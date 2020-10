USA truer Irak: Stopp angrepene, ellers …

Av Elijah J. Magnier:

Translated. by: Abu Hedda



Den amerikanske administrasjonen sendte en offisiell trussel til den irakiske regjeringen og ba den om å forhindre alle opprørsangrep mot sine styrker, spesielt mot den amerikanske ambassaden i Bagdad. Ellers truer USA med alvorlige konsekvenser, inkludert bruk av militærmakt, økonomiske sanksjoner og politisk boikott overfor Irak.

I følge tjenestemenn i Bagdad informerte USAs utenriksminister Mike Pompeo republikkens president, Barham Salih, statsminister Mustafa Al-Kazemi og parlamentspeaker Muhammad al-Halbousi om behovet for å stoppe alle angrep umiddelbart, særlig mot den amerikanske ambassaden i Bagdad; ellers vil ambassaden stenge dørene i den irakiske hovedstaden.

“USA vil innføre sanksjoner mot 36 irakere som vil bli underlagt en internasjonal arrestordre. Den amerikanske administrasjonen vil vedta tiltak som forhindrer enhver form for økonomisk bistand til Irak, inkludert å forhindre landet i å eksportere oljen. Militære tiltak vil bli vurdert mot de populære mobiliseringsstyrkene (PMF), spesielt “Asaib Ahl al-Haq” og “Kataeb Hizbollah Irak”. De amerikanske styrkene forventes å ramme flere av disse gruppenes baser og kontorer i Irak som gjengjeldelse mot rakettene som ble avsendt mot den amerikanske ambassaden i Bagdad. Disse angrepene bør stoppe umiddelbart. ” Dette var innholdet i Pompeos melding som ble overlevert til de høyeste irakiske myndighetene.

Da han mottok den amerikanske trusselen, informerte statsminister Mustafa Al-Kazemi alle større politiske blokker, hovedsakelig sjiamuslimer, inkludert regionale aktører i Iran og Libanon. Kilder i Iran og Libanon sa at “ethvert angrep mot utenlandske diplomatiske oppdrag er kontraproduktivt og tjener fiendene til Irak og Iran.” Det ble opprettet kontakter med alle kjente irakiske motstandsstyrker for å sikre at alle angrep opphører og for at disse styrkene skal fordømme angrep mot utenlandske diplomatiske bygninger.

“Det er ingen tvil om at det er irakiske grupper som ikke er underlagt Iran eller PMFs kontroll. Iran vil gjerne se at amerikanske styrker forlater landet. Statsminister al-Kadhemi bekreftet overfor Iran under sitt siste besøk at USA lovet å forlate Irak før slutten av inneværende år. Det er en mulighet for at USA forblir i Kurdistan, men det er en annen sak. Alle utenlandske styrker må forlate landet, og det er oppnåelig uten å skyte blinde raketter eller angripe konvoier som bærer amerikansk utstyr, men kjøres av irakiske borgere. . Dette er ikke måten å tvinge de amerikanske styrkene til å forlate landet “, sa kilden.

Sayyed Muqtada al-Sadr, sjialeder for den største parlamentariske blokken og Sadrist-gruppen, foreslo dannelsen av et militært og parlamentarisk utvalg for å undersøke angrepene på den amerikanske ambassaden. Sayyed Muqtada foreslo også å undersøke alle angrep mot andre ambassader – som Storbritannia og De forente nasjoner – og understreket behovet for at regjeringen gjenoppretter sin prestisje og innfører sikkerhet. Al-Khademi anerkjente Moqtadas forespørsel og støttet den.

En ledende kilde i den irakiske motstanden sa imidlertid at “Sayyid Muqtada al-Sadr har sin vendetta mot Hashd al-Shaabi (PMF), spesielt Sheikh Qais Khazali, lederen for” The League of Righteous People “(Asaeb Ahl al-Haq Sheikh Qais – som ledet Asaeb til anmodningen fra Sayyed Moqtada – hoppet av fra Sadrist-gruppen etter 2007 da britiske spesialstyrker arresterte ham i Basra. Hans avhopp ble kommunisert til Moqtada al-Sadr, dengang Sheikh Qais ‘nestkommanderende, sheikh Akram al-Qa’bi, som nektet å overlevere Asaebs eiendommer til

