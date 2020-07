Quando o Hezbollah sinaliza para as opções da China e do Irã, os EUA estremecem

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

Apressadamente e sob o olhar atento de drones israelenses e americanos, o Hezbollah está armazenando centenas de toneladas de estoque de alimentos, fornecidos pelo Irã, em dezenas de armazéns improvisados na fronteira sírio-libanesa. Este novo e incomum passo do Hezbollah reflete a recente promessa do Secretário Geral Sayyed Hassan Nasrallah de evitar a ameaça de fome que paira sobre a população libanesa.



A guerra EUA-Israel contra o “Eixo da Resistência” continua, mas com ferramentas diferentes. Progride de guerras com exércitos no terreno como os EUA fizeram no Afeganistão em 2001 e no Iraque em 2003, e como Israel fez no Líbano em 2006, para o assassinato de figuras-chave no Iraque. E agora segue a guerra de sanções contra o Irã, a Síria e o Líbano e a intimidação do Iraque. Em janeiro passado, após o assassinato ilícito do general brigadeiro Qassem Soleimani pelos EUA – a relatora da ONU Agnes Callamard descreveu-o como “um ato de guerra” – o presidente Donald Trump ameaçou aplicar sanções ao Iraque “como nunca tinham visto antes” se Bagdá pedisse que as tropas americanas se retirassem da Mesopotâmia. O Irã sobreviveu a 40 anos de contínuas e crescentes sanções dos EUA, e a Síria acaba de ser confrontada com a sanção unilateral e dura da “Lei César“: o país já está sob as sanções UE-EUA há nove anos.

A terrível situação econômica e a forte desvalorização da moeda local que levou à alta dos preços dos alimentos estão pressionando o governo libanês e o ator quase estatal, o Hezbollah, a buscar soluções distintas dos ditames e objetivos dos EUA. Para este fim, Sayyed Nasrallah propôs que o governo olhasse para o Oriente, para a China e a Rússia, sem necessariamente virar as costas ao Ocidente, a menos que os EUA continuem sua dura punição que está atingindo toda a população libanesa.



A sugestão de Nasrallah de que o governo “vá para o Leste” criou uma tempestade em Washington, consciente da crescente ameaça da colossal economia chinesa e de seus parceiros ao redor do globo que ameaçam a hegemonia dos EUA. A embaixadora americana no Líbano Dorothy Shea criticou a abertura do Líbano à China em um sinal da confusão da administração americana. O golpe de Sayyed Nasrallah “abaixo da cintura” tirou o equilíbrio da administração dos EUA. Nasrallah propôs virar a bússola do país em direção aos dois países (China e Irã) declarados os mais abjetos pela administração Trump. Esses países têm a capacidade de contra-atacar as ações dos EUA contra o Líbano.

Este estrangulamento económico é conhecido como a “guerra suave“, porque não custa aos EUA e a Israel perdas humanas. No entanto, o que o planeamento dos EUA não previu foi a reação do campo oposto. O “Eixo da Resistência” tem sido impulsionado para ser mais criativo, para aprender formas de sobreviver solidariamente e para superar os difíceis desafios colocados pelos EUA e Israel.



O Irã prometeu apoiar seus aliados no Oriente Médio (e no Caribe) exportando petróleo para a Venezuela sob o olhar vigilante, mas impotente, dos EUA. Enquanto isso os norte-americanos tratam aqueles que acreditam ser aliados como peões descartáveis, interessados apenas no bem-estar de Israel. De fato, a embaixadora dos EUA, numa reunião privada com o Primeiro-Ministro Diab, levantou o pedido israelita de estabelecer fronteiras marítimas e terrestres entre o Líbano e Israel, pedido que o governo de Beirute sempre recusou. Os EUA estão tentando oferecer soluções temporárias ao Líbano para mantê-lo no limbo e dependente do humor e bênção de Washington, desde que o governo libanês não dê aquele passo real em direção à China para energia alternativa e infra-estrutura.



A capacidade militar do Hezbollah confirmou um assento robusto para a organização em muitos teatros ao redor do Oriente Médio. O último discurso de Sayyed Nasrallah não visava aumentar sua popularidade, mas foi um roteiro e um plano de ação preparando seu grupo para cobrir algumas das necessidades da população. Os EUA podem, de fato, estar pensando em sanções ainda maiores e outras formas de combater o Hezbollah. A chamada “guerra branda” está apenas começando, mas o “Eixo da Resistência” parece indubitavelmente pronto para produzir contra-medidas.

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

