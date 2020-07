Iran-Russland-Kina: en strategisk allianse blir født mens USA mister terreng og allierte

Av Elijah J. Magnier:

I 2005 begynte den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad å “se østover” for å befeste Irans forhold til Russland og Kina i stedet for relasjonene til Europa og USA. Han delte troen fra «Rahbar», Stor-Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, om at Vesten ikke kunne stoles på. I 2013, da sjeik Hassan Rouhani kom til makten, avviste ikke revolusjonslederen (Rahbar) hans anmodning om å prøve å få et gjennombrudd med “kjernefysiske forhandlinger” overfor amerikanerne. “Gå og prøv, men vit at hvis du gir vesten en finger, vil de be om hele armen. De er upålitelige ”. Faktisk tilbakekalte president Donald Trump i 2018 ulovlig og ensidig den 2015-signerte “atomavtalen”, kjent som JCPOA. Dessuten utøvde Trump de hardeste økonomiske og kommersielle sanksjonene mot Iran for å forsøke å knekke ryggen på landet, og tvinge det til kapitulasjon. To år senere, i 2020, er de iranske båndene med Vesten på sitt laveste nivå noensinne. Iran har følgelig endret sitt taktiske forhold til Russland og Kina til et dypt forankret strategisk forhold verdt hundrevis av milliarder av dollar, som nå er inngått for perioder på 20 og 25 år.



Etter at USAs “maksimale press” mot den “islamske republikken” sviktet, holder Iran fast kurs under Sayyed Ali Khameneis ledelse, og utelukker muligheten for å kontakte president Donald Trump om å reforhandle atomavtalen, for å tilby innrømmelser, eller for å diskutere rakettprogrammene. Landet utvikler stadig sitt ikke-militære atomprogram til tross for den israelske sabotasjen mot det kjernefysiske anlegget i Natanz. Dessuten har Iran inngått en avtale på 400 milliarder dollar med Kina, uten at de dermed utelukker muligheten for å sitte rundt bordet med en amerikansk president når president Trump forlater vervet om noen måneder eller år. Iran forbereder også en ny og mer robust tilnærming og strategisk samarbeid med Russland, større enn noen gang, for å skape en samlet front som inkluderer alle land under amerikanske sanksjoner, forent sammen mot Washington.

“De siste to årene tilbød Europa ord, men ingen handlinger som var tilstrekkelige til å hedre JCPOA/Atomavtalen. De europeiske landene turte ikke å stå imot den ulovlige amerikanske avgjørelsen og hindret deres banker og selskaper i å respektere allerede inngåtte kontrakter med Iran. Europeiske ledere har Israels interesser over alle andre, etter USA, og er upålitelige partnere. Kina og Russland opptrer uavhengig av USAs ensidige sanksjoner mot Iran og andre land blir også med. Det iranske valget er veldig enkelt for oss og Sayyed Ali Khamenei har tatt et strategisk valg som alle sentrale beslutningstakere støtter. Vi kan ikke vente til den neste amerikanske presidenten, på dagen Trump forlater vervet. Vi har et klart mål, og vi har muligheten til å se nærmere på alternativet USA og EU når det en gang i framtida menes alvor. Både USA og EU vil imidlertid ikke lenger være Irans førstevalg for handel og aktivitet ”, sa den iranske beslutningstakeren. Kina og Russland er ikke de eneste to landene som avviste USAs ensidige sanksjoner. Tyrkia, India og Pakistan nektet også å avslutte sine kommersielle forbindelser og energiforhold overfor Iran.



Irans utenriksminister Zarif gjorde et av sine viktigste besøk i Moskva, en “testet partner i Syria og en ekte støttespiller for FN på det mest nødvendige tidspunktet når USA har mistet balansen”, sa kilden. Etter avtalen med Kina er en omfattende avtale med Russland på vei for å bane veien for at Iran blir medlem av Shanghai Cooperation Organization som fullverdig medlem og ikke lenger bare som observatør. Dette vil innebære å etablere et langsiktig partnerskap på alle nivåer, inkludert militært samarbeid med en annen langsiktig avtale som skal undertegnes i nær fremtid.



Dette er eksepsjonelle avtaler med supermakter. Det er uvanlig at Iran godtar vilkårene som er pålagt ved å forholde seg til så mektige land; Iran lister seg gjennom et minefelt i forhold til artikkel 3 i egen grunnlov. Nye allianser dukker opp, mellom land som er forent og styrket av USAs sanksjoner pålagt dem alle. I mellomtiden mister USA mer terreng og flere allierte.

