De Amerikaanse “zachte oorlog” tegen Iran en zijn bondgenoten keert zich tegen Washington

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Vertaald door Francis J.De Amerikaanse regering onder Barack Obama heeft in 2016 de “Caesar’s Law” opgesteld om Syrië te temmen, maar pastte die niet toe. President Donald Trump en zijn regering hebben de wet afgestoft en voeren nu de “Caesar’s Law” uit. In feite is het beleid van Trump manna voor Iran: de Amerikaanse regering speelt Teheran recht in de kaart. Iran haalt er enorme voordelen uit, waaronder meer betrouwbare bondgenoten en duurzame bolwerken als gevolg van het gebrekkige beleid van de VS ten aanzien van het Midden-Oosten. Gemotiveerd door de dreiging van de invoering van de “Caesar’s Law” heeft Iran een reeks stappen uitgewerkt om zijn olie te verkopen en zijn bondgenoten te financieren, waarbij het de vermindering van zijn deviezenreserves omzeilt.

Iraanse bedrijven vonden in Syrië een paradijs voor strategische investeringen en boden het noodzakelijke alternatief voor een door sancties en negen jaar oorlog verlamde Syrische economie. Iran beschouwt Syrië als een vruchtbare bodem om zijn handel en zakenleven uit te breiden als nooit tevoren. Het heeft ook een manier gevonden om de Syrische munt te ondersteunen en te voorkomen dat het uit zijn reserves van buitenlandse valuta moet putten, waardoor het de sancties van de VS in zowel Syrië als Iran omzeilt, terwijl het de rest van zijn bondgenoten helpt.



Iran heeft Syrië voorzien van precisie- en andere luchtafweerraketten, ondanks dat honderden Israëlische luchtaanvallen grote aantallen van deze Iraanse geavanceerde raketten hebben weten te vernietigen, maar zonder de dreiging voor Israël weg te nemen.

De VS en Israël, die gedurende de jaren van oorlog in Syrië hebben gewerkt aan de uitschakeling van Iran, waren in de eerste plaats in feite de drijvende kracht achter de aanwezigheid van Iran (en van Rusland) in de Levant. De VS leggen nu de “Caesar’s Law” op, die Iran zal helpen zijn aanwezigheid in de Levant en Mesopotamië te verstevigen. Iran is van plan een spoorweg aan te leggen tussen Teheran en Damascus (en eventueel tot in Beiroet): deze as zal honderdduizenden vaten olie en tonnen goederen kunnen vervoeren. De enige manier voor de VS om de collaterale schade te beperken is eindelijk accepteren dat al haar “maximale druk” en strengste sancties tegen Iran en zijn bondgenoten weinig kans van slagen hebben. In de tussentijd is het Iran dat met een robuuste reeks bondgenoten verder gaat, en zijn het de VS en Israël die overblijven met bondgenoten in het Midden-Oosten die zowel inefficiënt als onbeduidend zijn.

