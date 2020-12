Zal Trump voor dat hij het Witte Huis verlaat een oorlog tegen Iran beginnen?

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

“Iran’s rakettenprogramma is niet onderhandelbaar en de verkozen president van de VS, Joe Biden, is zich daar terdege van bewust.” Dit zijn de woorden van de Iraanse president Hasan Rouhani. Hij dringt erop aan dat de VS terugkeert naar de nucleaire overeenkomst, bekend als de JCPOA, die in 2015 door president Barack Obama is ondertekend en in 2018 door president Donald Trump illegaal is versnipperd. De JCPOA wordt ondersteund door de Iraanse leider Sayyed Ali Khamenei, die nochtans de VS altijd als onbetrouwbaar heeft beschouwd. Sayyed Khamenei meent dat de VS wellicht nog steeds van plan zijn om het niet-militaire nucleaire programma van Iran en zijn niet-onderhandelbare rakettencapaciteit aan te vallen, gezien de strenge sancties van de VS blijven voortduren. De Iraanse leiding bereidt het binnenlandse front voor op een mogelijke confrontatie, omdat zij gelooft dat Trump – in zijn laatste maand in functie – van plan kan zijn om zijn ultieme geschenk aan de Israëlische premier Benyamin Netanyahu aan te bieden. Bovendien beschouwt Iran de Arabisch-Israëlische normalisatie als een extra stimulans voor Israël om Trump aan te moedigen Iran te treffen, vooral nu de vijanden van de “Islamitische Republiek” zijn aangegroeid en in de openbaarheid zijn gekomen. Is een last-minute oorlog tegen Iran nog steeds mogelijk?

Sinds de “Islamitische Revolutie” in 1979 leeft Iran onder zware Amerikaanse sancties en is het er niet in geslaagd zijn luchtmacht te ontwikkelen. Het heeft een manier gevonden om dit met zijn rakettenprogramma te compenseren , waarbij het een verscheidenheid aan korte-, middellange- en langeafstandraketten heeft gebouwd. Met buitenlandse steun is Iran erin geslaagd zijn grondgebied te beschermen met raketten die tot 2000 en 4000 km ver kunnen reiken en lokaal worden gebouwd.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...