US-Israel-Treffen: Wann wird die Reaktion der Hisbollah erwartet?

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: C.H.H

Der letzte Besuch Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der US Streitkräfte, General Mark Milley, fand in Israel kurz vor der Ermordung von Generalmajor Qassim Soleimani auf dem Flughafen von Bagdad statt. General Milley besuchte Israel vor einigen Tagen erneut und traf sich mit Verteidigungsminister Benny Gantz, dem Generalstabschef Aviv Kochavi und dem Mossad-Direktor Yossi Cohen. Dieses Treffen, das einige Stunden dauerte und im Zusammenhang mit der “Konfrontation mit dem Iran und seinen Verbündeten im Nahen Osten, insbesondere mit der Bedrohung durch die libanesische Hisbollah” stand, kündigt möglicherweise einen noch “heißeren” Sommer an. Themen waren der Iran, aber auch die gefährliche Eskalation zwischen der Hisbollah und Israel. Israel hat Truppen entlang der libanesischen Grenzen abgezogen und Panzer und Artilleriebrigaden aufgestellt. Ist dies ein Akt der Einschüchterung oder eine reine Vorsichtsmaßnahme? Bereiten sich die USA und Israel darauf vor, einen Krieg zu entfachen und die Einsatzregeln zu ändern? Handelt es sich dabei um defensive oder um offensive Maßnahmen? Und wann wird die Hisbollah reagieren, indem sie ein IDF-Ziel zum Töten auswählt?

Am Montag eröffnete Israel das Feuer auf eine vermeintliche Bewegung in den besetzten Shebaa-Farmen, die sich als Besorgnis und übertriebene Sicherheitsvorkehrungen der israelischen Truppen entlang der libanesischen Grenzen herausstellte. Es ist nicht zu vermeiden, dass eine nervöse Armee, die darauf wartet, angegriffen zu werden, in dem Wissen, dass diese Regierung die Verluste akzeptieren und das Blatt wenden wird, gegen einen “nicht existierenden Feind” schießt. Die Hisbollah sagte: “Israel schoss gegen einen imaginären Feind und wird für die Beschädigung eines libanesischen Hauses während des israelischen Artillerieangriffs auf libanesisches Territorium, der durch die Angst vor einem Vergeltungsschlag der Hisbollah ausgelöst wurde, zur Rechenschaft gezogen werden”. Die Hisbollah beendete ihr Kommuniqué”, gegenüber Israel mit den Worten: “Wartet auf die Bestrafung”.

So peinlich der Vorfall auch sein mochte, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bat “alle Minister sollten es vermeiden, Informationen über den Vorfall zu veröffentlichen.” Netanjahu erklärte auch, dass er “den Libanon und Syrien für jeden Angriff verantwortlich machen” werde, und dass er “bereit ist, zu reagieren, wenn Soldaten getroffen werden”. Geheimdienstminister Eli Cohen sagte: “Jede Aktion, die unsere Souveränität verletzt, wird auf eine starke Reaktion stoßen. Wir raten unseren Feinden, uns nicht auf die Probe zu stellen.” Der israelische Generalstabschef Kochavi besuchte die Grenze zum Libanon und sagte den Kommandeuren der 91. Brigade, die sich auf eine mögliche Vergeltungsoperation (verstärkt durch die Golani-Brigade) vorbereiten, dass “die Spannungen in den kommenden Tagen anhalten werden; die Hisbollah werde vor Eid al-Adha reagieren,” was am Donnerstag von den Muslimen gefeiert wurde.

Kochavis Worte sind jedoch reine Spekulation: Tatsächlich liegt die Entscheidung über eine Reaktion in den Händen der Hisbollah, nicht in denen Israels. Der Stabschef versucht, den israelischen Soldaten zu versichern, dass der Alarmzustand, aufgrund dessen sie sich in ihren Baracken verstecken, nicht lange anhalten werde. Laut einer gut informierten Quelle wird die Antwort der Hisbollah nicht dem Zeitplan von Kochavi folgen – also nicht

Durch das Senden einer Botschaft über die UNIFIL erkannte Israel nicht nur die Überlegenheit der Hisbollah an, sondern auch, dass es die Balance der Abschreckung definitiv verloren hat, wahrscheinlich für immer. Israel hat zugegeben, dass es nicht in der Lage war, seine eigenen Einsatzregeln durchzusetzen, und dass es dem von der Hisbollah auferlegten Gleichgewicht des Schreckens unterworfen ist. Die israelische Verschärfung der Einsätze durch Drohnen und Kampfflugzeuge ist ein psychologischer Versuch, die Hisbollah davon abzubringen, “bequem” zuzuschlagen und die Frontlinie nicht aufzuheizen. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung ist die Quelle jedoch der Ansicht, dass “wenn die Entscheidung getroffen wird, ein israelisches Ziel zu treffen, all diese israelischen Maßnahmen außer Acht gelassen werden”.

Vorerst hat die Hisbollah beschlossen, … zu schweigen.

