Sayyed Sistani hat keine Pläne, Hashd al-Shaabi zu spalten

Von Elijah J. Magnier:

Translated by: CHH

In vielen Artikeln, die zu Beginn dieses Jahres und in jüngster Zeit geschrieben wurden, wurde behauptet, die Hashd al-Shaabi (Popular Mobilisation Forces – PMF) stehe vor einer Spaltung ihrer Brigaden. Die PMF spielten eine wesentliche Rolle im Kampf gegen die Organisation “Islamischer Staat” (ISIS) zusammen mit der irakischen Armee, der Bundespolizei und den Anti-Terror-Einheiten. Die Spaltung der PMF trat inmitten einer Konferenz auf, der ersten ihrer Art, die von der “Hashd al-Majaiyah” (der PMF des Großayatollah Sayyed Ali Sistani, auch bekannt als Hashd al-Atabat, was “Hashd der Heiligen Schreine” bedeutet) abgehalten wurde und den internen Kampf um die Führung der PMF ans Licht brachte. Ungeachtet der internen Differenzen ist der Großayatollah jedoch weit davon entfernt, die Spaltung der PMF anzuordnen. Die Hashd al-Marjaiya strebt eine administrative Spaltung an, da Schlüsselpositionen innerhalb der PMF nicht besetzt sind und ihre Brigaden unter Gehaltseinbußen leiden. Der Kampf zwischen Nadschaf und Teheran ist jedoch allgegenwärtig und ist Teil des Kampfes um Macht und Finanzen.

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Hashd al-Shaabi nicht zur Marjaiya in Nadschaf gehört, auch wenn ihre Gründung auf die Fatwa von Sayyed Sistani (al-Kifaei) zurückzuführen ist. Dies war ein Urteil, das verkündet wurde, um den ISIS daran zu hindern, andere irakische Städte zu besetzen, nachdem er die Kontrolle über Mosul, Ninive, Salahuddin und die meisten Städte in Anbar erlangt und die Tore der Hauptstadt Bagdad erreicht hatte.

Die USA versäumten es, dem Irak zu helfen, und so eilte der Iran als erster herbei, verteilte Militärberater und Waffen an die Iraker in allen Städten, auch in der nördlichen Provinz Kurdistan, und bildete die al-Hashd al-Shaabi in der Kunst des Krieges aus. Die Marjaiya in Nadschaf kaufte Waffen und rüstete vier Fraktionen aus Beit Mal al-Muslimeen (die öffentliche Schatzkammer der Muslime zum Sammeln und Verteilen von Almosen und Geldern, die von der höchsten religiösen Autorität namens Marja’ verwaltet wird) aus und bewaffnete sie. Diese sind Liwa Ansar al-Marjaiya, Liwa Ali al-Akbar, Firqat al-Abbas al-Qitaliyah und Firqat al-Imam Ali al-Qitaliyah.



Die Marjaiya hatte nie eine Befehls- und Kommandozentrale und war nie Experte in irgendeiner Art von Kampf, um ISIS die Stirn zu bieten. Die vier Fraktionen erhielten also eine Ausbildung und wurden zusammen mit allen anderen Teilen der PMF, Schiiten, Sunniten, Faili, Kurden und anderen Minderheiten in allen Teilen des Irak eingesetzt. Es war der Iran, der die Kriegsplanung übernahm, im Einklang mit dem, was von den irakischen Sicherheitskräften zu dieser Zeit noch übrig war. Die PMF eroberte Jurf al-Sakher zurück und deckte das gesamte irakische Territorium, einschließlich des Angriffs zur Rückeroberung von Mosul und der syrisch-irakischen Wüsten.

Die Tatsache, dass der Irak nicht in die Hände von ISIS fiel und dass der Iran intervenierte, um die Aufteilung des Landes in drei Teilstaaten zu verhindern, überzeugte die US-Streitkräfte, schließlich einzugreifen und Luft- und Geheimdienstunterstützung anzubieten. Das frühere Ausbleiben der US-Intervention gab dem Iran mehr Einfluss auf die PMF. Der Iran war bereit, Truppen in den Irak zu schicken, um den Vormarsch von ISIS zu stoppen und ihn zu besiegen: Es war eine ideale Situation, da der Kampf auf irakischem und nicht auf iranischem Boden stattfand. Außerdem hätte der Iran alles in seiner Macht stehende getan, um die heiligen Schreine seiner heiligen Imame zu verteidigen und zu verhindern, dass diese in die Hände von ISIS fallen – sie hatten immer geplant, die heiligsten schiitischen Schreine in Samarra, Bagdad, Karbalaa und Najaf zu zerstören. Außerdem stellte der Irak für den Iran eine erste Verteidigungslinie dar, und so war er bereit, auf ihr zu stehen und zu kämpfen.

Es war auch eine Gelegenheit für den Iran, eine ideologische Kraft, die PMF, zu schaffen, da die Umstände ihre Notwendigkeit auferlegt hatten. Es war notwendig, eine hoch motivierte ideologische Gruppe zu haben, um einer anderen, ähnlich ideologisch motivierten Gruppe, ISIS, mit der Entschlossenheit, bis zum Tod zu kämpfen, die Stirn zu bieten. Die übliche Armeeausbildung erwies sich als nutzlos, um den Vormarsch von ISIS zu stoppen. Tatsächlich hatten die US-Streitkräfte seit der US-Besetzung des Irak im Jahr 2003 Zehntausende von irakischen Armeeangehörigen “ausgebildet” – die bei den ersten Zusammenstößen in Mosul, Tel’Afar, Kirkuk, Ninive, Salahuddin und Anbar vor dem Feind (ISIS) flohen.

