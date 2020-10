De VS bedreigt Irak: stop de aanvallen, of anders…

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

De Amerikaanse regering stuurde een officiële bedreiging naar de Iraakse regering met het verzoek om alle oproerige aanvallen tegen haar troepen te voorkomen, met name tegen de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Anders dreigt de VS met verschrikkelijke gevolgen, waaronder het gebruik van militaire macht, economische sancties en een politieke boycot tegen Irak.

Volgens functionarissen in Bagdad, “heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de president van de Republiek, Barham Salih, premier Mustafa Al-Kazemi, en parlementsvoorzitter Muhammad al-Halbousi op de hoogte gebracht van de noodzaak om onmiddellijk alle aanvallen te stoppen, in het bijzonder die tegen de Amerikaanse ambassade in Bagdad; anders zal de ambassade haar deuren in de Iraakse hoofdstad sluiten”.

“De VS zullen sancties opleggen aan 36 Irakezen die onder een internationaal arrestatiebevel zullen worden geplaatst. De Amerikaanse regering zal maatregelen nemen die elke vorm van economische hulp aan Irak zal voorkomen, onder meer door te verhinderen dat het land zijn olie exporteert. Militaire opties zullen worden overwogen tegen de Popular Mobilisation Forces (PMF), met name “Asaib Ahl al-Haq” en “Kataeb Hezbollah Iraq”. Van de Amerikaanse troepen wordt verwacht dat die hun bases en kantoren in Irak aanvallen als vergelding voor de verschillende raketten die tegen de Amerikaanse ambassade in Bagdad zijn gelanceerd. Zo luidde de boodschap van Pompeo aan de hoogste Iraakse autoriteiten.

Na ontvangst van de Amerikaanse bedreiging heeft premier Mustafa Al-Kazemi alle grote politieke blokken, voornamelijk de sjiieten, alsook de regionale spelers in Iran en Libanon op de hoogte gebracht. Bronnen in Iran en Libanon zeiden dat “elke aanval op buitenlandse diplomatieke missies contraproductief is en de vijanden van Irak en Iran dient.” Er werden contacten gelegd met alle bekende Iraakse verzetsstrijdkrachten om ervoor te zorgen dat alle aanvallen ophouden en dat deze strijdkrachten aanvallen op buitenlandse diplomatieke missies veroordelen.

“Er bestaat geen twijfel over dat er Iraakse groepen zijn die niet onder de controle van Iran of het PMF staan. Iran zou graag zien dat de Amerikaanse troepen het land verlaten. Premier al-Kadhemi heeft tijdens zijn laatste bezoek aan Iran bevestigd dat de VS beloofd hebben Irak voor het einde van dit jaar te verlaten. het is mogelijk dat de VS in Koerdistan blijven, maar dat is een andere zaak. Alle buitenlandse troepen moeten het land verlaten en dat is haalbaar zonder dat er op goed geluk raketten worden afgevuurd of konvooien met materiaal van de VS Met Iraakse burgers aan het stuur, worden aangevallen. Dit is niet de manier om de Amerikaanse troepen te dwingen het land te verlaten”, aldus de bron.

Sayyed Muqtada al-Sadr, de sjiitische leider van het grootste parlementaire blok en de Sadristen-groep, stelde voor een militaire en parlementaire commissie op te richten om de aanvallen op de Amerikaanse ambassade te onderzoeken. Sayyed Muqtada stelde ook voor om alle aanvallen op andere diplomatieke missies – zoals Groot-Brittannië en de Verenigde Naties – te onderzoeken en benadrukte de noodzaak voor de regering om haar prestige te herstellen en de veiligheid op te leggen. Al-Khademi stemde in met het verzoek van Moqtada en steunde het.Een vooraanstaande bron in het Iraakse verzet zei echter dat “Sayyid Muqtada al-Sadr zijn vete heeft tegen Hashd al-Shaabi (PMF), met name tegen Sheikh Qais Khazali, de leider van “de Liga van Rechtvaardige Mensen” (Asaeb Ahl al-Haq). Sjeik Qais – die Asaeb leidde op verzoek van Sayyed Moqtada – liep na 2007 over van de Sadristische groep toen Britse

