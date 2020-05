Den persiske teppeveveren slår til i USAs bakgård, via Venezuela

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Iranske tankskip befant seg 2200 km fra USAs kyster da den iransk-flaggede “Fortune” entret Venezuelas farvann, og utfordret USAs embargo og trusler. Den islamske republikken sendte meldinger i alle retninger.

Den første meldingen ble sendt til den amerikanske administrasjonen etter at Gulf-arabiske ledere formidlet en direkte melding til de iranske lederne: “Washington er fast bestemt på å stoppe de iranske tankskipene som seiler til Venezuela”. Iran svarte på alle mottatte meldinger om at “de fem tankskipene vil seile til Venezuela, og hvis noen av disse tankskipene blir hindret, vil Iran svare i Hormuz-stredet, Oman-gulfen eller andre steder som vi anser passende.”

“Disse fem tankskipene – Clavel, Fortune, Petunia, Forest og Faxul – er bare begynnelsen på leveransen til Venezuela. Iran har rett til å sende noen av sine tankskip hvor som helst i verden, og enhver amerikansk avskjæring vil bli betraktet som en pirathandling og vil utløse et direkte svar, “sa en iransk beslutningstaker som avslørte den iranske responsen til den amerikanske administrasjonen via mellommenn.

Iran hadde bestemt seg for å unngå Afrikas horn fordi planen var at det første tankskipet skulle nå det venezuelanske farvannet på den første dagen av Eid el-Fitr. Målet er å dele en viktig dag for den islamske republikkens motstand mot USA i deres egen bakhage og å bryte sanksjonene som ble pålagt en av Irans viktigste allierte. Det er et budskap for “Motstandensaksen” at Iran ikke vil forlate sine venner og allierte noe sted i verden uansett utfordringer, og direkte konfrontere USA ved å innføre en ny engasjementsregel ”, sa kilden.

Iran lukket ørene for alle truende meldinger fra USAs trussel og instruerte sine fem tankskip om ikke å gå gjennom Afrikas horn, men gjennom Adenbukta via Bab al-Mandeb sundet, Suez-kanalen og Gibraltar inn i Atlanterhavet – der USA har en sterk tilstedeværelse og innflytelse. Dette forkortet avstanden og testet intensjonen til den amerikanske marinen. Samtidig informerte Iran sine allierte om sin beredskap til å konfrontere USA hvis noen gang en eskalering truet på horisonten, slik at disse allierte i “Motstandsaksen” er klare til en bredere konfrontasjon om nødvendig.

Det første iranske tankskipet, “Fortune”, nådde Det karibiske hav på den første dagen av Eid al-Fitr, søndag 24. mai, med amerikanske marineskip i nærheten. Tankskipene fører over 10 millioner fat olje, men også alkylat (renset bensin) og reservedeler for å begynne å reparere noen av de åtte “ubrukelige” raffineriene, slik at oljerike Venezuela kan være selvforsynt i fremtiden. De amerikanske sanksjonene mot Venezuela hadde lammet venezuelanske raffinerier og forårsaket bensinmangel, med sikte på å styrte den lovlig valgte presidenten, Nicolas Maduro.

Iran utfordrer den amerikanske administrasjonen og anser det som en seier at dets første tankskip gjennomgikk uten å bli avskjært. Teheran anser denne utfordringen for amerikanske myndigheter som mye mer betydelig enn nedbryting av USAs mest sofistikerte drone eller bombingen av USAs største militærbase i Ayn al-Assad, Irak.

”Våre allierte pleide å lure på hvorfor Iran ikke konfronterer USAs dominans ansikt til ansikt. Faktisk forberedte vi oss på denne dagen, og det som hjelper oss mest er USAs sanksjoner som tvinger dette landet til å være autonomt på mange nivåer. I dag er Iran og landets allierte alle utstyrt med sterk ideologi og motivasjon for å møte USAs hegemoni, og tilstrekkelig avansert militær og økonomisk støtte til å stå opp mot USA og dets allierte, både i Midt-Østen og utenfor. Siden andre verdenskrig har ikke USA møtt en utfordring for sitt hegemoni som den som Iran representerer, særlig når hovedfienden, USA, mener at 40 års sanksjoner og maksimalt press ødelegger Irans evner. Imam Khamenei informerte alle våre allierte om at den militære og økonomiske støtten til dem alle vil øke og vil dekke alle deres behov i Palestina, Libanon, Syria, Irak og Yemen. Motstandsaksen er nå klar og forent som en front ”, sa kilden.

Venezuela hadde bedt president Vladimir Putin om hjelp. Russland sa tydelig at de ikke var villige til å sende skip nær den amerikanske kysten fordi det indirekte kan støtte president Trump ved å utløse en falsk trussel som kan føre til en forent nasjonalfølelse som vil styrke ham. Dette var grunnen til at Putin måtte avvise Venezuelas forespørsel. Iran kom frem med den første responsen og var takknemlig for muligheten til å utfordre USA og å betale tilbake støtten Venezuela tilbød i 2008 da Iran var i nød og under tunge amerikanske sanksjoner som forbyr teknologioverføring for å bygge egne raffinerier. Siden den gang har Iran bygget 11 raffinerier (og 3 til i Pars, Anahita og Bahman Geno som fremdeles er under bygging) og regnes som det tredje viktigste landet i verden som har utviklet Gas to Liquid-teknologi (GTL).

Siden det amerikanske attentatet på brigadegeneral Qassem Soleimani på Bagdad flyplass, har Iran innført nye regler for engasjement overfor USA. Det budskapet består i uunngåeligheten av et svar mot fiendene hvis de rammer Iran, og trusselen om at intet angrep vil forbli ubesvart. Det ser ut til at Iran ikke lenger er klar til å snu det andre kinnet og har bestemt seg for å ta i bruk spesielle tiltak for å svare på ethvert angrep mot sine tropper eller interesser, inkludert i Syria (flere detaljer vil bli gitt i en annen artikkel). Iran og landets allierte har også økt beredskapen til det maksimale i tilfelle den amerikanske regjeringen bestemmer seg for å angripe ethvert aspekt av Irans interesser, inkludert flotillaen som drar til Venezuela.

Iran står ikke direkte overfor USA, og ber ikke sine allierte om å gjøre jobben på sine vegne. Den “persiske teppeveveren” ventet gjennom 40 års sanksjoner på denne dagen, inntil kapasitet og forberedelser var fullført. Dette betyr at Iran nå blir tøffere og hardere, og det kommer til uttrykk i valget av det nye parlamentet og den nye regjeringen. President Trump misbrukte og utmattet alle veier som ble brukt av president Hassan Rouhani. Derfor vil enhver ny forhandling mellom Iran og USA være svært vanskelig: det er en total mangel på tillit til ethvert dokument som er signert av USA.

Enten en republikaner eller en demokrat kommer til Det hvite hus i slutten av 2020, vil de vente på telefon i mange lange år hvis de ser for seg at Iran vil ta initiativ og innkalle USA til et møte. Det vil nå være opp til USA å bevise overfor Iran at det er verdt å holde forhandlinger i det hele tatt.

Iran har plantet robuste røtter i Afghanistan, Palestina, Libanon, Syria, Irak og Jemen. De sprer seg nå mot Venezuela og vil støtte president Maduro til å stå imot USAs hegemoni og sanksjoner. Flere tankskip forventes å følge i løpet av nær fremtid. Iran er ivrig etter å konfrontere president Trump og dra ham inn i en konfrontasjon bare måneder fra valget. Den dårlige pandemihåndteringen, USAs omstøtte avtaler med Russland, Trumps aggressive stilling overfor Kina og Verdens helseorganisasjon og hans avvisning av Atomavtalen med Iran (JCPOA) er alle faktorer som setter gjenvalget i fare. Dette er grunnen til at Iran forbereder flere overraskelser for Trump- for å vise at hans Midtøstenpolitikk setter både tryggheten og sikkerheten til USA, og USAs allierte i Europa og Midtøsten og resten av verden i fare.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...

Related

[wpedon id=”2575″ align=”right”]