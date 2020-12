Venezuela, um povo difícil de ser derrotado: Lições para o Oriente Médio

Tradução: Alan Regis Dantas

Na “Escuela Técnica Comercial Manuel Palacio Fajardo De Caracas”, em uma área chamada 23 Enero, o Ministro das Relações Exteriores da Venezuela Jorge Arreaza apareceu para votar. O povo do bairro ficou na fila esperando sua vez depois de ter sido desinfectado pelos oficiais sanitários. Alguns guardas estavam em segundo plano, não interferindo com a auto-organização da população. Mais tarde, Arreaza se juntou à filha do Comandante Hugo Chávez, Maria Gabriel, que também votou na mesma escola onde o falecido Chávez costumava votar.

É realmente uma cena normal aqui ver pessoas de todos os estratos sociais virem votar, incluindo os idosos que mal conseguem se locomover e são assistidos por seus parentes. O número de eleitores não é elevado (apenas 31%), o que é muito compreensível devido ao medo que as restrições do coronavírus têm imposto em todo o mundo. Além disso, a América Latina está acostumada a um baixo número de participantes para as eleições legislativas (Costa Rica com 24%), mas uma presença muito maior para a presidência. Além disso, nas atuais eleições, quatro dos maiores partidos da oposição haviam decidido boicotar as eleições. A oposição que aderiu às eleições, entretanto, ganhou 18% dos assentos, conforme anunciado oficialmente.

Entretanto, a qualidade das conexões entre o povo e alguns funcionários do governo é única e inédita em relação a outros lugares. A interação e o comportamento entre ambos os lados indicam um forte vínculo e explicam porque a maioria da população, apesar das duras sanções dos EUA que as empobrece, ainda está se mantendo e não se voltará para os norte-americanos.

Depois de votar, Jorge Arreaza caminhou em direção ao café próximo do outro lado da rua, onde pessoas de todas as idades o receberam. Todos estavam sentados quando ele veio com sua camiseta preta (vestuário informal), sem a televisão nacional ao seu redor, o que indica que sua atitude não era de publicidade e propaganda. Um casal de guarda-costas manteve distância para evitar estragar a interação. Arreaza cumprimentou cada um no café ao ar livre e tocou com seu punho em todos, falando com eles como um vizinho que eles estavam acostumados a ver e a se encontrar regularmente.

Essa atitude estava longe de ser um movimento eleitoral, porque eles já haviam votado: “Nós vemos Jorge e outros membros do governo aqui neste bairro regularmente”, disse Diego, um jovem que estava sentado ali e pediu ao Ministro das Relações Exteriores para levar um selfie com ele.

“Se as pessoas tomam conhecimento de qualquer corrupção ou má administração em qualquer distrito, somos informados quando os visitamos e interagimos diretamente com eles, porque precisamos cuidar de nosso país e nos foi dado poder pelo povo, para agir em seu nome”. Este é o ensinamento do comandante Hugo Chávez”, disse o Ministro Arreaza.

O comportamento modesto destes funcionários que fazem parte da população (e dos quais eles nunca se distanciaram) é surpreendente. O segredo da Venezuela é o fato de que, por um lado, há políticos como Juan Guaidó que pediram à superpotência norte-americana uma intervenção militar contra seu próprio povo. Há, por outro lado, políticos como o presidente Nicolas Maduro e a maioria de sua equipe que se sentem parte do povo e que o poder que desfrutam emana do povo que os protege de qualquer mal. O que quer que os venezuelanos que estão do lado da oposição possam dizer, experimentar ou criticar o governo e seu presidente, o fato de seu representante ter convocado um exército militar estrangeiro para intervir e impor os líderes da oposição no poder é no mínimo considerado alta traição, e totalmente contra a vontade da maioria dos eleitores, inclusive contra a vontade de muitos outros grupos da oposição. Parece que a nostalgia do colonialismo ainda paira sobre a Venezuela.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...