Iran-Russia-Cina: nasce un’alleanza strategica mentre gli USA perdono terreno e alleati

Di Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Nel 2005 il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha iniziato a “guardare in direzione dell’este” per consolidare le relazioni dell’Iran con la Russia e la Cina piuttosto che con l’Europa e gli Stati Uniti. Condivideva la convinzione del Rahbar, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, secondo cui non si poteva fidare dell’Occidente. Nel 2013, quando lo sceicco Hassan Rouhani salì al potere come presidente dell’Iran, il leader della rivoluzione non respinse la sua richiesta di tentare di concludere il “negoziato nucleare” con gli americani. “Vai e prova ma sappi che se dai un dito all’Occidente, ti chiederà l’intero braccio. I leader occidentali sono inaffidabili”. In effetti, nel 2018, il presidente Donald Trump ha revocato illegalmente e unilateralmente “l’accordo nucleare” firmato nel 2015, noto come JCPOA. Inoltre, Trump ha imposto le sanzioni economiche e commerciali più severe contro l’Iran per tentare di rompere la schiena del paese e costringerlo a sottomettersi. Due anni dopo, nel 2020, i legami con l’Occidente sono al livello più basso che mai. L’Iran ha quindi rafforzato le sue relazioni tattiche con la Russia e la Cina in una relazione strategica con accordi per centinaia di miliardi di dollari ora firmati per periodi di 20 (con la Russia) e 25 anni (con la Cina).

A seguito del fallimento delle sanzioni – identificate come “massima pressione” – degli Stati Uniti sulla “Repubblica islamica”, l’Iran si tiene saldamente sotto la guida di Sayyed Ali Khamenei, escludendo la possibilità di contattare il presidente Donald Trump per negoziare l’accordo sul nucleare, per offrire eventuali concessioni o per discutere i suoi programmi missilistici. Sta costantemente sviluppando il suo programma nucleare non militare nonostante il sabotaggio israeliano della sua struttura nucleare di Natanz. Inoltre, l’Iran ha firmato un accordo da $ 400 miliardi con la Cina, senza precludere in tal modo la possibilità di sedersi al tavolo con un presidente degli Stati Uniti quando il presidente Trump lascia l’incarico tra qualche mese o tra quattro anni se venisse eletto per un secondo mandato. Inoltre, l’Iran sta preparando un nuovo e più solido riavvicinamento e una collaborazione strategica con la Russia, più che mai, per creare un fronte unito che includa tutti i paesi soggetti alle sanzioni statunitensi, uniti contro Washington.

“Negli ultimi due anni, l’Europa ha offerto parole ma nessuna azione sufficiente per onorare il JCPOA. I paesi europei non hanno osato opporsi alla decisione illegale degli Stati Uniti e hanno impedito alle loro banche e società di rispettare i contratti già firmati con l’Iran. I leader europei hanno gli interessi di Israele sopra ogni altro, dopo gli Stati Uniti, e sono partner inaffidabili. La Cina e la Russia agiscono indipendentemente dalle sanzioni unilaterali statunitensi sull’Iran e anche altri paesi stanno aderendo. La scelta iraniana è molto semplice per noi e Sayyed Ali Khamenei ha preso una scelta strategica che tutti i decisori chiave sostengono. Non possiamo aspettare il prossimo presidente degli Stati Uniti, per il giorno in cui Trump lascerà l’incarico. Abbiamo un obiettivo chiaro e abbiamo la possibilità di contemplare l’opzione di tornare verso l’USA-UE una volta mostrano di essere abbastanza seri. Tuttavia, sia gli Stati Uniti che l’UE non saranno più la prima scelta commerciale dell’Iran “, ha affermato il responsabile iraniano. Cina e Russia non sono gli unici due paesi che hanno respinto le sanzioni unilaterali statunitensi. Turchia, India e Pakistan hanno rifiutato di cessare le loro relazioni commerciali ed energetiche con l’Iran.

Il ministro degli Esteri iraniano Zarif ha fatto una delle sue visite più importanti a Mosca, “un partner in Siria e un vero sostenitore delle Nazioni Unite nel momento più necessario in cui gli Stati Uniti hanno perso l’equilibrio”, ha detto la fonte. Dopo l’accordo con la Cina, è in corso un accordo globale con la Russia per aprire la strada affinché l’Iran entri a far parte dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai come membro e non più semplicemente come osservatore. Ciò comporterà la creazione di un partenariato a lungo termine a tutti i livelli, compresa la cooperazione militare con un altro accordo a lungo termine da firmare nel prossimo futuro.

Questi sono accordi eccezionali con i paesi super potenti. È insolito che l’Iran accetti i termini imposti dal trattare con accordi strategici con paesi così potenti (Cina e Russia); L’Iran sta camminando tra le miniere dell’articolo 3 della sua costituzione. Stanno emergendo nuove alleanze, tra paesi uniti e rafforzati dalle sanzioni statunitensi imposte a tutti loro. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno perdendo più terreno e più alleati.

Like this: Like Loading...