İsrail, ABD ile İran arasında istenmeyen bir savaş çıkarmaya çalıştı

Yazan Elijah J. Magnier

Tercüme Osman Soysal

ABD ordusu yüksek alarm düzeyinde ve yakın zamanda Orta Doğu’ya yeni askeri birliklerle birlikte iki adet B-52 uçağını ve USS Georgia denizaltısını sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump, « Irak’ta tek bir Amerikan askerinin öldürülmesi » durumunda İran’ı vuracağına söz verdi. Bu arada ABD haber bültenleri İran’ın, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Tugayı Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik gayrimeşru suikastın intikamını almak için ABD güçlerine karşı bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etmektedir. Süleymani, Trump ve ekibinin emriyle bir yıl önce Bağdat havaalanında bir ABD insansız hava aracı tarafından haince öldürüldü. Aslında iki ülke savaş istememekte ve aracılar (Kuveyt, Irak ve Umman) aracılığıyla, özellikle Trump’ın Beyaz Saray’daki varlığının sona ermesine üç haftadan az sürenin kaldığı bugünlerde, bir çatışma istemediklerine dair karşılıklı mesajlar göndermektedirler.

ABD’li yetkililer, 2019’un ilk aylarında İsrail’in Irak güvenlik güçlerine ait çeşitli depoları imha eden kamikaze insansız hava araçları gönderdiğini Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi’ye doğrudan teyit etti. Bu İsrail saldırılarında Ordu, Federal Polis ve Halk Seferberlik Güçleri’nde (HSG) görev yapan 18’den fazla Iraklı öldürüldü ve tesislerde bulunan 8’den fazla silah ve mühimmat deposu imha edildi. Başkent Bağdat’a yakın ve Irak coğrafyasında Irak-Suriye sınırlarına varıncaya kadar farklı bölgelerde bulunan başka de yerler hedef alındı.

ABD, « Irak güvenlik güçlerini “İslam Devleti “ne (IŞİD) karşı mücadelelerinde desteklemek için » bulunduğu Irak’taki varlığının şartlarını defalarca ihlal etti. ABD, Irak hava sahasını kontrol ettiği için, Irak güvenlik güçlerine karşı dokuzdan fazla İsrail insansız hava aracı saldırısına izin veren ABD komutasıydı, bu da onu İsrail ile birlikte bu ihlallerden doğrudan sorumlu kılmaktadır.

Irak’taki çeşitli direniş örgütleri buna, Irak’taki ABD askeri üslerine hedef gözetmeden roketler fırlatarak karşılık verdi ve bu da Irak-Amerika çifte vatandaşı bir müteahhit olan Nawras Hamed‘in Aralık 2019’da öldürülmesine yol açtı.

Birkaç gün sonra, (eski) ABD Savunma Bakanı Mark Esper, (eski) Başbakan Adil Abdül Mehdi’yi, Irak’ın Amerkalı müteahhidin ölümünün intikamını almak için HSG üslerini vurma kararı konusunda bilgilendirmek üzere –bu konuda danışmak veya uyarmak için değil– aradı. Abdül Mehdi, (Abdül Mehdi’nin yazara verdiği bilgiye göre) ABD’nin aleni olarak gerçekleştireceği böylesi bir saldırının ABD-Irak anlaşmasının ve Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi ve Esper’i, bu durumda ABD güçlerine karşı şiddetli bir tepkinin verileceği konusunda uyardı.

Esper, Abdül Mehdi’nin uyarısını görmezden geldi: ABD savaş uçakları, biri Irak-Suriye sınırında olmak üzere, Irak güvenlik güçlerinin üslerini vurdu ve Federal Polis, ordu ve Halk Seferberlik Güçleri’nin 28 üyesini öldürdü. Kurbanlar gömüldükten sonra yoldaşları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenleyip, nizamiyesine ve giriş kapısına saldırarak maddi hasara yol açtı ve ABD’nin gayrimeşru cinayetlerine karşı öfke ve kızgınlıklarını ortaya koydu. Abdül Mehdi, protestocular ABD büyükelçiliğinin çevresini derhal boşaltmazlarsa istifa etme tehdidinde bulundu. Tüm göstericiler geri çekildi ve ABD diplomatik misyonunun korunması görevini terörle mücadele güçleri üstlendi.

Başkan Donald Trump, 31 Aralık 2019 günü yerel saatle 21.00’de Başbakan Adil Abdül Mehdi’yi aradı. Trump, Abdül Mehdi’ye (yazarı bu konuda bilgilendiren) saldırganların kimliğini ve İranlı olup olmadıklarını sordu. Abdül Mehdi, ABD saldırılarında öldürülenlerin yoldaşları olduğunu ve saldırıdan önce Esper’i bunun doğuracağı sonuçlar konusunda uyardığını söyledi. Başkan Trump, ABD-İran gerginliğini azaltılmasının ve İran’la karşılıklı saldırganlığa son verilmesinin müzakere edilmesi için Irak’ın müdahil olmasını talep etti. Irak Başbakanı arabulucu olmayı kabul etti ve yardımcılarından, Tümgeneral Kasım Süleymani’nin kurmaylarıyla iletişime geçmelerini ve müzakere ve ABD’nin mesajını iletmek amacıyla resmi bir görev için onu Irak’a davet etmelerini istedi.

Süleymani, 1 Ocak 2020’de Beyrut’a gitmek üzere Tahran’dan ayrıldı ve burada Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ile görüştü. Gecenin ilerleyen saatlerinde, geceyi geçirdiği Suriye’ye gitti. Ertesi gün sabah erkenden askeri ve lojistik operasyonlardan sorumlu İranlı ve Lübnanlı subaylardan oluşan bir heyet ile buluştu. Tüm subaylarla yaptığı toplantıyı öğleden sonraya kadar sürdürdü ve daha sonra Şam Wings (Ajnihat al-Sham) havayollarına ait Boeing A320 uçağına binmek için Şam havaalanına gitti. Uçuş Suriye’de iki saat gecikmeyle kalktı, ancak gece yarısından sonra saat 00.17’de Bağdat havaalanına inmeyi başardı.

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