Vil den nye hybridkrigen lansert av Israel og USA lykkes med å svekke Hizbollah?

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Oversatt av Abu Huda

Da konvensjonell krigføring ikke klarte å beseire Hizbollah, vedtok Israel og USA forskjellige taktikker innen krigskunsten mens de unngikk åpenbar konflikt i offentligheten. Den nye taktikken utelukker ikke ordinær krigføring, men er supplert med handlinger basert på irregulære formasjoner, terrorhandlinger, kaos, sanksjoner, elektronisk krigføring på ulike plattformer, mediekrig, propaganda, falske nyheter, deling av samfunnet, utsulting og engasjement av fienden innenfra, for å svekke Hizbollah før de angriper og setter en stopp for bevegelsen. Dette er “femte generasjons krigføring” det er hybridkrigen mot Hizbollah.

FN leverte en melding til Hizbollah fra Israel om at å drepe enhver israelsk soldat eller offiser ville presse Israel til å ramme ti Hizbollah-mål og sentre i forskjellige regioner i Libanon. Israel har levert kartene, kontorene og stedene de har til hensikt å målrette, ifølge en ledende kilde som er kjent med saken.

Hizbollah svarte at bombingen av ti mål i Libanon vil utløse en umiddelbar respons mot ti israelske militære mål, kommando- og kontrollsentre og andre kontorer tilknyttet den israelske regjeringen. Presisjonsraketter vil bli avfyrt mot Israel uten forvarsel, ble det advart om.

Generalsekretæren for Hizbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, hadde kunngjort at han ville drepe en israelsk soldat fordi Israel drepte et Hizbollah-medlem i Syria da et senter for fellesstyrkene i nærheten av Damaskus ble angrepet. Siden den dagen, det vil si siden juli 2020, har ikke israelske jetfly truffet noe iransk kommandomål i Syria. Videre er den israelske hæren bedt om å skjule seg i kasernene for å unngå å utløse Hizbollahs varslede gjengjeldelse.

Sjefen for IDFs nordkommando, generalmajor Amir Baram, uttalte: “Israel er opptatt av ikke å bli dratt inn i en storstilt krig med Hizbollah. Det er i utgangspunktet en krig som begge sider ønsker å unngå.”

Israels ledere svinger ikke lenger trusselen om å ta Libanon tilbake til steinalderen ved å bombe og ødelegge hele infrastrukturen og alle landsbyene og byene slik de gjorde i 2006-krigen. Dette er fordi Hizbollah har oppnådd en avskrekkingsbalanse: Israel har erkjent at Hizbollah har missiler som kan treffe ethvert mål hvor som helst i Israel med enorm destruktiv kraft og presisjon.

Derfor har teorien – introdusert av Hizbollahs motstandere i Libanon om å hevde at det internasjonale samfunnet kan beskytte Libanon og ikke en tungt væpnet og veltrent innenlandsk gruppe – at ” Libanon er sterke på grunn av sin svakhet og manglende evne til å forsvare seg selv ‘, falt.

Avskrekkingsbalansen har faktisk tvunget Israel og landets allierte USA til å trekke seg fra bruk av militær makt, uten nødvendigvis å forlate prosjektet for å svekke eller beseire Hizbollah. Dette er det som har presset denne strategiske alliansen (USA og Israel) til å skifte mot “myk og hybrid krigføring”. Denne nye tilnærmingen skaper muligheter for å rette et militært anslag mot Hizbollah for å beseire gruppen når timingen er riktig. Det er bare mulig når Hizbollah blir svake og uten allierte, ikke har tilhengere eller et samfunn som beskytter gruppen, og faktisk hvis Hizbollah ikke klarer å møte denne hybridkrigen.

I 2006 under den andre israelske krigen mot Libanon nådde ikke Israel sine mål fordi etterretningen ikke klarte å forutsi Hizbollahs rakettkapasitet og beredskap til å holde stand på bakken. Den første overraskelsen kom på Wadi Al-Hujair med Kornet anti-tank missiler og senere med overflate-til-overflate missiler (da korvetten Saar-5 ble truffet). Også Hizbollah hadde de elektroniske evnene til å bryte gjennom til de israelske dronene og andre kapasiteter, noe som gjorde det mulig for dem å kjenne til et stort antall forhåndsforberedte operasjoner og mål i Israels målbank. Israel har siden modifisert sin elektroniske beskyttelse med mer avansert teknologi. Imidlertid fortsetter den elektroniske krigføringen: det er en pågående kamp med tiltak og mottiltak fra begge sider.

Derfor var det nødvendig å innføre «hybrid krigføring». Man trengte en annen mer effektiv tilnærming for å angripe Hizbollah, mer omfattende. La oss ta for eksempel det statsminister Benjamin Netanyahu presenterte i 2018 og for noen dager siden til FNs generalforsamling om tilstedeværelsen av Hizbollah-missiler nær Beirut flyplass og andre i Jnah-området i den libanesiske hovedstaden. I Netanyahus første forsøk reagerte Libaneses utenriksminister Gebran Bassil ved å invitere ambassadører fra forskjellige land til å besøke stedet, for å se selv. I den nest siste saken inviterte Hizbollah lokal og internasjonal presse til å besøke stedet og for å bekrefte falskheten i Netanyahus påstand. Men tapte Netanyahu de to rundene mot Hizbollah, eller nådde han ønsket mål?

Jeg spurte en libanesisk leder innen “motstandsaksen”: hvor mange av de 194 representantene ved FN så Nasrallahs svar på Netanyahus løgn? Det umiddelbare svaret var: “” Kanskje en, to – veldig få. “”

Følgelig vant den israelske statsministeren desinformasjonskrigen, og den mektige sionistiske lobbyen hjalp ham i internasjonale medier til å publisere sine fargerike bilder og folkloristiske produksjon og å overse Hizbollahs synspunkt. Det er sannsynlig at Netanyahus intensjon i mediekrigen var å forsterke den allerede eksisterende negative internasjonale og innenlandske opinionen mot Hizbollah: selv om de fleste av lederne på det gamle kontinentet i Europa har nektet å betrakte Hizbollah som en terrororganisasjon, og motsetter seg det enorme amerikanske presset for å bli med i det USA-israelske fellesprosjektet.

I Libanon er det et kjent ordtak: “Det er mennesker som, hvis vi salver dem med filtrert honning, bare hater oss mer. Andre, hvis vi sårer dem og kutter dem i stykker, elsker oss jo mer.” Det libanesiske samfunnet er delt mellom de som støtter Hizbollah og de som hater og gir uttrykk for sitt hat mot Hizbollah.

Den som ideologisk eller av overbevisning støtter Hizbollah, vil opprettholde den samme posisjonen og aldri rokkes. Når det gjelder de som bare støtter Hizbollah, vil noen vende seg mot det eller komme med kritikk, spesielt på sosiale medier. Mange i den libanesiske kristne leiren, særlig de som støtter Tayyar al-Watani al-Hurr (den frie nasjonale bevegelsen – FNM), tar ikke lenger hensyn til at Hizbollah forhindret valget av en president i to og et halvt år nettopp for at FNM-lederen, general Michel Aoun, skulle bli innsatt som president, til tross for innenlands og internasjonal opposisjon. I stedet, på grunn av den amerikanske hjernevaskekampanjen som hevdet at Hizbollah støtter korrupsjon eller er ansvarlige for korrupsjon eller er allierte med parlamentspeakeren Nabih Berri, som er anklaget for korrupsjon, klarer et økende antall FNM-støttespillere ikke å anerkjenne USA-Israel hybridkampanje og tar dermed ikke ekstra hensyn til alliansen mellom de to minoriteter (sjia og kristne) i Levanten. De dyre amerikanske økonomiske sanksjonene og tiårene med UYS-allierte libanesisk-korrupte politikere overvelder ethvert resonnement. Dagliglivets behov blir prioritert, og allianser blir marginale. Hybridkrigen mot Hizbollah tvang samfunnet som støtter gruppen til å grave seg ned defensivt og gå i forsvar.

