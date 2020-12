Sayyed Sistani não tem planos de dividir Hashd al-Shaabi

By Elijah J. Magnier

Trad: Alan Dantas

Muitos artigos escritos no início deste ano e mais recentemente afirmaram que as Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular – PMF) estão prestes a sofrer uma divisão entre suas brigadas. As PMF desempenharam um papel essencial no combate ao “Estado Islâmico” (ISIS) juntamente com o Exército Iraquiano, a Polícia Federal e as unidades antiterroristas. A divisão entre as PMF surgiu em meio a uma conferência, a primeira de seu tipo, realizada por “Hashd al-Majaiyah” ( PMF do Grande Ayatollah Sayyed Ali Sistani também conhecido como Hashd al-Atabat representando o Hashd dos santuários sagrados), trazendo à luz a luta interna pela liderança da PMF. Entretanto, apesar das diferenças internas, o Grande Aiatolá está longe de ordenar a divisão da PMF. A milícia Hashd al-Marjaiya está buscando uma cisão administrativa devido à falta de cargos-chave nas PMF e à escassez de salário que suas brigadas estão sofrendo. Entretanto, a luta entre Najaf e Teerã é onipresente e faz parte desta luta pelo poder e pelas finanças.

É importante ficar claro que Hashd al-Shaabi não pertencem à Marjaiya em Najaf, mesmo que sua criação se deva à Fatwa de Sayyed Sistani (al-Kifaei). Este foi um veredicto anunciado para impedir o ISIS de ocupar outras cidades iraquianas após seu controle de Mosul, Nineveh, Salahuddin e da maioria das cidades Anbar, alcançando os portões da capital Bagdá.

Os EUA não conseguiram ajudar o Iraque e, portanto, o Irã se apressou em primeiro lugar com conselheiros militares e armas distribuídas aos iraquianos em todas as cidades, incluindo a província do norte do Curdistão, e treinaram al-Hashd al-Shaabi na arte da guerra. A Marjaiya em Najaf comprou armas e equipou e armou quatro facções de Beit Mal al-Muslimeen (a tesouraria pública dos muçulmanos para coletar e distribuir doações e fundos administrados pela mais alta autoridade religiosa chamada “Marja”. Estes são Liwa Ansar al-Marjaiya, Liwa Ali al-Akbar, Firqat al-Abbas al-Qitaliyah e Firqat al-Imam Ali al-Qitaliyah.

A Marjaiya nunca teve um centro de comando e controle e nunca foi especialista em qualquer tipo de combate para fazer frente ao ISIS. Assim, as quatro facções receberam treinamento e foram destacadas junto com todas as outras partes PMF, Shia, Sunni, Faili, Curdos e outras minorias em todas as partes do Iraque. Foi o Irã quem assumiu o planejamento da guerra, em harmonia com o que restava das forças de segurança iraquianas naquela época. As PMF recuperaram Jurf al-Sakher e cobriram todo o território iraquiano, incluindo o ataque para retomar Mosul e os desertos sírio-Iraquís.

O fato de que o Iraque não caiu nas mãos do ISIS e que o Irã interveio para impedir a divisão do país em três sub-estados convenceu as forças norte-americanas a intervir finalmente e oferecer apoio aéreo e de inteligência. A falta de intervenção anterior dos EUA deu ao Irã mais influência sobre as PMF. O Irã estava pronto para enviar tropas ao Iraque para impedir o avanço do ISIS e derrotá-lo: era uma situação ideal com a batalha em solo iraquiano e não iraniano. Além disso, o Irã teria feito tudo ao seu alcance para defender os santuários sagrados de seus imãs sagrados e evitar que estes caíssem nas mãos do ISIS – eles sempre planejaram destruir os santuários xiitas mais sagrados de Samarra, Bagdá, Karbalaa e Najaf. Além disso, o Iraque representava uma primeira linha de defesa para o Irã e, portanto, estava pronto para se erguer e lutar.

Foi também uma oportunidade para o Irã criar uma força ideológica, as PMF, uma vez que as circunstâncias tinham imposto sua necessidade. Era necessário ter um grupo ideológico altamente motivado para fazer frente a outro grupo de motivação ideológica semelhante, o ISIS, com a determinação de lutar até a morte. O treinamento habitual do exército provou ser inútil para impedir o avanço do ISIS. De fato, desde a ocupação americana do Iraque em 2003, as forças americanas haviam “treinado” dezenas de milhares de membros do exército iraquiano – que fugiram quando confrontados com o inimigo (ISIS) nos primeiros confrontos em Mosul, Tel’Afar, Kirkuk, Nineveh, Salahuddin e Anbar.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...