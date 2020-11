Er Midtøsten på Joe Bidens prioritetsliste? (1)

Av Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

USAs president Donald Trump har bare noen få uker igjen før den amerikanske føderale domstolen kunngjør de endelige resultatene av presidentvalget og erklærer Joe Biden som den 46. presidenten i USA. Alle øynene er rettet mot den nyvalgte presidenten som tiltrer 20. januar 2021, og hvordan hans planer og prioriteringer settes opp. Vil Midtøsten være til stede på prioritetslisten hans de første månedene på kontoret, eller har han andre viktigere prioriteringer å takle?

Trump har etterlatt seg en betydelig arv for Biden å fikse, på den ene siden, og å dra nytte av, på den andre. Når det gjelder begge deler, ser det ut til at Biden har trodd at han ville fremstå som verdensfrelser, uansett hva han gjør, på grunn av forviklingene og komplikasjonene som ble etterlatt av hans forgjenger. Til å begynne med er det spørsmålet om USAs innenlandske stabilitet, reformer som trengs for å møte den kritiske økonomiske situasjonen, COVID-19-utfordringene og behovet for nasjonal forsoning. Når det gjelder utenrikspolitikk, er det hard konkurranse med Kina som USA ser på som en økonomisk supermakt som trenger å innrammes i Asia, Midtøsten og Europa. Og det er Russland, som ble vekket av den syriske krigen og nå har en militær tilstedeværelse i Libya, Irak og Syria. Den russiske tilstedeværelsen i Midtøsten generelt har et mye større omfang enn den hadde i Sovjetunionens dager, og representerer åpenbart en utfordring for den nå kjente amerikanske ekspansjons- og dominanspolitikken.

Å bygge broer med EU og gå tilbake til de internasjonale avtalene som Trump og hans administrasjon har torpedert de siste årene, må også være på toppen av Bidens plan. Når det gjelder Israel, er det og vil forbli den viktigste strategiske allierte for USA i Midtøsten, og for den som sitter i Det hvite hus, uavhengig av deres politiske tilknytning. Å arbeide for Israels velvære må være målet for enhver amerikansk president. Bare intensiteten og støttenivået varierer.

Midtøsten med sine komplekse porteføljer, fra den iranske atomavtalen til tilstedeværelsen av de amerikanske styrkene i Irak og Syria, de syriske og irakiske kurderne, forholdet til Tyrkia og den katastrofale Jemen-krigen forårsaket av Saudi-Arabia og Emiratene: alle disse er hete problemstillinger, men de er ikke nødvendigvis prioriterte hos den nye presidenten.

Heller ikke spørsmålet om Libanon kan ignoreres, selv om det ser ut til å være langt fra Bidens liste over topprioriteter. Det ville ikke være overraskende å se det andre nivået av seniorrådgivere og assistenter i den amerikanske administrasjonen arbeide med Libanon-spørsmål. Spørsmålet om Hizbollah er imidlertid alltid øverst på listen over amerikanske prioriteringer på grunn av faren organisasjonen representerer for Israels nasjonale sikkerhet.

