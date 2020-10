USA foreslo en delvis tilbaketrekking og lindring av sanksjoner, men Damaskus avviste tilbudet

Av Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

Damaskus bekreftet besøk fra president Donald Trumps spesialutsending for gisselsaker Roger Carstens, samt seniordirektør for terrorbekjempelse Kash Patel i Syria og deres møte med den syriske direktøren for nasjonal sikkerhet Ali Mamluk (sanksjonert av EU og den amerikanske administrasjonen). Det var det siste av tre besøk USA har gjort til Damaskus: det første var i 2017 da De forente arabiske emirater arrangerte besøk fra en politisk og en militær amerikansk delegasjon, hvis fly landet på Damaskus flyplass etterfulgt av et møte med Mamluk .

Overskrift og målet for det amerikanske besøket denne gangen gjaldt løslatelse av amerikanske fanger arrestert i Damaskus. Mer enn en av de som er fanget har dobbelt syrisk-amerikansk nasjonalitet, sammen med andre som besøkte landet uten å gå gjennom de offisielle kanalene, men ble ‘avslørt’ av opprørere.

Kilder i Damaskus sa: “Ledelsen har ikke til hensikt å øke president Trumps sjanser ved valget, og det forventes ikke at noen amerikanere i fangenskap vil bli løslatt i år, så lenge Trump er ved makten”.

“Brigadegeneral Ali Mamluk spurte de amerikanske tjenestemennene som besøkte kontoret hans i den syriske hovedstaden om de hadde en plan for USAs tilbaketrekning fra syrisk okkupert territorium med utgangspunkt i det olje- og gassrike området i det nordøstlige Syria. Hvis den syriske hæren får krysse elven for å gjenvinne kontrollen over energikildene, er Syria klar til å se konkret på saken: ikke tidligere ”, sa kilden.

Mamluk avviste et tilbud fra USAs aldrende diplomatiske delegasjon om å lette sanksjoner mot Syria pålagt av EU og USA i bytte for en øyeblikkelig løslatelse av minst ett gissel. De amerikanske delegasjonsmedlemmene presset på for å få et tidspunkt for løslatelse. Likevel hadde de tilsynelatende ingen myndighet til å diskutere tilbaketrekningen av alle amerikanske styrker fra det okkuperte syriske territoriet i det nordøstlige Syria.

“De amerikanske diplomatene nevnte muligheten for å forlate al-Tanf,

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...