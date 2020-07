Réunion USA-Israël : À quand la riposte du Hezbollah?

Par Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduction : Daniel G.

La dernière fois que le général Mark Milley, chef d’état-major des armées des USA, s’est rendu en Israël, c’était peu de temps avant l’assassinat du major général Qassem Soleimani à l’aéroport de Bagdad. Le général Milley est retourné en Israël il y a quelques jours, où il a rencontré le ministre de la Défense Benny Gantz, le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi et le directeur du Mossad Yossi Cohen. Cette visite, qui a duré quelques heures dans le contexte de « l’affrontement avec l’Iran et ses alliés au Moyen-Orient, en particulier la menace que laisse planer le Hezbollah libanais », pourrait annoncer un été « plus chaud ». Les sujets abordés étaient l’Iran, mais aussi la dangereuse escalade entre le Hezbollah et Israël. Israël a retiré ses forces le long de la frontière libanaise et a déployé des chars et des brigades d’artillerie. Est-ce un acte d’intimidation ou une simple précaution? Les USA et Israël se préparent-ils à déclencher une guerre et à modifier les règles d’engagement? S’agit-il de mesures défensives ou offensives? Qui sera pris pour cible dans la riposte du Hezbollah contre Tsahal?

Lundi, Israël a ouvert le feu contre un mouvement présumé dans les fermes de Chebaa occupées qui s’est avéré être davantage dû à de l’appréhension et à des mesures de sécurité excessives du côté des troupes israéliennes déployées le long de la frontière libanaise. Il est inévitable qu’une armée sur la corde raide, qui s’attend à être attaquée tout en sachant que son gouvernement acceptera les pertes et tournera la page, tire sur un ennemi invisible. Par voie de communiqué, le Hezbollah a déclaré qu’« Israël a tiré contre un ennemi imaginaire et sera tenu responsable des dommages que son artillerie a causés à une maison libanaise en bombardant le territoire libanais, par crainte des représailles du Hezbollah ». Le communiqué du Hezbollah se terminait par ce message à Israël : « La punition reste à venir ».

Aussi embarrassant que soit l’incident, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé « à tous les ministres d’éviter de divulguer la moindre information au sujet de l’événement ». Netanyahou a également déclaré qu’il tiendrait « le Liban et la Syrie responsables de toute attaque », et qu’il était « prêt à riposter si des soldats sont touchés ». Le ministre responsable du renseignement Eli Cohen a déclaré que « toute action qui viole notre souveraineté sera sévèrement réprimée. Nous conseillons à nos ennemis de ne pas chercher à nous mettre à l’épreuve ». Le chef d’état-major israélien Kochavi s’est rendu à la frontière avec le Liban et a déclaré aux commandants de la 91e brigade, qui se prépare à une éventuelle opération de représailles (avec le renfort de la brigade Golani), que « la tension continuera de monter dans les prochains jours; le Hezbollah répondra avant l’Aïd al-Adha », que les musulmans célébreront ce jeudi.

Les propos de Kochavi sont pures spéculations, car la décision de riposter n’appartient pas à Israël, mais bien au Hezbollah. Le chef d’état-major tente tout simplement de rassurer les soldats israéliens sur le fait que l’état d’alerte, qui les oblige à se terrer dans leurs casernes, ne durera pas longtemps. Selon une source bien informée, la réponse du Hezbollah ne suivra pas le calendrier de

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

En envoyant un message par l’intermédiaire de la FINUL, Israël a non seulement reconnu la supériorité du Hezbollah, mais aussi qu’il n’a manifestement pas su maintenir l’équilibre de la dissuasion, probablement de façon permanente. Israël a admis qu’il était incapable d’imposer ses propres règles d’engagement et qu’il est soumis à l’équilibre de la terreur que lui impose le Hezbollah. L’intensification des sorties de drones et d’avions de guerre israéliens se veut un effort psychologique visant à dissuader le Hezbollah de frapper « en tout confort », tout en évitant la surchauffe sur la ligne de front. Cependant, en s’appuyant sur des décennies d’expérience, la source juge que « lorsque la décision sera prise de frapper une cible israélienne, on fera abstraction de toutes ces mesures israéliennes ».

Pour l’instant, le Hezbollah a décidé… de garder le silence.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...