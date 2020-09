Hva ønsker Frankrike fra Libanon og Hizbollah, og vil de lykkes med sine mål? (2/3)

Skrevet av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda



Det ville være upresist å si at USA har gitt grønt lys til at den franske presidenten Emmanuel Macron tar sine initiativ overfor Libanon, og at det samsvarer med USAs politikk – som utvilsomt ikke sammenfaller med de franske målene i detalj. Faktisk, etter hvert av de to franske besøkene, fulgte en amerikansk utsending etter for å forsikre sine allierte om at USA ikke hadde overlatt det libanesiske teatret kun til Frankrike. Den franske stilen skiller seg fra den amerikanske, spesielt siden Macron besøkte alle lederne for de parlamentariske blokkene, mens USAs assisterende utenriksminister David Schenker besøkte lavere embetsmenn og møtte “sivilsamfunnets representanter” via videokonferanse,og avslørte ansiktene til de som hevder å være revolusjonære, men mottar støtte og blir ledet av Washington for å fremme amerikansk politikk. Hvis dette indikerer noe, indikerer det at den amerikanske administrasjonens manglende erfaring med å håndtere den komplekse libanesiske porteføljen (og andre, uten tvil). Når det gjelder den franske presidenten, så han ut til å være bestemt på å presse Libanon fremover, og grep neslen av Hizbollah-bevæpningen med en myk stil, mens han samtidig fremmet de uunngåelige delene av de USA-israelske målene.



Tyskland – som hadde hatt et pålitelig rykte blant Hizbollah og Israel etter utveksling av fanger og lik – tapte dette da de under israelsk press kunngjorde at Hizbollah i alle sine militære og politiske grener er en terrororganisasjon. Frankrike, ved å nærme seg Hizbollah på sin egen måte, prøver å erstatte Tyskland, men uten noen garanti for suksess. Så langt viser Hizbollah ikke en tydelig varm impuls overfor “Libanons mor”, men de viser heller ikke aggresjon mot president Macron foreløpig.



Fransk sympati var alltid rettet mot det kristne samfunnet siden erklæringen om “Den store staten Libanon” og har fortsatt med dette fram til vår tid. I 2011 besøkte den maronittiske patriarken, Mar Bechara Boutros Al-Rahi, Paris, hvor han møtte den franske presidenten Nicolas Sarkozy, som “foreslo å forlate Libanon – siden antallet kristne hadde blitt redusert til 1,3 millioner (i 2011) – til Europa fordi det ikke lenger var et sted for dem i Midtøsten, og at Europa kunne absorbere dem, siden det allerede har absorbert to millioner kristne irakere “!

