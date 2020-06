Syrië “Caesar’s Law”: Hoe zal het Irak beïnvloeden? 2/3

Door Elijah J. Magnier:

De invoering van de “Caesar’s Law“ – de nieuwe Amerikaanse sancties die bedoeld zijn om “personen, groepen, bedrijven en landen die te maken hebben met de regering van Damascus” te vervolgen – is kennelijk gericht tegen Syrië, maar heeft in werkelijkheid tot doel om vele vliegen in één klap te vangen. De “wet” heeft tot doel Iran, Syrië, Irak en Libanon die verenigd zijn in één front, de “As van het Verzet”, te schaden.

De sancties van de EU en de VS tegen Syrië op grond van de “Caesar’s Law” hebben als objectiefl de band tussen Teheran en Libanon via Irak en Syrië te verbreken. De groeiende kracht van de “As van het Verzet” na haar overwinningen in Syrië (door het voorkomen van de regimewisseling) en in Irak (door het terugwinnen van de door ISIS bezette gebieden) man niet verder groeien, gezien dat een bedreiging vormt voor zowel Israël als voor de VS. En dan hebben we het nog niet eens over Jemen en Palestina gehad!

De Marjaiya is van mening dat Hashd al-Shaabi “moet blijven bestaan en noodzakelijk is om ISIS te confronteren, maar ook om de Peshmerga-status in twijfel te trekken”. Volgens de Marjaiya is er: “Geen oost of west, Irak eerst, maar dat geldt voor alle troepen en niet alleen voor Hashd al-Shaabi. Alle strijdkrachten zouden onder het bevel van de premier moeten staan. Er moet een einde komen aan de Iraanse en Amerikaanse invloed”, aldus de bron in Najaf.

De Marjaiya zou graag zien dat alle genoemde opsplitsingen binnen de Hashd al-Shaabi worden beëindigd, zodat het een echte macht wordt binnen de veiligheidstroepen met een Irakese agenda. De Iraakse agenda omvat ook de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten en het einde van de invloed van Iran op Iraakse organisaties en groepen.

“De Shia politieke partijen zoals Al-Fateh, Sa’yroon (Moqtada al-Sadr), Nuri al-Maliki, Haidar Abadi, Sayyed Ammar al-Hakim, Sheikh Qais al-Khaz’ali, hebben allemaal zetels in het parlement en zijn daarom sterker dan de Marjaiya als het gaat om het stemmen over welke resolutie dan ook. De invloed van Najaf is al bij al beperkt en kan slechts bepaalde kaarten schudden. In feite hebben we geen routeplan”, aldus de bron in Najaf.

De VS houden het geld vast dat Irak nodig heeft, inclusief de deposito’s van de Wereldbank. Het kan zijn wil kenbaar maken, maar het kan het niet aan Irak opleggen. De

Aan mijn lezers: Ik kan geen vrije toegang meer tot mijn artikels aanbieden. De nieuwsindustrie is onder grote druk komen te staan door het neoliberalisme en de COVID lockdown. Helaas rest mij geen andere keuze dan om individuele ondersteuning te vragen. Door je in te schrijven ondersteun je de onderzoeksjournalistiek die nodig is voor een goed begrip van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Hartelijke dank aan iedereen die hieraan bijdraagt.

Vertaald door Francis J.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

