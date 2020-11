Er oppdeling av Libanon en realistisk mulighet?

Av Elijah J. Magnier:

Oversatt av Abu Hedda

Den 9. mai 2008 sendte den amerikanske ambassadøren (som på det tidspunktet var Chargé d’Affaires Michele J. Sison) et brev til sine overordnede og andre amerikanske sikkerhetsinstanser i forhold til hennes møte med den kristne lederen for den “Lebanese Forces ”(FL) Samir Geagea, leder for de“ libanesiske styrkene ”. Geagea hadde fortalt Sison at han hadde 7 000 til 10 000 krigere klare til å bekjempe Hizbollah, og at hvis flyplassen ble stengt, kunne det bli lettere å motta våpen via sjøveien. “Dokumentet med nummeret O8 Beirut 642-a, lekket av WikiLeaks, indikerer at Geagea hadde bedt om inngrep fra arabiske styrker som kunne sette Hizbollah i trøbbel.” Lokale medier rapporterte fra den libanesiske druselederen Walid Jumblatt som sa at Geagea hadde «15.000 krigere klare for krig. ” Denne informasjonen var allerede tilgjengelig og publisert i august i fjor (2020). Betyr dette at den kristne kantonen i mellomtiden har blitt sentrum for et realistisk prosjekt som kan føre til delingen av Libanon?



Kilder innen “motstandsaksen” har sagt at “etablering av en kristen kanton i Libanon aldri vil være mulig fordi de kristne libanesiske regionene ikke kontrolleres av ett parti, men av flere grupper som står imot prosjektet om å dele opp Libanon i regioner og stater. »De «libanesiske styrkene» (FL) har en viss kontroll, og den” Frie patriotiske bevegelsen “(FPM) har en mer kritisk tilstedeværelse og et større antall støttespillere. Deretter er det andre kristne som er anti-LF: det syriske nasjonale Sosialpartiet og Marada-bevegelsen ledet av tidligere minister Suleiman Franjieh. Disse kunne stole på Hizbollah som deres allierte om nødvendig, og selv om den libanesiske hæren skulle forbli nøytral og ikke forhindre okkupasjonen av sine lagre. Den libanesiske hærens skjørhet er ikke en hemmelighet i et land som fremdeles er rammet av borgerkrig; bekjennelsessystemet har ikke bidratt til å helbrede tårer.



Gruppen “Libanesiske styrker/LF” har ikke de våpnene som kreves for å føre krig i en skala som ligner den libanesiske borgerkrigen fra 1975-1989. LF-våpenforsyningen er avhengig av å angripe libanesiske hærdepoter og tilgangen på ammunisjon levert av USA. Washington pålegger Libanon at våpen donert til den libanesiske hæren skal lagres i kristne områder, under påskudd at de må holdes utenfor Hizbollahs rekkevidde og langt borte fra de områdene de kontrollerer. Følgelig kan lokale grupper tro at deres avhengighet av lette, mellomstore og tunge våpen (samt regional og internasjonal støtte) ville være nok til å kickstarte en minikrig og skape en “liten konføderasjon” i Libanon. For å lykkes med denne typen plan, trenger LF imidlertid betydelig støtte – foreløpig utilgjengelig – innen den vanlige libanesiske hæren.



Noen mener at opprettelsen av en kristen kanton i Libanon kan stoppe utvandringen av kristne og gjøre denne delen av Libanon mer attraktiv for den arabiske og vestlige verden:

