O que quer a França do Líbano e do Hezbollah, será bem sucedida em seus objetivos? (2/3)

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Tradução: Alan Regis Dantas

Seria impreciso dizer que os EUA deram a luz verde ao presidente

francês Emmanuel Macron para levar sua iniciativa ao Líbano e que ela

corresponde à política americana que, sem dúvida, não coincide com os

objetivos franceses em todos os detalhes. De fato, após cada uma das

duas visitas francesas, um enviado americano foi em seguida para

assegurar a seus aliados que os EUA não haviam deixado o teatro

libanês somente para a França. O estilo francês difere do americano,

especialmente porque Macron visitou todos os chefes de blocos

parlamentares, enquanto o Secretário de Estado Adjunto dos EUA David

Schenker visitou funcionários do escalão inferior e se reuniu através

de vídeo com “representantes da sociedade civil”, revelando quem são

aqueles que afirmam ser revolucionários, mas recebem apoio e são

guiados por Washington para promover a política dos EUA. Se isto

indica algo, indica a falta de experiência da administração dos EUA em

lidar com o complexo caso libanês (e outros, sem qualquer dúvida).

Quanto ao presidente francês, ele parecia determinado a impulsionar o

Líbano, agarrando o touro pelo chifres do armamento do Hezbollah com

um estilo suave, mas ainda adotando partes inevitáveis dos objetivos

dos EUA e Israel.

A Alemanha – que havia gozado de uma reputação confiável entre o

Hezbollah e Israel após a troca de prisioneiros e corpos – a perdeu

quando anunciou, sob pressão israelense, que o Hezbollah, em todos os

seus ramos militares e políticos, seria uma organização terrorista. A

França, ao se aproximar do Hezbollah à sua própria maneira, está

tentando substituir a Alemanha, mas sem qualquer garantia de sucesso.

Até agora, o Hezbollah não está mostrando um impulso claramente

caloroso em direção à “mãe do Líbano”, mas também não está mostrando

(ainda) qualquer agressão contra o Presidente Macron.

A simpatia francesa sempre foi dirigida à comunidade cristã desde a

declaração do “Grande Estado do Líbano” e tem continuado até a última

década. Em 2011, o Patriarca Maronita, Mar Bechara Boutros Al-Rahi,

visitou Paris, onde se encontrou com o Presidente francês Nicolas

Sarkozy, que o “sugeriu deixar o Líbano – já que o número de cristãos

havia diminuído para 1,3 milhões (em 2011) – e ir para a Europa porque

não havia mais lugar para eles no Oriente Médio e que a Europa poderia

absorvê-los, pois já absorveu dois milhões de iraquianos cristãos”!

Entretanto, os xiitas do Líbano têm, hoje em dia, um status social

muito poderoso. O Hezbollah já havia recebido várias ofertas para

tomar o poder no Líbano em troca de abrir mão de suas armas: As

ofertas do Japão, dos Estados Unidos e dos países europeus foram

rejeitadas porque não levavam em consideração a composição ideológica

do Hezbollah. Esta ideologia rejeita categoricamente qualquer paz com

Israel, o que está além de qualquer tentação. Consequentemente, o

Hezbollah não pode desistir de suas armas, mesmo que haja uma oferta

para fazer parte do exército libanês, fundir-se com ele, assumir a

mais alta autoridade de comando e liderar o parlamento. Isto também

fez parte das sugestões estrangeiras que o Hezbollah recusou.

Fontes informadas dizem: “Israel poderia destruir o exército libanês

em poucas horas se a batalha fosse travada entre dois exércitos

clássicos”. Mesmo que a França forneça mísseis antiaéreos e

defensivos, a proteção das capacidades qualitativas do exército

precisa de uma unidade ideológica que não entregue segredos de Estado

aos inimigos”. O confessionalismo que se observa dentro das forças do

establishment militar, onde diferentes seitas e filiações devem ser

incluídas, abre as portas para pessoas cuja lealdade pertence a

diferentes países regionais e internacionais. Portanto, não pode haver

segredos dentro do exército libanês.”

As fontes explicam: “os métodos clássicos de combate do exército

diferem do método de combate guerrilheiro, que é o estilo do

Hezbollah. Isto combina guerra clássica, urbana e de rua, guerra de

campo aberto, guerra florestal e guerra de guerrilha. O exército

