Como o Irã deve responder ao assassinato de Fakhri Zadeh?

For: Elijah J. Magnier

Traducion: Alan Dantas

O Presidente Donald Trump e o Primeiro Ministro de Israel Benjamin Netanyahu decidiram que o Irã seria seu pior inimigo e que os programas nuclear e de mísseis deveriam ser interrompidos ou destruídos por todos os meios possíveis. Parece que Trump considera o Irã como uma das razões por seu fracasso em ser reeleito – ou uma “não missão cumprida” ver o Irã incrementar seu enriquecimento nuclear e desenvolver os programas de mísseis balísticos? Há poucas dúvidas de que Trump queria acrescentar estas duas “realizações” à lista de presentes que ofereceu a Israel: os altos de Golã sírios ocupados, a capital palestina de Jerusalém, a reconstrução ilegal dos assentamentos e a normalização com os países árabes e muçulmanos com Israel. Daí o motivo para arrastar o Irã para uma guerra ou pelo menos garantir que ele destrua as bases do JCPOA se o Presidente eleito quiser reinstalá-lo depois de 20 de janeiro de 2021. O assassinato do cientista iraniano Mohsen Fakhri Zadeh não foi anunciado explicitamente, mas sim implicitamente, por Netanyahu. Quais são as opções do Irã? Quem apoiou Israel neste assassinato? Como Netanyahu arrastou a Arábia Saudita para a base de objetivos do Irã? Em que plataforma se espera que seja o próximo campo de batalha?

O Primeiro Ministro Netanyahu enfrenta o tribunal de justiça em casa, acusado de suborno e corrupção. Ele está tentando tudo para permanecer no poder e para reunir mais aliados ao seu redor. Ele não hesitou em arrastar seu novo aliado, a Arábia Saudita, com ele no jogo contra o Irã. Um resultado é que o Irã tem uma escolha mais ampla de objetivos a serem atingidos em resposta ao assassinato de Fakhri Zadeh.

Na verdade, o primeiro-ministro israelense tem poucas opções válidas para se envolver numa guerra mais ampla, sozinho, por muitas razões. No Líbano, a dissuasão imposta pelo Hezbollah força o exército israelense a se manter afastado das fronteiras. O líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, prometeu atingir e matar um soldado israelense na primeira oportunidade. O governo israelense ordenou que todas as tropas israelenses parassem e se afastassem, deixando as fronteiras sem vigilância por vários meses. Além disso, o Hezbollah está transportando armas da Síria para o Líbano sob os olhos impotentes dos israelenses, que temem atingir um agente do Hezbollah e sofrer as conseqüências. O Hezbollah impôs suas regras de combate a Israel em uma frente onde Netanyahu se sente fraco e vulnerável.

Em Israel, o exército não está pronto para uma guerra e sua frente interna está muito longe de estar pronta. Os portos e aeroportos de Israel estão ao alcance fácil do Irã e dos mísseis de precisão de seus aliados se disparados da Síria, do Líbano ou mesmo do Iraque. A economia israelense tem sofrido muito devido ao coronavírus. Portanto, Netanyahu precisa de outros estados para lutar ao seu lado ou em seu nome. Sua revelação da visita secreta que ele fez à Arábia Saudita para encontrar o príncipe herdeiro Mohamad Bin Salman faz mais sentido após o assassinato de Fakhri Zadeh. Netanyahu quis oferecer ao Irã a informação de que ele não estava sozinho no assassinato e que a Arábia Saudita também está envolvida de uma forma ou de outra: mas isto significa que a escolha iraniana de “objetivos de vingança” não se limita apenas a Israel. O golpe de Netanyahu está claramente abaixo da cintura, mas não é incomum em termos de seu caráter e estratégias.

Não havia necessidade real de revelar a data de sua visita, nem de manter os civis monitorando seu vôo de Israel para a cidade de Neom no Mar Vermelho. Nada é realmente novo no relacionamento entre Israel e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita já vem financiando guerras realizadas por Israel, principalmente contra o Líbano (em 2006). O ex-chefe da Mossad, Tamir Pardo, visitou Riad em 2014. Um general saudita aposentado Anwar Eshki reuniu-se com funcionários israelenses no King David Hotel em 2016 e um ano depois o chefe espião saudita Khalid Bin Ali al-Humaidan fez uma visita secreta a Israel.

Pela primeira vez desde o assassinato de quatro cientistas nucleares iranianos nos últimos anos, a comunidade internacional condenou a morte de um civil no Irã, definindo-a como “terrorismo patrocinado pelo Estado“. Israel é mais uma vez acusado de violar o direito internacional ao realizar um assassinato que dificilmente é útil para seu objetivo de deter o programa nuclear iraniano.

De fato, Israel realizou dezenas de assassinatos contra militantes não combatentes e civis sem qualquer responsabilidade internacional, sob a regra de que “o que não é permitido a nenhum outro Estado é permitido a Israel” .

O serviço israelense de inteligência estrangeira, o Mossad, está longe de ser excepcional e sua mediocridade já foi publicamente exposta: está longe de ter um “braço longo”, que na verdade depende de apoio internacional externo. Os agentes da Mossad raramente foram executados, ao contrário da Síria, quando Daqmascus recusou qualquer negociação. Não só tem um enormeorçamento e uma oferta liberal de passaportes falsos, mas conta com o apoio da comunidade internacional e das instalações militares dos EUA em todo o mundo, de acordo com a operação clandestina particular e seus objetivos. O serviço de inteligência israelense também pode contar com o apoio dos EUA e da Europa na maioria dos países para liberar ou contrabandear agentes da Mossad. Estes recursos são a fonte de força de Israel, além do apoio ilimitado dos EUA quando um presidente como Donald Trump está no cargo. Após a normalização israelense com os países do Golfo, Israel pode agora contar com o apoio árabe, mais do que antes, para coordenar suas atividades clandestinas nos países onde residem os inimigos mútuos dos árabes e de Israel: Irã e o “Eixo da Resistência” (Líbano, Síria, Iraque e Iêmen).

“O assassinato do cientista iraniano foi realizado por uma equipe altamente treinada de executores que não se prepararam para o ataque em apenas alguns dias. A equipe tinha explosivos, armas, meios financeiros e casas seguras para se reunir e treinar como uma equipe para a operação. Essa escala de atividade requer uma operação patrocinada pelo Estado”, de acordo com fontes de segurança iranianas em Teerã.

Israel, ao contrário do presidente Trump quando assassinou o general brigadeiro Qassem Soleimani, não anunciou oficialmente sua responsabilidade pelo assassinato de Fakhri Zadeh, mesmo que Netanyahu tenha insinuado isso em seu próprio estilo. Entretanto, os B-52s americanos foram ordenados a voltar ao Oriente Médio alguns dias antes e o Pentágono ordenou que o USS Nimitz voltasse ao Golfo Pérsico e a administração americana jurou atacar com força se algum soldado americano fosse atacado no Iraque. Todas estas indicações são coletadas pelo Irã como sinais claros da cumplicidade e responsabilidade de EUA-Israel por este assassinato.

Quais são as alternativas do Irã?



O comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Major General Hossein Salameh, disse que “o Irã responderá” e, portanto, ele se comprometeu, e não se espera que arrisque sua credibilidade por não responder. O líder da revolução, Sayed Ali Khamenei, instruiu seus comandantes militares a “vingar-se do mártir Mohsen Fakhri Zadeh”. O comandante da Brigada IRGC-Quds, General Ismail Qaani, que representa o braço dos ataques iranianos no exterior, indicou: “há alvos que foram identificados regionalmente e os aliados do Irã participarão da resposta”.

De acordo com as fontes, o Irã começou a trabalhar em vários níveis: 1) Descobrir a equipe responsável pelo assassinato. 2) Pedir a todas as embaixadas no exterior que solicitem à comunidade internacional a condenação desta matança ilegal de um civil. 3) Identificar os apoiadores absolutos de qualquer ação israelense: a dissuasão é feita em resposta ao atingir alvos estabelecidos pelo Irã no Oriente Médio. 3) Procurar qualquer equipe (s) pronta para realizar qualquer outro ataque potencial que Israel possa executar durante os cinqüenta dias restantes da vigência do Trump. 4) Identificando os alvos mais urgentes a serem atingidos no Oriente Médio. 5) Aumentar o nível de enriquecimento de urânio, com pouca consideração ao JCPOA, e aumentar o nível de estoque para além de 2.442,9 kg.

As fontes compreendem que não há nada que impeça Israel de realizar mais ataques contra alvos iranianos se não for imposta a dissuasão, semelhante às ações do Hezbollah no Líbano. Além disso, qualquer possível ataque a Israel e aos aliados americanos no Oriente Médio, no Afeganistão e no Iêmen como exemplos, enviaria sinais a Israel para parar, quando os interesses dos EUA na região são postos em risco.

Enquanto Trump (“um touro numa loja da China”, como descrito pela fonte) estiver no poder, o Irã decidiu não entrar em guerra e, enquanto isso, não será arrastado para situações e argumentos impostos por seus inimigos. Portanto, a guerra total ainda não está sobre a mesa, mesmo que mais ataques cibernéticos, sabotagens ou assassinatos sejam prováveis nas próximas semanas. “A contagem está aberta com Netanyahu, não é preciso apressar, haverá outras oportunidades”, concluiu a fonte.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...