Israel”, i 1980. I juni 1981 angrep og ødela Israel den irakiske atomreaktoren som Frankrike hadde hjulpet til med å bygge. I 2007 rammet Israel en bygning i Deir Ezzor, Syria, før den sto ferdig, og hevdet at regjeringen hadde bygget en atomreaktor.

6 år etter tilbaketrekningen erklærte Israel krig mot Libanon i 2006, med sikte på å utrydde Hizbollah fra de sørlige områdene og ødelegge deres militære kapasitet. Avi Kober, medlem av instituttet for politiske studier ved Bar Ilan University og forsker ved det israelske BESA-senteret, sa: “Krigen ble ført under enestående og gunstige forhold som Israel aldri senere har hatt glede av – intern konsensus, bred internasjonal støtte (inkludert stilltiende støtte fra moderate arabiske stater), og en følelse av å ha nesten ubegrenset tid til å nå krigsmålene. IDFs prestasjoner under denne krigen var utilfredsstillende, og gjenspeilte mangelfulle militære forestillinger og dårlig profesjonalitet og generalitet. Ikke bare klarer ikke IDF å ikke oppnå slagmarksovertak mot Hizbollah, det vil si å nekte fiendens evne til å fortsette kampen, til tross for noen taktiske prestasjoner, gjennom hele krigen, spilte den inn i Hizballahs hender. “

Israel trakk seg fra slaget uten å oppnå sine mål: de ble overrasket over Hizbollahs militære utstyr og kampevne. Hizbollah hadde klart å skjule sine avanserte våpen for den israelske etterretningen og dens allierte, som er til stede i alle land inkludert Libanon. Resultatet ble 121 drepte israelske soldater, 2000 såret, og stoltheten til den israelske hæren og industrien ødelagt på Merkava-kirkegården i Sør-Libanon der den israelske framrykkingen til Wadi al-Hujeir ble hindret.

Israelske soldater forlater gjerne Libanon i år 2000.

Hizbollah traff den mest avanserte israelske destroyeren i sin klasse, INS Spear saar-5, utenfor den libanesiske kysten. I løpet av de siste 72 timene av krigen fyrte Israel av 2,7 millioner bomber, eller klasebomber, for å forårsake langvarig smerte for Libanons befolkning, enten ved å hindre befolkningens tilbakekomst eller forstyrre dyrking og høsting når de først kom tilbake. “En uberettiget grad av hevngjerrighet og et forsøk på å straffe befolkningen som helhet” heter det i rapporten fra FNs undersøkelseskommisjon som ble utført i november 2006 (sitert i Arkin M. William, Divining Victory: Airpower in Israel-Hezbollah War 2006, s. 69-70).

Kampen ble avsluttet, Israel trakk seg tilbake, lukket dørene bak hæren sin, satte opp et gjerde på den libanesiske grensen og installerte elektroniske apparater og kameraer for å forhindre eventuell Hizbollah-kryssing av grensen inn i Palestina.

Da Israels stabssjef Gabi Ashkenazi sa “Israel instruerte Hizbollah i krigens kunst”, hadde han rett. Hizbollah har lært av krigene som Israel har ført gjennom årene. I hver krig så Hizbollah nødvendigheten av å utvikle sine våpen og trening for å matche og overvinne den israelske hæren (som er i overtall) og som nyter stilltiende støtte fra Midtøsten-regimer og de mektigste vestlige land. Hizbollah utviklet spesialstyrkenes opplæring og bevæpnet seg med presisjonsmissiler for å innføre nye engasjementsregler, som utgjør en reell trussel for kontinuiteten i de permanente israelske bruddene på Libanons suverenitet.

I dag har Hizbollah sofistikerte våpen, inkludert de væpnede dronene som de brukte i Syria i sin krig mot takfiristene, og presisjonsmissiler som kan nå alle regioner, byer og flyplasser i Israel. Bevegelsen har anti-skips raketter for å nøytralisere den israelske marinen i ethvert fremtidig angrep eller krig mot Libanon og for å treffe enhver havn eller oljeplattform. De er også utstyrt med raketter som forhindrer helikoptre fra å være involvert i enhver fremtidig kamp. Balansen mellom gjensidig avskrekking er oppnådd. Hizbollah kan ta Israel tilbake til steinalderen like lett som Israel ser for seg å returnere Libanon til steinalderen.

Hizbollah er Israels verste mareritt, og de ble i stor grad skapt av det israelske forsøket på å styrte regimet i Libanon, okkupere Libanon og innføre en avtale som Israel deretter kunne forme etter sin egen smak. Men det ble en backfire: en veldig liten styrke dukket opp i Libanon for å bli en regional makt hvis kraftige støtte deretter ble utvidet til nabolandene Syria og Irak. Høstreisen har begynt.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

