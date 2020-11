De Israëlische militaire oefening “Lethal Arrow” anticipeert op Hezbollah, dat zijn grens oversteekt

Supporters of the Lebanese Shiite movement Hezbollah perform a salute as they stand behind motorcycles carrying the group’s flags in the southern Lebanese district of Marjayoun on the border with Israel on May 25, 2020. – Twenty years after the withdrawal of Israeli forces from Lebanon, Hezbollah still enjoys wide support among youth regaled with tales of the Shiite group ending 22 years of Israeli occupation. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Na een week van militaire manoeuvres onthulde Israël dat zijn belangrijkste militaire doel gericht was op het noordelijk front om het hoofd te bieden aan de mogelijkheid dat de Special Forces van Hezbollah “Radwan” zouden oprukken naar de Israëlische kolonies bij de grens. Tijdens deze manoeuvres werden wisselden Israël en Hezbollah berichten uit die alleen zij begrijpen. Wat waren deze indirecte “berichten” tussen de twee gezworen vijanden?

In deze grootschalige oefeningen heeft Israël voor het eerst een nieuwe realiteit erkend die hen kopzorgen geeft. Een aanval van de “Radwan” Special Forces die de controle over de Israëlische kolonies bij de grens overnemen is inderdaad een mogelijkheid. Dit toont aan dat Israël de capaciteiten van Hezbollah en de prestaties en organisatie van zijn Special Forces tijdens de negen jaar Syrische oorlog nauwlettend heeft gevolgd.

Het is geen toeval dat de secretaris-generaal van Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ermee heeft ingestemd om afleveringen op de lokale televisie te vertonen waarin te zien is hoe zijn mannen in de ruige bergen tussen Libanon en Syrië hebben gevochten, en de stad Qusayr en de regio Qalamoun tussen 2013 en 2017 heroverd hebben. In Syrië onthulde de Hezbollah zijn gebruik van gewapende drones, zijn ervaring in de stedelijke en hoogland oorlogsvoering, zijn vermogen om te opereren binnen vijandelijk gebied, de militaire academische studie van militaire operaties (strategie en tactiek), de live opvolging van de vooruitgang van de strijdkrachten via gigantische schermen in de operatiekamers van Hezbollah, en zijn vermogen om gebieden te bevrijden die meer dan tien keer zo groot zijn als het hele Libanese grondgebied.

Sayyed Nasrallah wilde het delen van oorlogservaringen die zijn groep had opgebouwd beperken en onthulde bewust niet de talrijke nachtelijke aanvallen en grote hinderlagen die Hezbollah tijdens de oorlog in Syrië heeft uitgevoerd. Hezbollah deelde dus niet alle capaciteiten die het bezit, informatie die alleen in het geval van een toekomstige oorlog met Israël kan worden gebruikt. De boodschap van Sayyed Nasrallah was ook gericht aan die Libanese groeperingen die de mogelijkheid van een interne burgeroorlog overwegen. Voldoende informatie werd doorgegeven, zodat Tel Aviv kon begrijpen dat toekomstige actie geen picknick zou zijn voor het Israëlische leger.De Israëlische stafchef Aviv Kohavi sprak over andere doelen bij de militaire manoeuvres. De Israëlische media onthulden de oprichting van een nieuwe Israëlische Divisie 99 en de multidimensionale “Ghost Unit” om Hezbollah tegen te gaan. In werkelijkheid zijn deze eenheden alleen gevormd om het hoofd te bieden aan een nieuwe troepenmacht die Hezbollah langs haar grenzen heeft ingezet, een gemengde troepenmacht van “Radwan” en andere gespecialiseerde (aanvallende in plaats van verdedigende) troepen die dit jaar langs de Libanese grenzen zijn ingezet na een training van 16 maanden over “aanvallen op Israëlische kolonies” en de coördinatie van verschillende strijdkrachten. Hezbollah heeft deze nieuwe inzet bewust getoond, waardoor het spook van de oorlog met een indirecte

