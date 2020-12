Venezuela, en befolkning som er vanskelig å beseire: Leksjoner for Midtøsten

I Caracas, Venezuela: Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

På “Escuela Técnica Comercial Manuel Palacio Fajardo De Caracas Venezuela” i et område kalt 23 Enero, kom den venezuelanske utenriksministeren Jorge Arreaza for å stemme. Folket i nabolaget sto i kø og ventet på tur etter å ha blitt desinfisert av sanitetsmannskaper. Noen få vakter var i bakgrunnen og forstyrret ikke befolkningens kø-organisering. Ministeren Arreaza fikk senere selskap av datteren til Comandante Hugo Chavez, Maria Gabriel, som også kom for å stemme på den samme skolen der avdøde Chavez pleide å stemme.

Det er virkelig en vanlig scene her å se folk fra alle samfunnslag komme for å stemme, inkludert eldre som knapt er i stand til å bevege seg og blir assistert av sine pårørende. Antallet fremmøtte velgere er ikke stort (bare 31%), noe som er forståelig på grunn av respekten for koronavirusrestriksjoner over hele verden. Latin-Amerika er også vant til et lavt antall deltagere i valgene for lovgivende forsamlinger (Costa Rica med 24%), men med en mye høyere tilstedeværelse for presidentskapet. I tillegg hadde fire av de største opposisjonspartiene besluttet å boikotte valget. Opposisjonen som deltok i valget vant imidlertid 18% av setene som er offisielt kunngjorte til nå.

Imidlertid er kvaliteten på forbindelsene mellom folket og myndighetspersoner unik og uhørt andre steder. Samspillet og mellom begge sider indikerer et sterkt bånd og forklarer hvorfor majoriteten av befolkningen, til tross for de harde amerikanske sanksjonene som utarmer dem, fortsatt holder fast og ikke vil vende seg mot USA.

Etter at han hadde stemt, gikk Jorge Arreaza mot kaféen i nærheten over gaten der folk i alle aldre ønsket ham velkommen. De satt alle sammen da han kom i den svarte t-skjorten sin (avslappet kleskode), uten det nasjonale fjernsynet rundt ham, noe som indikerer at hans handling ikke var gjennomført i reklame og propagandaøyemed. Et par livvakter holdt avstand for å unngå å ødelegge interaksjonen. Arreaza hilste på hver og en på uteserveringen og berørte alle med knyttneven, og snakket med dem som en nabo som de var vant til å se og møte på regelmessig basis.

Det er langt fra å være et valgmessig trekk fordi de allerede hadde stemt: “Vi ser Jorge og andre medlemmer av regjeringen her i dette nabolaget med jevne mellomrom”, sa Diego, en ung mann som satt der og ba utenriksministeren om ta en selfie med ham.

“Hvis folk lærer om korrupsjon eller dårlig forvaltning i et hvilket som helst distrikt, blir vi informert når vi besøker og kommuniserer med dem direkte fordi vi trenger å ta vare på landet vårt og vi har fått makten bare fra folket til å handle på deres vegne. Dette er kommandant Hugo Chavez sin lære ”, sa minister Arreaza.

Den beskjedne oppførselen til disse tjenestemennene som er en del av befolkningen (og som de aldri tok avstand fra) er overraskende. Hemmeligheten til Venezuela er det faktum at det på den ene siden fins politikere som Juan Guaidó som ba stormakten USA om en militær inngripen mot sitt eget folk. Det fins på den annen side politikere som president Nicholas Maduro og de fleste av teamet hans, som føler at de er en del av folket, og at makten de nyter kommer fra folket som beskytter dem mot skade. Uansett hva venezuelanerne som er på opposisjonssiden kan si, oppleve eller kritisere regjeringen og dens president, blir det mildt sagt ansett som høyforræderi at deres representant oppfordret en utenlandsk militærmakt til å gripe inn og bringe opposisjonslederne til makten. Og dette helt mot de fleste av velgernes vilje, inkludert mot viljen til mange andre opposisjonsgrupper. Det ser ut som kolonialismens nostalgi fortsatt svever over Venezuela.

