As “Novas Guerras” de Israel e EUA conseguirão fragilizar o Hezbollah?

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Tradução: Alan Regis Dantas



Quando a guerra militar convencional fracassou em derrotar o Hezbollah libanês, Israel e EUA adotaram táticas diferentes na arte da guerra, evitando ao mesmo tempo conflitos aparentes aos olhos do público. As novas táticas, embora não excluindo a guerra tradicional, incluem um grupo de guerras ou ações baseadas em formações irregulares, atos terroristas, caos, sanções, guerra de plataforma eletrônica, guerras de mídia, propaganda, fake news, a divisão da sociedade, política de fome e envolvimento do inimigo a partir de dentro, para enfraquecer o Hezbollah antes de atacar e acabar com ele. Esta é a “guerra da quinta geração”; é a guerra híbrida contra o Hezbollah.

As Nações Unidas entregaram ao Hezbollah uma mensagem de Israel afirmando que a morte de qualquer soldado ou oficial israelense forçaria Israel a atingir dez alvos e núcleos do Hezbollah em diferentes regiões do Líbano. Israel forneceu os mapas, escritórios e locais que pretende atingir, de acordo com uma fonte importante e familiarizada com o assunto.

O Hezbollah respondeu a esta mensagem, que o bombardeio de dez alvos no Líbano desencadeará uma resposta imediata contra dez alvos militares israelenses, centros de comando e controle e outros escritórios afiliados ao governo israelense. Mísseis de precisão serão lançados contra Israel – disse a mensagem – sem aviso prévio.

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, havia anunciado que mataria um soldado israelense em troca de Israel matar um membro do Hezbollah na Síria, ao mesmo tempo em que alvejava um centro das forças conjuntas nas proximidades de Damasco. Desde aquele dia, ou seja, desde julho de 2020, os jatos israelenses não atingiram nenhum alvo de comando iraniano na Síria. Além disso, o exército israelense foi instado a se esconder em seu quartel para evitar o desencadeamento do anunciado processo de retaliação do Hezbollah.

O comandante do Comando Norte da Forças de Defesa de Israel, Major General Amir Baram, declarou: “Israel está ansioso para não ser arrastado para uma guerra em larga escala com o Hezbollah. É fundamentalmente uma guerra que ambos os lados desejam evitar”.

Os líderes de Israel não mais brandem a ameaça de levar o Líbano de volta à Idade da Pedra bombardeando e destruindo toda a infra-estrutura e vilarejos e cidades inteiras, como fez na guerra de 2006. Isto porque o Hezbollah conseguiu um equilíbrio de dissuasão: Israel reconheceu que o Hezbollah tem mísseis que podem atingir qualquer alvo em qualquer lugar de Israel com enorme poder destrutivo e de precisão.

Consequentemente, a teoria – introduzida pelos opositores do Hezbollah no Líbano para dizer que a comunidade internacional pode proteger o Líbano e não um grupo doméstico fortemente – de que “o Líbano é forte devido a sua fraqueza e incapacidade de se defender”, caiu. De fato, o equilíbrio da dissuasão forçou Israel e seu aliado, os EUA, a recuar no uso da força militar, sem necessariamente abandonar o projeto para enfraquecer ou derrotar o Hezbollah. Foi isto que impulsionou esta aliança estratégica (EUA e Israel) a mudar para uma “guerra branda e híbrida”. Esta nova abordagem cria janelas de oportunidade para dirigir um ataque militar contra o Hezbollah para derrotá-lo quando chegar a hora certa. Isto só é possível quando o Hezbollah se torna fraco e sem aliados, apoiadores ou uma sociedade que o proteja, e de fato se o Hezbollah não conseguir enfrentar esta guerra híbrida.

Em 2006 durante a segunda guerra israelense contra o Líbano, Israel não alcançou seus objetivos porque sua inteligência não conseguiu prever a capacidade dos mísseis do Hezbollah e sua prontidão para se manter firme. A primeira surpresa veio em Wadi Al-Hujair com os mísseis anti-tanque Kornet e mais tarde com mísseis terra-a-terra (quando a classe corvette Saar-5 foi atingida). Além disso, o Hezbollah possuía as capacidades eletrônicas para invadir os drones israelenses e outras habilidades, o que lhe permitiu conhecer um grande número de operações e alvos pré-estabelecidos no banco de objetivos de Israel. Desde então, Israel tem modificado sua proteção eletrônica com a tecnologia mais avançada. Entretanto, a guerra eletrônica continua: é uma batalha contínua com medidas e contramedidas de ambos os lados.

É por isso que foi necessário introduzir a “guerra híbrida”. Era necessária outra abordagem mais eficaz para atacar o Hezbollah, mais abrangente. Tomemos, por exemplo, o que o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu apresentou em 2018 e há alguns dias à Assembléia Geral das Nações Unidas sobre a presença de mísseis Hezbollah perto do aeroporto de Beirute e outros na área de Jnah, na capital libanesa. Na primeira tentativa de Netanyahu, o Ministro das Relações Exteriores libanês Gebran Bassil reagiu convidando os embaixadores dos países a visitarem o local. No segundo caso mais recente, o Hezbollah convidou a imprensa local e internacional para visitar o lugar e confirmar a falsidade da reivindicação de Netanyahu. No entanto, Netanyahu perdeu as duas rodadas contra o Hezbollah ou alcançou seu objetivo desejado?

Perguntei a um líder libanês dentro do “Eixo da Resistência”: Quantos dos 194 representantes nas Nações Unidas viram a resposta de Nasrallah à mentira de Netanyahu? A resposta imediata não esperou: “”Talvez um, dois – muito poucos”. “”

Consequentemente, o primeiro-ministro israelense ganhou a guerra da desinformação, e o poderoso lobby sionista o ajudou na mídia internacional a publicar suas fotos coloridas e sua produção folclórica e a ignorar o ponto de vista do Hezbollah. É provável que Netanyahu visasse em sua guerra de mídia ampliar a opinião pública internacional e doméstica negativa já existente contra o Hezbollah: embora na Europa, a maioria dos líderes do velho continente tenha se recusado a considerar o Hezbollah como uma organização terrorista, resistindo à tremenda pressão dos EUA para se juntar ao objetivo EUA-Israelense.

No Líbano, há um ditado bem conhecido: “Há pessoas que, se as ungirmos com mel filtrado, só fazem nos odiar mais. Outras, se as ferimos e as cortamos em pedaços, nos amam ainda mais”. A sociedade libanesa está dividida entre aqueles que apoiam o Hezbollah e aqueles que odeiam e expressam seu ódio ao Hezbollah.

Quem ideologicamente ou por convicção apóia o Hezbollah, manterá a mesma posição e nunca mudará de posição. Quanto àqueles que apóiam o Hezbollah apenas circunstancialmente, alguns se voltarão contra ele ou expressarão suas críticas, particularmente nas mídias sociais. Muitos dentro do campo cristão libanês, particularmente aqueles que apoiam o Tayyar al-Watani al-Hurr (o Movimento Nacional Livre – FNM), não levam mais em consideração que o Hezbollah impediu a eleição de um presidente por dois anos e meio para impor – com sucesso – o líder da FNM, General Michel Aoun, como presidente, não obstante a oposição nacional e internacional. Em vez disso, devido à campanha de lavagem cerebral dos EUA alegando que o Hezbollah apoia a corrupção ou é responsável pela corrupção ou é aliado do Presidente Nabih Berri acusado de corrupção, um número crescente dos apoiadores da FNM não reconhece a campanha híbrida EUA-Israel e não dá mais consideração à aliança de duas minorias (xiita e cristã) no Levante. As caras sanções econômicas dos EUA e as décadas de políticos libaneses corruptos aliados dos EUA superam qualquer raciocínio. As necessidades da vida diária tornam-se a prioridade e as alianças tornam-se marginais. A guerra híbrida contra o Hezbollah forçou a sociedade que apóia o grupo a ser entrincheirada e ficar na defensiva.

A administração americana impôs duras sanções contra o Líbano e a Síria como parte desta guerra híbrida multifacetada, de modo que o Levante está sujeito à vontade dos objetivos EUA-Israel. Washington tem se contentado com o descaminho de políticos libaneses corruptos, amigos dos EUA, por muitos anos. Mas chegou a hora de os EUA e Israel mudarem o estilo de guerra do tradicional para híbrido, porque o Hezbollah cresceu em tamanho e sua experiência de combate na Síria aumentou de modo a ultrapassar muitos exércitos regulares ao redor do mundo. O Hezbollah possui mísseis de precisão letais do Irã; e é maior que o Líbano, mais robusto e é agora uma força regional. Para os EUA-Israel, chegou o momento de matar de fome os libaneses e os sírios, para que paguem um preço maior e os prejudiquem muito mais do que uma guerra militar poderia, mesmo que derrubasse a liderança síria ou derrotasse o Hezbollah no campo de batalha.

Israel e os EUA nunca abandonaram o objetivo de derrotar o Hezbollah porque é inaceitável para eles que ele se torne uma organização mais forte que o estado do Líbano e mais forte que vários exércitos no Oriente Médio. O Hezbollah desempenhou um papel crucial em arruinar o esforço da comunidade internacional para dividir a Síria e o Iraque, deixando ambos os países nas mãos de grupos religiosos extremistas.

Mesmo quando os Estados Unidos contribuíram para a liberação do mercado libanês de câmbio, o Hezbollah decidiu manter o pagamento de salários mensais em dólares americanos a dezenas de milhares de seus agentes, injetando pouco menos de 100 milhões de dólares por mês no Líbano para combater as guerras híbridas dirigidas contra ele. Atualmente, o Líbano está se aproximando de um nível caótico porque o governo não tem mais dinheiro suficiente para subsidiar o preço de (alguns) remédios, gasolina e talvez trigo. O país enfrenta sérios desafios, a menos que o Hezbollah tome uma contra-medida que fortifique sua posição internamente e impeça o Líbano de atingir o nível de um Estado falido ou, pelo menos, para proteger a si mesmo e sua sociedade de atingir um nível de miséria. Entretanto, a guerra de desinformação, fake news e de mídia social continua, e representa uma parte desta guerra híbrida para a qual o Hezbollah se encontra despreparado.

É evidente que o Hezbollah não tem um exército eletrônico ativo nas mídias sociais e não tem apoio suficiente para fazer frente diretamente ao forte ataque montado por aqueles que estão bem organizados e contra ele. Israel tem muitos amigos na maioria dos jornais, nos principais meios de comunicação e em sites sociais. Além disso, o Hezbollah tem muitos inimigos que têm uma causa em comum com Israel contra o Hezbollah. É por isso que nas mídias sociais estes têm a vantagem. Existe, no entanto, uma verdadeira comunidade do Hezbollah – e como ele está sempre em posição de defesa, está tendo dificuldade de tomar fôlego!

O que contribuiu para as críticas internas dirigidas contra o Hezbollah foi o fato de Sayyed Nasrallah ter decidido, de livre vontade, que o Hezbollah se tornará o escudo de todos os seus aliados na arena libanesa. Ele aceitou assumir a responsabilidade pelo fracasso da iniciativa francesa de poupá-los das próximas sanções dos EUA. Na verdade, o Hezbollah, ao contrário de seus aliados domésticos, tem o poder de negociar sem medo de sanções internacionais. Ele se posiciona contra o presidente francês Emmanuel Macron, e preserva suas conquistas e princípios. Isto foi o que aumentou o peso e as acusações dirigidas contra o Hezbollah internamente.

É evidente que a comunidade internacional quer pressionar o Hezbollah a assumir o controle militar do Líbano, especialmente com a ausência de outras forças que possam detê-lo. Entretanto, tal decisão nunca será adotada porque causaria um bloqueio, como o Hamas está testemunhando em Gaza. E, exceto pelo “ambiente de incubação”, o Hezbollah perderia todo o apoio interno.

É de fato uma guerra de quinta geração contra o Hezbollah: ela combina guerra clássica com vigilância por drones, ataques com drones, drones suicidas, coleta de informações da mídia social, guerra de propaganda e uma campanha para dividir a sociedade libanesa. Isto é projetado para criar um ambiente apropriado, primeiro para enfraquecer o Hezbollah e depois eliminá-lo. Israel e os EUA serão bem sucedidos?

