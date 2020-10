Jeg mislyktes ikke, sier Macron; her er årsakene til hans svikt

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda



Den franske presidenten Emmanuel Macrons initiativ i Libanon forventes ikke å lykkes, nå eller i de kommende ukene. Den franske presidenten finner ikke et solid fotfeste i Libanon og kan heller ikke forene libaneserne, og har ikke engang overbevist europeerne om å forene seg bak hans initiativ og injisere penger i den smuldrende libanesiske økonomien. Macron har venner i Libanon som ikke har noe imot å bevare et godt forhold til Frankrike i håp om at de kan tilby løsninger for å løse den uløselige libanesiske krisen. Men å skylde på andre, ikke innrømme sine feil og ikke innse fallgruvene i libanesisk politikk, er alle sammen bevis på at mesteren i Elysée ikke har lært leksjonene fra sine tidligere feil og ikke har andre løsninger som fulgte hans opprinnelige plan som bare ikke var realistisk . Men hvorfor vil Frankrike mislykkes i Libanon? Årsakene er mange.

President Macron er uten tvil mer kunnskapsrik om detaljene i libanesisk politikk enn noen annen vestlig president. Denne kunnskapen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å forutsi nøyaktige reaksjoner fra veletablerte politikere, deres frykt og den manglende tillit mellom dem.

Da Macron fordypet seg i detaljene om den økonomiske situasjonen og hvordan Libanons gjeld nådde de nåværende proporsjoner og årsakene (korrupsjon, tyveri av offentlige midler og mangel på en infrastrukturplan der pengene gikk i lommene til politikere), som tidligere bankmann, var han i stand til å forklare mer enn 30 år med teknisk-økonomiske løsninger som mislyktes på grunn av korrupsjon, på mindre enn to minutter. Libanon er ikke i posisjon til å gjenoppbygge internasjonal og innenlandsk økonomisk tillit når produksjon og inntekter er mindre enn utgiftene og utenlandske investeringer i infrastrukturen havner i lommene til lokale krigsherrer.

Da Macron forsøkte en politisk løsning, virket han svak og holdt seg ikke til et godt veikart som ville hatt sjanser til å lykkes. Under sitt første møte med politikerne ba han om deres deltakelse i den kommende regjeringen. Så vendte han tilbake til Libanon for å be om en samstemt regjering. I begge tilfeller avklarte han ikke hva slags regjering han håpet å se og hvilket samarbeid han forventet fra det internasjonale samfunnet. Først på hans siste pressekonferanse for noen dager siden avklarte han noen av sine ønsker, bare for å forsterke forvirringen.

Macron gjorde det klart at tidligere statsminister Saad Hariri gjorde en feil da han valgte statsråder basert på bekjennelse. Ved å gjøre dette bare for å bekrefte at Hariri, lederen for et politisk parti, egentlig dikterte sine ønsker til den utpekte statsministeren Mustafa Adeeb. Hvordan kan Macron be libanesiske politikere – som er uenige og har mistillit til hverandre – om å akseptere at “klubben til tidligere statsministre” lojale mot Saudi-Arabia og USA, dikterer til statsminister Adeeb og foreslår de nye kabinettmedlemmene? Denne “klubben” er dannet av tidligere statsråd Fouad Siniora, som er ekstremt fiendtlig innstilt mot flertallet av de kristne ledet av tidligere utenriksminister Gebran Bassil og mot Hizbollah. Det andre medlemmet er Najeeb Miqati, en sunni-milliardær nær Saudi-Arabia med en betydelig interesse i USA. Det tredje medlemmet er Saad Hariri som har saudiarabisk nasjonalitet, og er en erklært fiende av Bassil, hvis familie bor i Riyadh og som søker velsignelse fra Saudi-Arabia selv om kronprins Mohammad Bin Salman har avvist ham. Hariri har 17 parlamentsmedlemmer i parlamentet mens Bassil har 20, og de to sjiagruppene (Amal og Hizbollah) har 34 parlamentsmedlemmer.

President Macron sier at politikere må velge mellom la politique du pire – “den verste politikken”, som betyr borgerkrig) eller demokrati. Macron forklarte ikke hvordan demokratibegrepet ville fungere i denne saken, som, hvis den brukes, styres av parlamentarisk flertall og ikke av klubben til tidligere presidenter som representerer mindretallet av varamedlemmene. Dette indikerer forvirring i Macrons melding.

Den franske presidenten ser ut til å brenne broene han skapte overfor Hizbollah under sine to besøk i Libanon da han beskyldte organisasjonen for å være ansvarlig for å hindre regjeringsdannelsen som Macron vedtok (Adeebs regjering). Den franske presidenten sa ikke på noe tidspunkt i sine påfølgende besøk i Libanon at det parlamentariske mindretallet representert av klubben for tidligere parlamentsmedlemmer ville styre navngivningen og utvelgelsen av det nye kabinettet og tegne veikartet for den avtroppende statsministeren, Mostafa Adeeb.

Hadde Macron klart formulert veikartet sitt, ville han utvilsomt møtt en total avvisning av flertallet av politikerne. Den franske presidenten har ikke på noe øyeblikk sagt – som MP Walid Jumblatt avslørte – at Macron ønsket en regjering som ikke representerer de libanesiske politiske lederne. Også, hvorfor skulle statsminister Adeeb nekte å møte parlamentgruppenes ledere og begrense sin konsultasjon med den sunniske klubben? Videre, til tross for nominasjonen til Adeeb, nektet den kristne lederen Samir Geagea (som representerer 15 parlamentsmedlemmer) å vise tillit til Macrons kandidat helt fra begynnelsen. Geagea er kjent for å være 100% på Saudi-Arabia og USAs side.

Sjia-gruppene Amal og Hizbollah insisterte på å nominere finansministeren. For første gang insisterte Hizbollah faktisk mer enn høyttaleren Nabih Berri (leder av Amal) og hadde en fast holdning til den konstitusjonelle retten til å velge Sjia-representant i kabinettet. Finansministeren har makten til å avtale og fristille budsjettet for ethvert kabinettprosjekt eller betaling til en hvilken som helst offisiell institusjon. Sjiaens faste posisjon kom etter at USA hadde utpekt de to sjiamuslimene til to statsråder på sanksjonslisten, og etter å ha blitt ignorert av statsminister Adeeb som antydet av anti-Hizbollah-rådgiverne, Sunni-klubben til den tidligere statsministeren “.

